İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 5 Ocak 2021

Birçok kişinin merak ettiği 5 Ocak 2021 Salı günü gündeme gelen Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 05-01-2021 tarihli haberimizde Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 11:25
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 5 Ocak 2021
Takip Et:

Bankalar, günlük hayatımızda fazlasıyla yer almış sektörlerden birisidir. Birçok işlemi bankalar sayesinde çok kolay ve güvenli bir şekilde halletmemiz mümkündür. Sundukları bankacılık ürünleri ile herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedeflerken, bu ürünlerden de kar etme amacı güderler. Öneğin bir bankadan kredi çekerek hem kendinize hem de bankaya fayda sağlamış olursunuz. Banka size verdiği paranın üzerine  belirli faiz oranlarını doğrultusunda karını koyarak geri alır.

Bankalar müşterilerinin kullandığı ürünlere belirli ek avantajlar tanımlayarak zor şartlar ile karşılaştıklarında anında yardımcı olmayı hedeflemektedirler. Bu avantajlardan bir tanesi de bankada bulunan hesabınıza tanımlanan ek hesaptır.

Ek hesaplar bankanızda bulunan hesabınızda limit yeterli olmadığı zaman devreye giren hesaplardır. Eğer banka sizin hesap hareketlerinizden memnun ise size ek hesap tanımlayabilir. Ancak kullanmak istemezseniz reddetmeniz mümkün. Ek hesaplar nakit avans çekme mantığı ile çalışmaktadır. Bu yüzden çektiğiniz miktarları geri öderken bankanın belirlediği faiz oranı tutarı eklenerek geri ödersiniz. Ek hesap hesabınıza tanımlı ikinci bir hesap gibi işlem görmektedir. Bankalar ek hesap açtırdığınızda yeni bir kart göndermezler.

Ek hesap

limiti bankanın size uygun göreceği limit doğrultusunda olacaktır.

Hesabınıza ek hesap tanımlatmak isterseniz bankanız ile irtibata geçerek başvurabilirsiniz. Banka uygun gördüğü takdirde ek hesabınızı tanımlayacaktır. Ek hesap için bankaya ait intenet bankacılığı, mobil şube kanalı, telefon bankacılığı ya da bankaya ait şubelere giderek başvuruda bulunmanız mümkün. 

Ek hesap kullanmak bazı durumlarda çok faydalı olsa da eğer geri ödemede sıkıntılar yaşarsanız, bu durum kredi puanınızı olumsuz etkileyecektir. Eğer ödemelerinizi üst üste aksatırsanız ve bankanın belirlediği tutarlarda gerçekleştirmezseniz, banka ek hesabınızı kapatabilir. Bu da kredi puanınızı olumsuz etkileyerek riskli seviyelere gerilemesine neden olabilir. Bankaların sunmuş oldukları ürünleri kullanamamanıza neden olabilir. 



Son Güncelleme: 05.01.2021 11:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ek Hesap Ne DemekEk Hesap Ne Demek|Ek Hesap KapatmaEk Hesap LimitiEk Hesap Faiz OranlarıEk Hesap Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!

Popüler Haberler

İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?
TV'de bugün hangi maçlar var? 5 Ocak 2021 Salı Canlı futbol maç programı
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Egemen Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Ozan Güven Babil'de olmayacak mı?
Emanet Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2021
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru şartları neler? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru için gerekli şartlar
2020 Devlet mazot ve gübre destekleri ne kadardır, başvuruları ne zaman yapılır? Mazot ve gübre desteği nasıl alınır?
Devletten konut hesabında birikim yapan vatandaşlara geri ödemesiz 2021 devlet konut alım desteği
Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin hakkında bilgiler
Kredi kullanacak kişinin kredi notu kaç olmalıdır? Bankalardan düşük kredi notuna kredi dönemi
Çukur dizisinin Cennet'i Aylin Engör'ün hayat hikayesi!
5 Ocak 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?
2020 Black Cuma Efsane Cuma ne zaman başlıyor? Kasım 2020 alışveriş için büyük indirim tarihleri
İş Güvenliği ücreti devlet desteklerinde gereken evraklar nelerdir? 2021 İSG devlet desteği şartları
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
2021 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
Emekli maaşı ne zaman verilir? Emeklilik dilekçesinin ardından emekli maaşı ne zaman bağlanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.