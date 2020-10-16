Banka kasa kiralama ücretleri yıllık ücretleri

Bankalardan kasa kiralamak son zamanlarda sıklıkla araştırılan bir konu haline gelirken aynı zamanda para, ziynet veya diğer değerli eşyalarını bankada muhafaza etmek isteyenler için de merakla araştırılmaktadır.

Bankaların kasalarının son derece güvenli olması ve uzun yıllar boyunca değerli eşyaların saklanabiliyor olması nedeni ile bankaların uzun yıllardır kullandığı kasa kiralama işlemlerinin ücretleri de araştırılmaya devam ediyor.

Bankadan kasa kiralamak

Pek çok vatandaş para ve ziynet eşyalarını bankalarda muhafaza etmektedir. Hatta bazı önemli belgeler bile bankalarda saklanarak koruma altına alınmaktadır. bunları yapabilmek için kişilerin bankalara giderek kasa kiralama talebinde bulunmaları ve kasa kiralamaları gerekir.

Bankalar kasa ücretlerini kendi bünyelerinde belirledikleri için net bir fiyat vermek doğru olmayacaktır. Kasa kiralama ücretleri bankaların resmi intenet sitelerinde detaylı olarak anlatılır. Yapılması gereken ise kasa kiralanmak istenen banka ile görüşme sağlayarak ücretleri ve detayları öğrenmek olacaktır.

Kasa kiralama hizmeti sunan bankalar hangileridir?

Akbank

Aktif bank

Albaraka

Anadolu bank

Burgan bank

Denizbank

Emlak katılım

Fibabanka

Finansbank

Garanti

Halk bankası

HSCB

İng bank

İş bankası

Kuveyt Türk

Ziraat Bankası kasa kiralama

Bu bankalardan kasa kiralamak isteyenler banka ile iletişime geçerek bankaları kiralayabilirler.

Kasa kiralama konusunda hem kamu hem de özel bankalarda çok sayıda seçenek bulunsa da vatandaşların en fazla güvendiği ve en eski banka olan Ziraat Bankası tercih edilen bankalar arasında 1. Sıradadır.

Depozito ücretleri

Bankalardan kasa kiralamak isteyen vatandaşlardan kasa için depozito ücreti alınmaktadır. bu depozito ücreti kasanın büyüklüğüne ve derinliğine göre farklılıklar göstermektedir. Bankalar alınan bu depozito ücretlerini yıllık olarak almaktadır.

Kasa kiralama işleminden vazgeçildiği takdirde bankalar depozito ücretlerini kişilere iade etmektedir.

Banka batarsa kiralık kasalara ne olur?

Ülkemizde aktif olarak pek çok banka bulunmaktadır. Büyük bankalardan daha küçük bankalara pek çok kurum kasa kiralama işlemi hizmetini sunsa da pek çok kişinin aklında ki soru kasa kiralanan banka batarsa ne olur sorusudur.

Buna göre bir bankanın batması durumunda müşterilerin hesaplarında ki paraları ve diğer tüm bilgilerini alabilmek için TMSF’ye başvurması gibi kiralık kasa konularında da banka batarsa TMSF ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. TMSF ile iletişime geçildiği takdirde bankadan para, ziynet veya değerli belgeler alınabilmektedir.