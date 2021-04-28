İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Banka kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır?

Ev almak için her vatandaşımızın mutlaka bankaya düşer ve kredi kullanırız. Banka ev kredisi kullandırırken bizlerden bazı istek ve belgeler ister. Kefil veya ipotek kredi kullandıran bankalar ev kredisi vermek için ön şart olarak bunları önümüze getirir. Peki ev kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır? İşte detaylar.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:46
Banka kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır?
Takip Et:

Her vatandaşımızın hayali olan ev için ilk şart olarak banka kredisi kullanılır. Banka kredisi kullanılarak alınan ev daha sonra bu evin üzerinden ipoteğin kaldırılması lazım. Bu ipotek kaldırılma işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü il ve ilçe birimlerince yapılır.

Borcunuz bitti ise tapu dairesi bankadan gelecek olan resmi yazı ile ipoteği kaldırır. Artık eviniz tamamen sizindir. Banka bu ipotek yazısını göndermek için sizlerden iki yüz ila üç yüz arasında bir ücret talep eder. Bu ücret kredi çekerken sizlere imzalatılan sözleşme içerisinde yer alır. Eğer böyle bir ücret vermek istemiyorsanız ilk sözleşmeyi imzalarken bu ücrete karşı çıkmalısınız ve bankanızla bu şekilde anlaşma yapmalısınız.

Banka krediniz bittikten sonra kişi krediyi çektği şubeye giderek ipotek kaldırılma yazısını ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesini talep eder. İşinizi garanti altına almak istiyorsanız dilekçe ile de başvurabilirsiniz ilgili şubeye.

Eğer borcunuz bittiği halde banka ipotek kaldırmıyorsa şahıs bankaya dava açma hakkına sahiptir. Tapu dairesinde de sizi elli tl gibi bir ücret beklemektedir. İpotek kaldırma işlemi yaklaşık olarak iki hafta sürmektedir.




Son Güncelleme: 28.04.2021 15:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IpotekEv Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe Fan coin nereden alınır? Göztepe Fan token nasıl alınır?
Göztepe Fan coin nereden alınır? Göztepe Fan token nasıl alınır?
Binance NFT piyasasına mı giriyor?
Binance NFT piyasasına mı giriyor?
Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?
Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?
Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi
Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası
27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?
27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?

Popüler Haberler

Banka kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır?
Canlı izle Göztepe Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
28 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları kaçta açıklanacak?
Canlı izle Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri Denizli maçı Selçuk Sports Netspor izle
Engelli raporu ile erken emeklilik şartları 2021
Yerli aşının ismi ne olacak? Yerli aşının ismi açıklandı! Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?
Kayserispor Denizlispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Denizli Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fatih Karagümrük Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Karagümrük Antalya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Seksenler dizisindeki Gamze karakteri kimdir? Ecmel İs nereli, yaşı kaç?
Göztepe Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Göztepe TS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yasak Elma Şahika ölüyor mu? Nesrin Cavadzade veda ediyor...
Çaykur Rizespor - Beşiktaş muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?
PTT 2021 Nisan Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Tam kapanmada hangi dükkan sahipleri kira vermeyecek?
Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmek anlamı, tabiri nedir?
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Nisan 2021
Rüyada ev taşıma görmek anlamı ve yorumu
Rüyada ceviz toplamak görmek ne demektir? Rüyada ceviz toplamak görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.