Banka kredisi ile ev alanlar banka borcunu ödemezse ne olur? Banka evi satar mı?

Bankalar ihtiyaç kredisi, araç kredisi ve konut kredisi başta olmak üzere nakit ihtiyacı olan birçok kişiye kredi imkanı vermektedir. Ülkemizde konut almak için binlerce kişi bankaların sunduğu konut kredilerine başvuruyor.

Bankalar konut kredilerinde satın alınan evi borç bitene kadar ipotek altına alır. Borç bittikten sonra ipotek kaldırılır ve ev tamamen kişinin olur.

Kredi borcu ne zaman yasal takibe girer?

Nakit ihtiyacı olan ve bankadan kredi alan kişiler kredi borçlarını aylık taksitler halinde öder. Aylık taksitler 2 ay üst üste ödenmezse banka ödemenin yapılması için uyarı da bulunur. Bu uyarının ardından da ödeme 90 gün içinde yapılmazsa yasal süreç başlar. Yönetmelikte bulunan 18. Maddeye göre kişi kredi taksitini 2 ay üst üste ödemezse kişiye 30 gün tanınır. Bu 30 günün ardından da ödeme yapılmazsa yani toplamda 90 günün sonunda borç ödenmezse yasal takip süreci başlar.

Ödenmeyen kredi borcuna ne kadar faiz uygulanır?

Kredi borcunun ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda banka borca faiz uygular. Bu oran kredi faiz oranının %30’una kadar uygulanabilir. Öneğin aylık faiz oranı %1 ise gecikme sonrası uygulanacak faiz oranı %1.30 olur.

Geç kredi ödemelerinde birden fazla faiz uygulanır mı?

Geç kredi ödemelerinde birden fazla faiz uygulanmaz. Yönetmelikte temerrüt hali olsa da tüketici işlemlerinde birleşik faiz uygulanmamaktadır. Bu nedenle uygulanacak işlem faiz üzerinden değil, anapara üzerinden uygulanır.

Ödenmeyen kredilerde banka yardımcı olur mu?

Kredi ödemelerinizi eksiksiz bir şekilde yaparsanız banka kredi notunuz yükselir. Ancak ödeme yapılmazsa kredi notu düşer. Bankaya olan kredi borcunuzun yapılandırılması gibi işlemlerde kredi notu önemlidir. Kredi notunuz yüksekse banka size yardımcı olacaktır.

Kredi borçlarını yine kredi kullanarak kapatmak mümkün mü?

Kredi notu yüksek olan kişilerin kredi limiti yüksek olur. Kredi limit yüksek olan kişiler birden çok bankadan kredi alabilir. Nakit ihtiyacının oluşması halinde kişi bir başka bankadan kredi alarak diğer kredi borcunuz kapatabilir. Öte yandan birden çok bankaya borcu olan kişiler için bankalar kredi borcu kapatma kredisi vermektedir. Bu kredi sayesinde diğer bankalara olan borcunuzu kapatabilir ve tek bir bankaya ödeme yapabilirsiniz.

Kredi borcu ödenmediğinde maaşa haciz gelir mi?

Kredi kartı ödenmediğinde maaşınıza haciz gelebilir. Ancak bu süreç için 90 günlük yasal sürecin bitmesi gerekmektedir. 90 günlük sürecin ardından yasal süreç başlar ve banka maaşınıza haciz uygulayabilir.

Konut ve eşyalara haciz gelir mi?

Birden çok bankaya borcunuz varsa bankalar haciz işlemi için sıraya girer ve ilk haczi koyan banka maaşınıza el koyabilir.

Maaşınıza haciz işlemi yapılabildiği gibi konut ve eşyalarınıza da haciz işlemi uygulanabilir. Eşya haczi daha ayrıntılı ve zorlu bir süreç olsa da genel olarak banka iş veya ev adresinize icra memurlarını gönderir ve haciz işlemini uygular.

Aile evinde bulunan eşyalar hacze dahil mi?

Aile evinin eşyaları hacze dahil olabilir ancak bunun için kefilin kim olduğu önemlidir. Kefil olan kişi aile içinden biriyse ve borç ödenmezse haciz uygulanır. Ancak bunun dışında herhangi bir şekilde ailenin eşya veya gayrimenkulüne haciz uygulanamaz.

Eve gelen haciz memurları borçlu kişinin evinde değerli bir eşya görmesi halinde o eşyayı alır fakat evin demirbaşları olarak geçen eşyalara dokunamaz.

Borcun varlık yönetim şirketine devredilmesi nedir?

Kredi veya kredi kartı borcunu ödemeyen ve 90 günlük sürenin ardından yasal süreç başlamış kişiler belirli bir miktar karşılığında varlık yönetim şirketine borcunu devredebilir. Bu yöntem uzun süredir borcunu ödemeyen kişiler için uygulanır. Bu şirketler BDDK tarafından lisanslı olup hizmet vermektedir. Bu tip şirketler kişinin kredi borcunuz kapatır ve kişi artık bankaya değil, şirkete borçlu olur.

Kredi borcu nasıl yapılandırılır?

Kredi borcu olanlar ve borcunu ödemekte zorlananlar için bankalar kredi yapılandırması yapabilir. Kredi alınan banka ile görüşerek kredi yapılandırması hakkında bilgi alınmalıdır. Banka size vade ve faiz oranlarına göre bir ödeme planı çıkaracaktır. Bu planlardan size en uygun olanı seçerek yapılandırma yapabilirsiniz.

Kredi borcu ödenmediğinde ne zaman kefile başvurulur?

Bankalar kredi verirken kefil talebinde bulunur. Krediyi alan kişi 90 günlük yasal sürecin ardından borcunu ödemezse yasal süreç başlar. Bu sürecin ardından banka haciz işlemleri ve yasal yaptırımları uygular. Yasal süreç içinde uygulanacak haciz ve yasal yaptırımların hepsinde kefilde sorumludur.

Kefilsiz ve evraksız kredi kullandıran bankalar hangileridir?

Bazı bankalar genel olarak kredi verirken kefil istemektedir. Ancak vatandaşlar kredi başvurularında kefil istemeyen kişiler bankalara başvurmak ister. Bu nedenle kefil istemeyen bankalara talep daha fazladır. Bu bankaların başında N Kolay Kredi, Enpara.com, CEPTETEB ve ING Bank gelmektedir.