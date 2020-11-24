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Banka kırmızı kalem ne kadar sürede, ne zaman silinir?

Banka kırmızı kalem ne kadar sürede, ne zaman silinir sorusu son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Kırmızı kalem cezası alan kişiler bankaların imkanlarından faydalanamıyor.

24 Kasım 2020 Salı 21:42
Banka kırmızı kalem ne kadar sürede, ne zaman silinir?
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Bankadan alınan kredi veya kredi kartı ile yapılan borçların zamanında ödenmemesi halinde banka kırmızı kalem kredi cezası uygulayabilir. Kırmızı kalem cezası yedikten sonra bankaların bazı fırsatlarından faydalanılmaz.

Kırmızı kalem nasıl silinir?

Kırmızı kalem cezasının silinmesi borca göre değişir. Bankaya olan borcun bir veya iki ay gecikmesi durumunda bankadaki kredi notunuz düşer. Borcun 90 günden fazla ödenmemesi halinde ise icra uygulanır. İcranın kapatılması için borcun ödenmesi gerekir. Banka borçlarını ödemeyen bu kişileri kara listeye alır. Cezanın ardından 5 sene sonra kara liste yenilenir.


Daha önce de borçlarını düzenli olarak ödemeyen kişiler kırmızı kalem sorunu yaşar. Bu nedenle bankalardan yeni kredi veya kredi kartı almak zorlaşır.

Kredi sicil affı

Kırmızı kalem cezalarını bitirmek için kredi sicil affından faydalanabilirsiniz. Aftan yararlanmak için;

  • Sicilleri düzenli hale getirmek,
  • Bankalardan kredi çekmeye yardımcı olmak,
  • Kredi puanlarını yükseltmektir.

Süresinin dolması gerekir

Kredi sicilleri ve kara listeler 5 yılın ardından güncellenir. Bu sürenin ardından kırmızı kalem cezaları silinir. Bilindiği gibi kredi notu düşük olan kişiler bankalardan kredi alamaz veya yüksek faiz oranıyla alabilir. Kredi almak için bankaya teminat gösterilmesi gerekir.



Son Güncelleme: 24.11.2020 21:42
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Anahtar Kelimeler:
BankaKırmızı Kalem
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