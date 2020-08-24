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Banka emekli promosyon başvuruları nasıl alınmaktadır?

Bankalar emekli vatandaşlarımıza emekli promosyonları konusunda çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bankaların yanında PTT gibi kurumlar da bu tür desteklerde bulunuyor. Vatandaşlarımız 2020 emekli promosyon başvurularının başlayıp başlamadığını ve nasıl başvurulacağını merak ediyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:44
Banka emekli promosyon başvuruları nasıl alınmaktadır?
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Emekli vatandaşlarımıza bankalardan promosyon fırsatı doğdu. Emeklilere çeşitli fırsatlar sunan kamu bankaları ve PTT gibi kurumlar promosyon konusunda da emeklilerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlarımızın promosyon haklarından yararlanabilmeleri için emekli maaşlarını bankalara taşıması gerekiyor. Her bankanın da promosyon oranları farklılık göstermektedir.

Emekli Promosyonları Nasıl Alınmaktadır?

2020 yılında emeklilere de promosyon alma hakkı ortaya çıktı. Emekli maaşlarını farklı bir bankaya taşıyan kişiler emekli promosyonu almaya hak kazanırlar. Ödemeler geçtiğimiz aylarda başladı. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği’nin 30 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada promosyon taahhüt süreleri dolan emekli vatandaşlarımıza promosyon ödemesi garantisi verdi ve promosyonlar ödendi.


Emekli promosyonu almak isteyen kişilerin, bankaların istediği bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Her bankanın promosyon şartları aynı olmamaktadır. Kimisi otomatik ödeme talimatı gibi farklı şartları istese de kimisi herhangi bir şart bile istemeyebiliyor. En önemli şartlar arasında ise emekli vatandaşlarımızın maaşını taşıdığı bankaya, maaşlarının 3 yıl boyunca bu bankada bulunacağını taahhüt etmesi gerekiyor.

Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Bankaların emeklilere ödediği promosyon miktarları 500 TL ile 1.200 TL arasında değişmektedir. Bankaların emekli promosyon ücretlerini belirleyen en önemli unsurlar şu şekildedir;

  • Ziraat Bankası, 1.500 TL emekli maaşı alan vatandaşlarımıza 500 TL veriyor. 1.500 ila 2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL promosyon veriyor. 2.500 TL ve üzerinde bir emekli maaşı alan kişilere ise 750 TL promosyon vermektedir.
  • Türkiye Ekonomi Bankası ise maaşlarını bu bankaya taşıyan emekli vatandaşlarımıza 3 yıllık taahhüt sözü de vermişse 1.500 TL aylık alanlara 500 TL vermektedir. . 1.500 ila 2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL promosyon veriyor. 2.500 TL ve üzerinde bir emekli maaşı alan kişilere ise 750 TL promosyon vermektedir. Ayrıca bu banka kendi bütçe durumuna göre ek olarak 500 TL ödeme de yapmaktadır. Bu bankanın ek promosyon ödemesinden yararlanabilmek için otomatik fatura ödeme talimatları vermeniz gerekmektedir.
  • Yapı kredi ise 500 TL, 625 TL ve 750 TL değerinde promosyon vermektedir. Banka ile yapılacak ek sözleşmeler kapsamında ek promosyon ödemeleri de alabilirsiniz. Ek promosyon ödemeleri 175 TL, 225 TL ve 250 TL değerindedir.
  • Kamu bankası olan Halkbank, 1.500 TL emekli maaşı alan vatandaşlarımıza 500 TL veriyor. 1.500 ila 2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL promosyon veriyor. 2.500 TL ve üzerinde bir emekli maaşı alan kişilere ise 750 TL promosyon vermektedir.
  • Garanti Bankası, emeklilere en yüksek promosyon ödemesi yapan bankadır. 1.500 TL alan emekliye 800 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.200 TL oranında promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon Ödemesi Nasıl Yapılır?

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamalarda gerekli şartları sağlayan emekli vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmaksızın emekli promosyonlarını alabileceği bildiriliyor. Sözleşme tarihinin dolmasının ardından en geç 1 y içerisinde promosyonlar hesaplara yatırılmaktadır. Promosyon ödemelerinizi de aynı maaşınız gibi ATM’lerden çekebilirsiniz.



Son Güncelleme: 24.08.2020 16:57
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