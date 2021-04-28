Banka kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır?

Her vatandaşımızın hayali olan ev için ilk şart olarak banka kredisi kullanılır. Banka kredisi kullanılarak alınan ev daha sonra bu evin üzerinden ipoteğin kaldırılması lazım. Bu ipotek kaldırılma işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü il ve ilçe birimlerince yapılır.
Banka krediniz bittikten sonra kişi krediyi çektği şubeye giderek ipotek kaldırılma yazısını ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesini talep eder. İşinizi garanti altına almak istiyorsanız dilekçe ile de başvurabilirsiniz ilgili şubeye.
Eğer borcunuz bittiği halde banka ipotek kaldırmıyorsa şahıs bankaya dava açma hakkına sahiptir. Tapu dairesinde de sizi elli tl gibi bir ücret beklemektedir. İpotek kaldırma işlemi yaklaşık olarak iki hafta sürmektedir.