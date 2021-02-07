Banka kara listesi nedir, nasıl girilir? Banka kırmızı kalemden nasıl çıkılır?

Kara listeye giren kişiler kara listeye girildikten sonra nelerin yaşandığı ve ne gibi sorunların beklendiği merak edilmektedir. Özellikle kredi ve kredi kartı alınmak istendiğinde kara listede olan vatandaşların kredi sicilleri bozuk olduğu için bankalar ya kefil veya özel şartlar ile bu imkanları verir ya da kredi sicili bozuk olan vatandaşın talepleri reddedilir.

Bankadan alınan kredi veya kredi kartlarının aylık ödemelerinin düzensiz olması veya hiç ödenmemesi durumunda banka müşterisi olan herkese verilen kredi notlarında düşüşler yaşanır. 90 gün içerisinde ödenmeyen borçlar sonrasında düşen kredi sicilleri belirli seviyelerin altına düştükten sonra bankalar düşük sicilli kişilere kredi ve kredi kartı verme konusunda sorun çıkarabilir.

Kredi sicili düşük olan kişilere sadece müşterisi olunan bankalar değil diğer tüm bankalar kredi ve kredi kartı verirken ret cevapları vermektedir. kara listeye giren kişilere bankalar tarafından 5 yıl boyunca kredi verilmemektedir. Ayrıca bu 5 yıllık süreç bankaya veya bankalara olan borçların tamamen kapanması durumunda başlamaktadır.

Kara listeden nasıl çıkılır?

Kara listeye girilmesinin temel nedeni bankalara olan borçların zamanında ödenmemiş olmasıdır. Borç sahipleri bankaya olan borçları kapatması durumunda bile kara listede görülebilirler. Kara listeden çıkma yöntemleri vatandaşlar tarafından merak edilirken ilk olarak bankaya olan borcun tamamının kapatılması kredi sicilini düzeltecektir. Kredi borçlarını kapatabilmek için ödeme imkanı daha rahat olan diğer bankaların kredi kapatma kredilerinden faydalanarak kredi sicili düzeltilebilir.

Ayrıca bankalardan limitleri düşük kredi veya kredi kartları alarak bunların ödemelerinin zamanında yapılması da kredi sicilinin yükselmesine olanak sağlayacaktır. Bunlara ek olarak doğal gaz, elektrik, su, intenet veya GSM faturalarının otomatik ödemesi verildiği durumlarda da kredi sicil notları yükseltmektedir.

Kara listeden kaç yılda çıkılır?

Kara listede olunmasına rağmen sicilin daha hızlı yükselebilmesi için kara listede olan banka hesabında belirli miktarlarda para olması kara listeden çıkılmasında yardımcı olabilecektir.

Kara listeden çıkılabilmesi için 5 yıl geçmesi gerekmektedir. belirlenen 5 yıllık süre banka veya bankalara olan borcun tamamının kapatılması ile başlamaktadır. Ancak borcunu ödemek istemeyen kişilerin kara listeden çıkabilmesi için 10 yıl süre geçmesi gerekmektedir. 10 yıl süre sonunda borç zaman aşımına uğrayarak listeden çıkarılmaktadır.

Kara liste sorgulamaları nasıl yapılır?

Kara listede olup olmadığını merak eden kişiler araştırmalarına sorgulama işlemleri ile devam etmektedir. Kara liste sorgulamalarında farklı işlemler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ancak kredi notu düşük olan herkesin kara listede olması gibi bir zorunluluk yoktur.

Kara listede olunduğu nasıl öğrenilebilir?

Bankaya olan borç 90 gün içerisinde ödenmezse bankalar kişilerin hesaplarına bloke koyarak kara listeye alındığı belirtir. Vatandaşlar kara listede olup olmadıklarını öğrenebilmek için;

Findeks üzerinden analiz alabilirsiniz.

Not danışmanı ile kara listede olup olmadığınızı çok rahat bir şekilde öğrenmeniz mümkündür.

Merkez bankası kara liste sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Buradan da en doğru sonuçları almanız mümkün olacaktır.

Kredi almak istediğiniz bankanın şubelerini ziyaret ederek, hem kredi notunuzu öğrenebilir, Hem de kara listede olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

E –devlet ile kara listede olup, olmadığınızı öğrenmeniz mümkün olacaktır.

Kara listede olanlar kredi alabilir mi?

Kara listede olan kişiler kredi kullanmak istediklerinde bankalar tarafından kefil, ipotek veya ret cevabı almaktadırlar. Belirli dönemlerde bankalar kara listede olan kişilere kredi vereceğini açıklar ve yılın belirli dönemlerinde kara listede ki kişiler kredi alabilirler.

İpotek veya kefil ile alınacak krediler ile kara listede olunmasına rağmen ihtiyaçlar görülebilmektedir.