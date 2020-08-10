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Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 10.08.2020’li haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:32
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
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İş Yeri Kredisi 2020 Güncel Faiz Oranları

2020 yılı içerisinde iş yeri kredileri için uygulanan faiz oranlarının güncel durumları merak ediliyor. Hem yeni yapılan hem de eskiden beri kullanılan iş yerleri için verilen kredi de genellikle ipotek yolu kullanılmaktadır. Bu krediler bankaların firmalarla anlaşması sonucu verilmektedir.      Yılı içerisinde bankaların ticari faiz oranlarının güncel durumu şu şekildedir:

Bankalar

2020 Faiz Oranları

%2,5

Akbank

%1,00- %1,13

Altenatif Bank

%0,79- %1,05

Anadolu Bank

%1,15- %1,18

Bank Mellat

%1,20- %1,25

Burgan Bank

%1,20- %1,25

DenizBank

%1,30- 1,40

Fiba Banka

%1,05

Garanti BBVA

%0,90- %0,99

HalkBank

%1,00- %1,03

HSBC

%1,00- %1,09

Ice bank

%0,90- %0,96

INGBank

%0,79- %0,90

İş Bankası

%1,35 – %1,50

Odeabank

%0,70- %0,79

Şekerbank

%1,70- %1,79

TEB Bankası

%0,79- %0,80

Turkland Banka

%1,18- %1,20

Türkiye Finans

%0,80-%0,89

VakıfBank

%0,85 – %0,92

Yapı ve Kredi Bankası

%0,89- %0,99

Ziraat Bankası

%0,85 – %0,91

 

Ziraat Bankası İş Yeri Kredisi

Ziraat Bankası iş yeri kredisine %0,9 oranında faiz uygulamaktadır. 500.000 TL’ye kadar kredi veren ve 60 ay vade seçeneği sunan Ziraat Bankasının iş yeri kredisi hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır;

Kredi Tutarı

Uygulanan Faiz Oranı

Vade

Aylık Ödeme Tutarı

50.000 TL

%0,9

60 ay

1.136, 63 TL

100.000 TL

%0,9

60 ay

2.273, 26 TL

200.000 TL

%0,9

60 ay

4.546, 52 TL

500.000 TL

%0,9

60 ay


11.366, 30 TL

 

İpotekli İş Yeri Kredisi

Bankalar iş yeri kredisi verirken genellikle ipotekli şekilde vermektedir. Özellikle büyük meblağda krediler için ipotek şart olarak sunulmaktadır. Üzerinizde bulunan size ait gayrimenkullerden birini ipotek ettirerek iş yeri kredisi alabilirsiniz. İpotekli şekilde iş yeri kredisi veren bankalar şunlardır:

-Ziraat Bankası,

-Vakıfbank,

-Garanti BBVA,

-QNB Finansbank,

-Şekerbank.

İpotekli İş Yeri Kredisi Almanın Şartları Nelerdir?

Bankalar tarafından ipotekli iş yeri kredisi verilmektedir ancak bu krediyi almak için bazı şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. Şartlar şunlardır:

-Reşit olmak(18 yaşından büyük olmak),

-Gelir belgesinin olması,

-Alınan kredi miktarının aylık taksitinin aylık gelirin yarısı kadar veya daha az şekilde olması,

-İş yeri ya da gayrimenkul ipotek ettirilmeli,

-Hayat sigortası yapılmalı,

-T.C. kimlik aslı ve fotokopisi,

-Ehliyetin aslı ve fotokopisi,

-İkametgah belgesi,

-Vergi levhası,

-Gayrimenkul tapusunun aslı ve fotokopisi,

-Maaş Durumunu gösteren belge,

-İpotek ettirilecek olan yerin tapu belgesi,

-Emekliler için hesap cüzdanı.

Belirtilen şartları sağlayan ve belgeleri getiren kişiler krediyi alabilmektedir. Verilen kredi için bazı bankalar 120 ay vade seçeneği de sunmaktadır. İşte bankalar, iş yeri kredisi için uyguladıkları faiz oranları ve vade seçenekleri;

Banka

Kredi Tutarı

Uygulanan Faiz Oranı

Vade Seçeneği

Aylık Ödeme Tutarı

Ziraat Bankası

100.000 TL

%0,99

120 ay

1.427, 75 TL

Vakıfbank

100.000 TL

%1,05

120 ay

1.469, 61 TL

Türkiye İş Bankası

100.000 TL

%1,20

60 ay

2.347, 61 TL

Halkbank

100.000 TL

%1,08

120 ay

1.490, 75 TL

Şekerbank

100.000 TL

%1,79

120 ay

2.031, 68 TL

QNB Finansbank

100.000 TL

%1,08

120 ay

1.967, 16 TL

 

Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar

Bankalar kredi verirken genellikle gelir durumunu gösteren belgeyi de istemektedir. Gelir belgesi olmayan vatandaşlar gelir belgesi istemeden kredi veren bankaları araştırmaktadır. Bazı bankalar gelir belgesi istemeden sadece kredi notunuza bakarak kredi vermektedir. Bu bankalar şunlardır:

-Akbank

-TEB

-Odeabank

-NKredi

-Enpara

Bu bankaların kesin olarak gelir belgesiz kredi verdikleri bilinmemektedir. Kesin bilgiyi bankaları arayarak öğrenebilirsiniz. Şubeleri üzerinden veya Müşteri Hizmetleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Bazı bankalar vekalet üzerinden kredi vermektedir ancak yasal bir işlem değildir. Bu nedenle bankalardan detaylı bilgi öğrenmek daha sağlıklı bir bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Herhangi bir kredi almadan bankalardan bilgi edininiz.

Mortgage Kredisi

Bu kredi ipotekli şekilde alınabilmektedir. Ödeme tamamlandıktan sonra ipotek durumu ortadan kalkar. Verilen bu kredinin vadesi 1 yıldan başlamakta ve 20 yıla kadar gidebilmektedir. Bu krediyi aev almak için kullanabilirsiniz. Arsa veya bahçe almak için, yatırım amaçlı iş yeri almak için kullanabilirsiniz. Ayrıca tadilat, dekorasyon gibi işlemler için de bu kredi kullanılabilmektedir.

Mortgage kredisi altenatif bir kredidir. Uygun faiz oranı ve vade seçeneklerinin değişmesini sağlamaktadır. Bireysel bir kredidir. Kredinin tamamı ödenene kadar ipotek ettirilen mal bankaya aittir. İpotekli krediler ile ilgili detaylı bilgileri kredi almayı düşündüğünüz bankanın şubesine giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak bilgi edinebilir, size en uygun olan krediyi alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.08.2020 09:32
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