Banka şube kodu nedir, nerede yazmaktadır? Banka şube kodu ne demek ve nereden öğrenilir?

Şube kodu, günümüzde bankalar aracılığıyla para işlemleri gerçekleştirdiğimiz para transferleri için kullandığımız bilgilerden biridir. Elbette para transferleri artık çok daha pratik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak bir ATM'den veya banka şubelerinden transfer yapıyorsanız, bankanız sizden şube kodunu isteyebilir. Sadece havale değil, aynı zamanda kartsız bir hesaba para yatırmak isterseniz hem hesap numarası hem de şube kodu sorulacak bilgilerdir. Peki şube kodu nedir ve bunu nereden öğrenebilirsiniz?

Şube kodu nedir?

Şube kodu, bankaların hesaplara ayırdıkları numaradır. Birçok bankanın birçok ilde şubesi, hatta birden fazla şubesi olduğu için, banka hesapları; Hesap numarası, şube kodu ve IBAN numarası gibi bilgilerle ayırt edilirler. Bu durumda IBAN, aslında tüm bilgileri içeren verilerdir.

Bir banka şubesi veya ATM aracılığıyla para transferi yapıyorsanız veya hesabınıza kartsız para yatırmak istiyorsanız, bankanızın isteyeceği ilk bilgi; T.C. kimlik numarası, hesap numarası ve şube kodunu içerir. Para yatırılacak hesap önceden bilinemeyeceği için verdiğiniz bilgilere göre şekillenecek ve şube kodu ile açıklanacaktır.

Para transferi veya hesap para yatırma işlemi sırasında gerekli bilgiler;

T.C. Kimlik Numarası

Hesap sahibi telefon numarası

Hesap numarası

Şube kodu

Yatırılacak tutar ve diğer bilgiler

Şube kodu nerede yazar?

Şube kodunu öğrenmek için birçok seçenek var. Artık tüm bankalar intenet ve mobil uygulamalar üzerinden hizmet veriyor. Bu nedenle, tüm banka işlemlerini doğrudan intenetten halledebiliriz. Bankalar, tüm işlemlerimizi kolaylaştırmak için bize tüm bankacılık ürünlerini mobil uygulamalarda sunmaktadır.

Basit bir önek vermek gerekirse, banka hesaplarımızı intenetten veya bir mobil uygulamadan kontrol edebiliriz. Çünkü çok sayıda banka hesabı olabiliyor; Tüm çevrimiçi banka hesaplarımızı yönetebiliriz. Bu hesap yönetimi esas olarak hesapları hareketlerine yönelik olsa da, bir bankanın hangi şubeye ait olduğunu kolayca görebiliriz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

İntenet bankacılığı veya banka mobil uygulamasına girilir,

Daha sonra “hesaplarım” sekmesine girilir,

Burada hesap numarası, IBAN numarası ve şube kodu yazacaktır.

Banka şube adı nedir, nerede yazar?

Şube kodu öğrenme sürecindeki en kolay adımı bu şekildedir. Ayrıca, bir hesap cüzdanı veya bir bankadan işlem için bir dekont varsa, şube kodu orada yazacaktır.

Şube adı, şube kodundan farklıdır. Tahmin edebileceğiniz gibi her bankanın her şubesi için farklı bir adı vardır. Öneğin Türkiye İş Bankası Sakarya'daki şube adı: Türkiye İş Bankası Sakarya Şubesidir. Bu şubede ayrıca şube kodu vardır. Bu bilgilere yukarıda belirtilen tüm yöntemleri kullanarak erişebilirsiniz.

Banka şube kodu öğrenme nereden yapılır?

Ayrıca şube kodunu banka şubelerinden öğrenebilirsiniz. Bu işlemi tamamlamak için bir bankaya gitmeye gerek yoktur. Öncelikle intenet veya mobil uygulama üzerinden hangi şubeye bağlı olduğunuzu öğrenmeniz gerekiyor. Şube telefon numarası aranarak gerekli bilgiler anında alınabilir.

Hesabınızın hangi şubeye ait olduğunu bilmiyorsanız önce bankanızın müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Bankanın müşteri hizmetleri ile bir görüşme sırasında şube kodu hakkında da bilgi edinebilirsiniz. İsterseniz ne yapacağınızı söyleyip çağrı merkezi yöntemi ile yapılıp yapılmadığını öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası şube kodları nelerdir?

Her banka ve şubenin şube kodu farklı olduğu için bu bilgilerin verilmesi mümkün değildir. Bunun yerine intenette arama yapabilir ve doğrudan şube adını girip şube kodunu sorgulayabilirsiniz. Önek vermek gerekirse VakıfBank şube kodunu öğrenmek istiyorsanız: VakıfBank Adapazarı Şube Kodu sorgusu ile kolayca arama yapabilirsiniz.

Banka şube kodu nedir, nerede yazar?

Bankaların hesapları tanımlamak için kullandıkları koddur ve her bankanın her şubesi için benzersizdir. Bu kod ayrıca IBAN'dan da öğrenilebilir. Banka şube kodu intenette, intenet bankacılığında veya mobil uygulamada bulunmaktadır. Bunun için bankanın mobil uygulamasına giriş yapın ve "Hesaplarım" sekmesine gidin ve hangi şubeyle çalıştığınızı öğrenin.

Banka şube kodu nasıl öğrenebilirim?

Bir banka şubesinin kodunu öğrenmek istiyorsanız, önce hangi şubeyle çalıştığınızı bilmelisiniz. Hesabınızın açıldığı herhangi bir şubeden, hesabınızın o şubeye ait olduğu anlamına gelir. Şube kodu bilgilerinin de hesabın açıldığı şubeye ait olması gerekir. Yazımızda listelenen kriterleri dikkate alarak şube kodunu kolayca arayabilir ve öğrenebilirsiniz.

Türkiye İş Bankası Ankara şube kodu nasıl öğrenebilirim?

Bu işlemi gerçekleştirmek için intenet üzerinden bilgi alabilir veya bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.