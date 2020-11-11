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Banka Müşteri Temsilcisi nedir, nasıl olunur?

Bankacılık sektöründe çalışmak isteyen kişilerin bir süredir araştırdığı banka müşteri temsilcisi nedir, nasıl olunur sorusunun yanıtı ortaya çıktı. İşte banka müşteri temsilcisi olmak için tüm bilinmesi gerekenler.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:08
Banka Müşteri Temsilcisi nedir, nasıl olunur?
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Bankacılık, zorlu olmasına rağmen birçok gencin hayallerini süsleyen bir meslektir. Bunun en büyük nedeni kurumsal yapısı ve kariyer imkanı sunmasıdır. Öte yandan bankacılık sektöründe pek çok farklı pozisyon bulunmaktadır. Müşteri temsilciliği bu sektörde büyük rol oynamaktadır.

Banka müşteri temsilcisi nedir?

Banka müşteri temsilcisi müşterinin işlemlerini gerçekleştiren, kredi sağlayan hem bankayı hem de müşteriyi temsil eden personeldir. Banka müşteri temsilcileri banka müşterilerine ya da bankanın potansiyel müşterilerine hizmet veren, müşterilerin kredi kullanmalarını sağlayan, paralarını yatırım olarak bankaya yatırmaları için ikna eden ve müşterinin parasının değer kazanması için işlemlerde bulunmaktadır.

Banka müşteri temsilcisinin görevleri nelerdir?

Müşteri temsilcileri ticari ve bireysel olarak ayrılmaktadır. Bireysel müşteri temsilcileri genellikle şahsi işlemleri gerçekleştirirken ticari temsilciler ise işletmeler ile ilgilenirler. Hem bankanın hem de müşterilerin beklentilerini karşılamakla görevli olan banka müşteri temsilcilerinin başlıca görevleri şunlardır:

-Müşterilerin para yatırma, kredi çekme ya da yatırım yapma gibi işlemlerini banka adına gerçekleştirmek

-Müşterilerin talep ve beklentilerine çözüm önerileri sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak

-Müşterilerin talep ve isteklerini eksiksiz yerine getirmek, banka çıkarları doğrultusunda evrakları ve imzaları eksiksiz olarak tamamlamak


-Yapılan bankacılık işlemleriyle ilgili müşteriyi doğru bilgilendirmek

-Bankanın aylık, 3 aylık ve yıllık hedeflerini gerçekleştirmek, bunun yanında bu hedefleri gerçekleştirmek için müşteri ziyaretleri yaparak bankaya müşteri kazandırmak

Kimler banka müşteri temsilcisi olabilir?

Bankacılık sektöründe çalışmak isteyen kişilerin genellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Mali, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ya da Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinden mezun olmaları beklenmektedir. Bunun dışında diğer fakültelerin mezunları da banka bünyesinde istihdam edilmektedir. Ancak müşteri temsilciliği için genellikle İİBF bölümü mezunları tercih edilmektedir.

Yukarıda belirtilen 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerden mezun olanlar bankaların açtığı farklı kadro ilanlarına başvuru yapabilirler. Genellikle başlangıç pozisyonu için gişe memurluğu uygun görülmektedir. Kişiler tecrübe kazanıp gerekli şartları taşıdıklarında mesleklerinde yükselme imkanı bulunmaktadır.

Banka müşteri temsilcisi çalışma şartları nelerdir?

Banka müşteri temsilcilerinin çalışma saatleri, bankanın açılış saatinden yaklaşık yarım saat önce başlamakta ve kapanış saatinden yarım saat ya da daha uzun süre sonra sonlanmaktadır. Günlük mesai saatine bakıldığında 10-11 saati bulabilmektedir.

Çalışma şartlarının avantaj sağlayan yanı ise maaş, SGK, kariyer hedefi ve primler ile maaşa ek gelir sağlamasıdır. Bankalar hafta sonu kapalı olsa da bazı müşteri temsilcileri hafta sonları da mesai yapabilmektedir.

Tüm bunların dışında banka müşteri temsilcisi olmak isteyen adayların güler yüzlü, aktif, networku geniş, insan ilişkilerinde başarılı ve ikna kabiliyeti yüksek olması gerekmektedir. Günümüzün zor mesleklerinden olan bankacılık için bireylerin hem bedenen hem de psikolojik olarak dinamik olması beklenmektedir.



Son Güncelleme: 11.11.2020 00:08
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Anahtar Kelimeler:
BankaMüşteri Temsilcisi
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