Banka kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır?

Her vatandaşımızın hayali olan ev için ilk şart olarak banka kredisi kullanılır. Banka kredisi kullanılarak alınan ev daha sonra bu evin üzerinden ipoteğin kaldırılması lazım. Bu ipotek kaldırılma işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü il ve ilçe birimlerince yapılır.

Borcunuz bitti ise tapu dairesi bankadan gelecek olan resmi yazı ile ipoteği kaldırır. Artık eviniz tamamen sizindir. Banka bu ipotek yazısını göndermek için sizlerden iki yüz ila üç yüz arasında bir ücret talep eder. Bu ücret kredi çekerken sizlere imzalatılan sözleşme içerisinde yer alır. Eğer böyle bir ücret vermek istemiyorsanız ilk sözleşmeyi imzalarken bu ücrete karşı çıkmalısınız ve bankanızla bu şekilde anlaşma yapmalısınız.

Banka krediniz bittikten sonra kişi krediyi çektği şubeye giderek ipotek kaldırılma yazısını ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesini talep eder. İşinizi garanti altına almak istiyorsanız dilekçe ile de başvurabilirsiniz ilgili şubeye.

Eğer borcunuz bittiği halde banka ipotek kaldırmıyorsa şahıs bankaya dava açma hakkına sahiptir. Tapu dairesinde de sizi elli tl gibi bir ücret beklemektedir. İpotek kaldırma işlemi yaklaşık olarak iki hafta sürmektedir.