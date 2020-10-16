İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Banka kasa kiralama ücretleri yıllık ücretleri

Son zamanlarda vatandaşların en merak ettiği konuların başında bankalardan kiralanan kasaların ücretlerinin ne kadar olduğudur. Vatandaşlar Banka kasa kiralama yıllık ücretleri ne kadardır? sorularını araştırmaktadır.

16 Ekim 2020 Cuma 21:11
Banka kasa kiralama ücretleri yıllık ücretleri
Takip Et:

Bankalardan kasa kiralamak son zamanlarda sıklıkla araştırılan bir konu haline gelirken aynı zamanda para, ziynet veya diğer değerli eşyalarını bankada muhafaza etmek isteyenler için de merakla araştırılmaktadır.

Bankaların kasalarının son derece güvenli olması ve uzun yıllar boyunca değerli eşyaların saklanabiliyor olması nedeni ile bankaların uzun yıllardır kullandığı kasa kiralama işlemlerinin ücretleri de araştırılmaya devam ediyor.

Bankadan kasa kiralamak

Pek çok vatandaş para ve ziynet eşyalarını bankalarda muhafaza etmektedir. Hatta bazı önemli belgeler bile bankalarda saklanarak koruma altına alınmaktadır. bunları yapabilmek için kişilerin bankalara giderek kasa kiralama talebinde bulunmaları ve kasa kiralamaları gerekir.

Bankalar kasa ücretlerini kendi bünyelerinde belirledikleri için net bir fiyat vermek doğru olmayacaktır. Kasa kiralama ücretleri bankaların resmi intenet sitelerinde detaylı olarak anlatılır. Yapılması gereken ise kasa kiralanmak istenen banka ile görüşme sağlayarak ücretleri ve detayları öğrenmek olacaktır.

Kasa kiralama hizmeti sunan bankalar hangileridir?

  • Akbank
  • Aktif bank
  • Albaraka
  • Anadolu bank
  • Burgan bank
  • Denizbank
  • Emlak katılım
  • Fibabanka
  • Finansbank
  • Garanti
  • Halk bankası
  • HSCB
  • İng bank
  • İş bankası
  • Kuveyt Türk


Bu bankalardan kasa kiralamak isteyenler banka ile iletişime geçerek bankaları kiralayabilirler.

Ziraat Bankası kasa kiralama

Kasa kiralama konusunda hem kamu hem de özel bankalarda çok sayıda seçenek bulunsa da vatandaşların en fazla güvendiği ve en eski banka olan Ziraat Bankası tercih edilen bankalar arasında 1. Sıradadır.

Depozito ücretleri

Bankalardan kasa kiralamak isteyen vatandaşlardan kasa için depozito ücreti alınmaktadır. bu depozito ücreti kasanın büyüklüğüne ve derinliğine göre farklılıklar göstermektedir. Bankalar alınan bu depozito ücretlerini yıllık olarak almaktadır.

Kasa kiralama işleminden vazgeçildiği takdirde bankalar depozito ücretlerini kişilere iade etmektedir.

Banka batarsa kiralık kasalara ne olur?

Ülkemizde aktif olarak pek çok banka bulunmaktadır. Büyük bankalardan daha küçük bankalara pek çok kurum kasa kiralama işlemi hizmetini sunsa da pek çok kişinin aklında ki soru kasa kiralanan banka batarsa ne olur sorusudur.

Buna göre bir bankanın batması durumunda müşterilerin hesaplarında ki paraları ve diğer tüm bilgilerini alabilmek için TMSF’ye başvurması gibi kiralık kasa konularında da banka batarsa TMSF ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. TMSF ile iletişime geçildiği takdirde bankadan para, ziynet veya değerli belgeler alınabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 21:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Banka Kasa KiralamaYıllık ücretler2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Banka kasa kiralama ücretleri yıllık ücretleri
TOKİ'den müjde! 375 konut çekilişsiz kurasız satışa sunulacak
Çocukluk dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çocukluk dizisi kanalı ve yayın saati
Emanet Seher kimdir? Sıla Türkoğlu Sevgilisi, Yaşı, Boyu
Emanet Yaman kimdir? Halil İbrahim Ceylan Yaşı, Boyu
Günlük burç yorumları 17 Ekim 2020 Cumartesi - Yıldız falı burç yorumunuz günlük yaşantınız ve aşk, ekonomi, aile, sağlık konuları için neler söylüyor?
Çocukluk dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Çocukluk dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Ceyla Büyükuzun kimdir? TRT Spor spikeri Ceyla Büyükuzun hakkında bilgiler
EBA TV Anaokulu nedir? Bakan Ziya Selçuk Anaokulu TV'yi duyurdu!
Pilates haftada kaç gün yapılırsa sonuç verir? Pilates haftada kaç gün yapılmalı?
MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanır? 2019 MSÜ Tercih Sonuçları
Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 2019 ÖGS Tarihleri
Facebook hesabım kendiliğinden birilerini otomatik takip ediyor, ne yapabilirim?
Android 10 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte güncellemeyi alacak olan android cihazlar
Çocukluk dizisinde Hanife karakterine Nihal Menzil hayat veriyor
Hangi durumlarda dava açmadan önce SGK'ya başvurulur?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Leyla Feray kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid Akabe nerede, nereye bağlı? Akabe'nin tarihteki önemi
Kırmızı Oda dizisindeki Tuna karakteri kimdir?
Çocukluk dizisi uyarlama mı? Fox TV Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.