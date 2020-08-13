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Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları

Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 13.08.2020’li haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

13 Ağustos 2020 Perşembe 20:00
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
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Konut kredileri faiz oranı ve vade güncel 2020

Kamu bankalarının konut kredilerini faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte inşaat sektöründe de gelişmeler başladı. İkinci el konutlarda yüzde 0,74 faiz oranı uygulanırken sıfır konutlarda ise yüzde 0,64 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme imkânı sunuluyordu. İkinci el konutlarda faiz oranı değişimi nasıl? İkinci el konutların kredi faiz oranı ne oldu? İkinci el konut kredisi faiz oranını ve vadelendirilmesini güncelleyen kamu bankaları ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank oldu.

Sıfır konutların konut kredi faiz oranları ve vadelendirilmeleri değişmezken ikinci el konutlarda kredi faiz oranlarında ve vadelendirilmelerinde güncellemeler oldu.

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi?

İkinci el konutlarda faiz oranları yüzde 0.74 ten yüzde 0,79 a yükseliş gösterirken, vadeler ise 180 aydan 120 aya düşürüldüğü açıklandı. Bu durumda açıklanan bu faiz oranı ve vadelendirmeler ile toplamda aylık ödemelerimizin miktarı nasıl olacak?

  • Kredi tutarı: 50.000 TL
  • Vade miktarı: 60
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 1049 TL

 

  • Kredi tutarı: 50.000 TL
  • Vade miktarı: 120
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 646 TL

 

  • Kredi tutarı: 75.000 TL
  • Vade miktarı: 60
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 1574 TL

 

  • Kredi tutarı: 75.000 TL
  • Vade miktarı: 120
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 969 TL

 

  • Kredi tutarı: 100.000 TL
  • Vade miktarı: 60
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 2099 TL

 

  • Kredi tutarı: 100.000 TL
  • Vade miktarı: 120
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 1292 TL

 

  • Kredi tutarı: 200.000 TL
  • Vade miktarı: 60
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 4198 TL


 

  • Kredi tutarı: 200.000 TL
  • Vade miktarı: 120
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 2585 TL

 

  • Kredi tutarı: 300.000 TL
  • Vade miktarı: 60
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 6297 TL

 

  • Kredi tutarı: 300.000 TL
  • Vade miktarı: 120
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 3878 TL

 

  • Kredi tutarı: 400.000 TL
  • Vade miktarı: 60
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 8396 TL

 

  • Kredi tutarı: 400.000 TL
  • Vade miktarı: 120
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 5171 TL

 

  • Kredi tutarı: 500.000 TL
  • Vade miktarı: 60
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 10496 TL

 

  • Kredi tutarı: 500.000 TL
  • Vade miktarı: 120
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 6464 TL

 

  • Kredi tutarı: 600.000 TL
  • Vade miktarı: 60
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 12595 TL

 

  • Kredi tutarı: 600.000 TL
  • Vade miktarı: 120
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 7757 TL

 

  • Kredi tutarı: 750.000 TL
  • Vade miktarı: 60
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 15744 TL

 

  • Kredi tutarı: 750.000 TL
  • Vade miktarı: 120
  • Faiz oranı: % 0.79
  • Taksit tutarı: 9696 TL


Son Güncelleme: 13.08.2020 20:00
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