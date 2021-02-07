İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...

Banka kara listesi nedir, nasıl girilir? Banka kırmızı kalemden nasıl çıkılır?

Bankalardan alınan kredi veya kredi kartı ödemelerini geç yapan kişiler belirli süreler sonrasında kara listeye düşmektedir. Vatandaşlar, banka kara listesi nedir, nasıl girilir? Banka kırmızı kalemden nasıl çıkılır? soruları merak edilmektedir.

07 Şubat 2021 Pazar 18:09
Banka kara listesi nedir, nasıl girilir? Banka kırmızı kalemden nasıl çıkılır?
Takip Et:

Kara listeye giren kişiler kara listeye girildikten sonra nelerin yaşandığı ve ne gibi sorunların beklendiği merak edilmektedir. Özellikle kredi ve kredi kartı alınmak istendiğinde kara listede olan vatandaşların kredi sicilleri bozuk olduğu için bankalar ya kefil veya özel şartlar ile bu imkanları verir ya da kredi sicili bozuk olan vatandaşın talepleri reddedilir.

Bankadan alınan kredi veya kredi kartlarının aylık ödemelerinin düzensiz olması veya hiç ödenmemesi durumunda banka müşterisi olan herkese verilen kredi notlarında düşüşler yaşanır. 90 gün içerisinde ödenmeyen borçlar sonrasında düşen kredi sicilleri belirli seviyelerin altına düştükten sonra bankalar düşük sicilli kişilere kredi ve kredi kartı verme konusunda sorun çıkarabilir.

Kredi sicili düşük olan kişilere sadece müşterisi olunan bankalar değil diğer tüm bankalar kredi ve kredi kartı verirken ret cevapları vermektedir. kara listeye giren kişilere bankalar tarafından 5 yıl boyunca kredi verilmemektedir. Ayrıca bu 5 yıllık süreç bankaya veya bankalara olan borçların tamamen kapanması durumunda başlamaktadır.

Kara listeden nasıl çıkılır?

Kara listeye girilmesinin temel nedeni bankalara olan borçların zamanında ödenmemiş olmasıdır. Borç sahipleri bankaya olan borçları kapatması durumunda bile kara listede görülebilirler. Kara listeden çıkma yöntemleri vatandaşlar tarafından merak edilirken ilk olarak bankaya olan borcun tamamının kapatılması kredi sicilini düzeltecektir. Kredi borçlarını kapatabilmek için ödeme imkanı daha rahat olan diğer bankaların kredi kapatma kredilerinden faydalanarak kredi sicili düzeltilebilir.

Ayrıca bankalardan limitleri düşük kredi veya kredi kartları alarak bunların ödemelerinin zamanında yapılması da kredi sicilinin yükselmesine olanak sağlayacaktır. Bunlara ek olarak doğal gaz, elektrik, su, intenet veya GSM faturalarının otomatik ödemesi verildiği durumlarda da kredi sicil notları yükseltmektedir.

Kara listede olunmasına rağmen sicilin daha hızlı yükselebilmesi için kara listede olan banka hesabında belirli miktarlarda para olması kara listeden çıkılmasında yardımcı olabilecektir.

Kara listeden kaç yılda çıkılır?

Kara listeden çıkılabilmesi için 5 yıl geçmesi gerekmektedir. belirlenen 5 yıllık süre banka veya bankalara olan borcun tamamının kapatılması ile başlamaktadır. Ancak borcunu ödemek istemeyen kişilerin kara listeden çıkabilmesi için 10 yıl süre geçmesi gerekmektedir. 10 yıl süre sonunda borç zaman aşımına uğrayarak listeden çıkarılmaktadır.

Kara liste sorgulamaları nasıl yapılır?

Kara listede olup olmadığını merak eden kişiler araştırmalarına sorgulama işlemleri ile devam etmektedir. Kara liste sorgulamalarında farklı işlemler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ancak kredi notu düşük olan herkesin kara listede olması gibi bir zorunluluk yoktur.

Kara listede olunduğu nasıl öğrenilebilir?

Bankaya olan borç 90 gün içerisinde ödenmezse bankalar kişilerin hesaplarına bloke koyarak kara listeye alındığı belirtir. Vatandaşlar kara listede olup olmadıklarını öğrenebilmek için;

  • Findeks üzerinden analiz alabilirsiniz.
  • Not danışmanı ile kara listede olup olmadığınızı çok rahat bir şekilde öğrenmeniz mümkündür.
  • Merkez bankası kara liste sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Buradan da en doğru sonuçları almanız mümkün olacaktır.
  • Kredi almak istediğiniz bankanın şubelerini ziyaret ederek, hem kredi notunuzu öğrenebilir, Hem de kara  listede olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.
  • E –devlet ile kara listede olup, olmadığınızı öğrenmeniz mümkün olacaktır.

Kara listede olanlar kredi alabilir mi?

Kara listede olan kişiler kredi kullanmak istediklerinde bankalar tarafından kefil, ipotek veya ret cevabı almaktadırlar. Belirli dönemlerde bankalar kara listede olan kişilere kredi vereceğini açıklar ve yılın belirli dönemlerinde kara listede ki kişiler kredi alabilirler.

İpotek veya kefil ile alınacak krediler ile kara listede olunmasına rağmen ihtiyaçlar görülebilmektedir.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 18:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BankaKara ListeNasıl Girilirçıkılır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu

Popüler Haberler

Banka kara listesi nedir, nasıl girilir? Banka kırmızı kalemden nasıl çıkılır?
Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma formu
Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Seksenler dizisindeki Suna karakteri kimdir?
Masum 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 8 Şubat Pazartesi özeti Kanal 7
2021 Ramazan bayramı ilk oruç hangi gün, ne zaman tutulacak?
Restoran, lokanta ve kafe destek ödemeleri ne zaman başlıyor?
NEF 2021 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? 2021 AGİ'de dikkate alınan durumlar
Mazeret izni en fazla kaç gün verilir? Mazeret izni formu nasıl doldurulmalı?
TV8 Masterchef Türkiye 19 Aralık Cumartesi sürpriz konukları
Çocuk Dizisi Rıza kimdir? Gerçek adı nedir? Turgay Kantürk hakkında bilgiler
KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK kredisi bursa dönüştürülür mü?
Letgoda satış ilanı nasıl açılır, satış nasıl yapılır?
Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Diziler yayınlanmayacak
Emekli intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak? SGK-SSK ve Bağkur'lu dört gözle bekliyor!
Iphone telefonlarda iMessage nasıl kapatılır? iMesaj kaptma ve açma işlemleri
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2021 sgk borçlanması nasıl yapılır?
TV'de 7 Şubat 2021 Pazar hangi diziler var? 7 Şubat TV'de bugün yayınlanacak dizi ve filmler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.