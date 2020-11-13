Banka hesap numarası ve IBAN numarası öğrenme yöntemleri

Banka hesap numaraları genel olarak kartın üzerinde yer almaktadır. Ancak bazı kartlarda bu numaraya yer almıyor. Bu nedenle vatandaşlar havale, EFT gibi işlemlerde kullandıkları banka hesap numaralarını öğrenmek istiyor.

Hesap numarası nedir, nasıl ve nereden öğrenilir?

Banka hesap numaraları mevduat hesabını tanımlayan numaradır. Bu numaralar sayesinde havale, EFT gibi işlemler yapılabilir. Daha önce banka numarasını öğrenmek için bankaya başvuru yapmak gerekirken, şimdi ise mobil bankacılık uygulamasından kolayca banka numarası öğrenilebiliyor.

Hesap no öğrenme yolları

Hesap no öğrenmenin birçok yolu vardır. Bu yollardan en kolayı mobil uygulamadır. Mobil uygulama üzerinden kolayca kart bilgilerine erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı kartların üzerinden IBAN numarası yer alır. IBAN numarasının içerisinde Hesap numarası da yer almaktadır.

IBAN numarası sorgulaması nasıl yapılır?

IBAN numarası bankalar arasında güvenli nakit transferi yapılması için uygulanan uluslararası bir koddur. IBAN numarası sayesinde parayı doğru kişiye göndermek daha kolaydır.

T.C ile IBAN sorgulama

İbandan hesap no bulma nasıl yapılır?

Uluslararası olarak belirlenen banka İBAN numaraları 26 haneden oluşur. Bu numarayı öğrenmek için bankaya kimlik belgesiyle başvuru yapılabildiği gibi, mobil bankacılık ve intenet bankacılığı üzerinden de öğrenilmektedir.

26 haneden oluşan İban numarasının içerisinde bulunana 16 hane hesap numarasıdır. İbanın içerisinde bulunan hesap no son 16 hanedir.

Ziraat Bankası hesap no sorgulama

Ziraat Bankası İBAN numarasının son 16 hanesi hesap numarasıdır ve Ziraat Bankası’nın genel olarak kullandığı hesap numaraları 0897- 12345678 – 5001 – 5002 şeklindedir. Hesap numarasıyla EFT, Havale gibi işlemler yapılmaktadır. Burada bulunan 5001 ve 5002 sayıları ek hesap numaralarıdır. Bunun yanı sıra ortada bulunan 8 haneli sayı sizin hesap numaranızı oluşturur. Baştaki ilk 4 hane ise şube kodudur. Bu koda iki sıfır eklenir ve hesap numaranız oluşur.

Ziraat Bankası SMS ile Hesap no- İban no sorgulama

Ziraat Bankası SMS yoluyla hesap ve İban no sorgulaması yaptırmaktadır. Sorgulama işlemi için kartın son 6 numarasını 4747’ye göndererek hesap bilgilerini öğrenebilirsiniz. İban numarası için ise IBANBILGI yazıp kartın son 6 rakamını yazıp 4747’ye mesaj gönderilmelidir.

Finansbank hesap no öğrenme

Finansbank müşterileri hesap numarası öğrenmek için mobil bankacılık, intenet bankacılığı ve çağrı merkezini kullanmaktadır. Bu iki online işlemin dışında ATM’lerden de banka hesap numarası öğrenilmektedir. Bunların dışında 0850 222 0 900 numaralı hattı arayarak kolaylıkla tüm kart bilgilerinize erişebilirsiniz.

Vakıfbank IBAN, hesap no çevirme

Vakıfbank kartlarının üzerinden hesap numaraları yer alırken bazı kartlarda IBAN numarası yer alır. Müşteriler İBAN numarasının içerisinde yer alan hesap numarasını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. Banka kartının üzerinde yer alan IBAN numarasının son 16 hanesi hesap numarasıdır.

Banka kartında hesap numarası nerede yazar?