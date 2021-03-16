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Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 16 Mart 2021

18:21 sularında basına yansıyan Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Mart 16 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 18:21
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 16 Mart 2021
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Bankalar, günlük hayatımızda fazlasıyla yer almış sektörlerden birisidir. Birçok işlemi bankalar sayesinde çok kolay ve güvenli bir şekilde halletmemiz mümkündür. Sundukları bankacılık ürünleri ile herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedeflerken, bu ürünlerden de kar etme amacı güderler. Öneğin bir bankadan kredi çekerek hem kendinize hem de bankaya fayda sağlamış olursunuz. Banka size verdiği paranın üzerine  belirli faiz oranlarını doğrultusunda karını koyarak geri alır.

Bankalar müşterilerinin kullandığı ürünlere belirli ek avantajlar tanımlayarak zor şartlar ile karşılaştıklarında anında yardımcı olmayı hedeflemektedirler. Bu avantajlardan bir tanesi de bankada bulunan hesabınıza tanımlanan ek hesaptır.

Ek hesaplar bankanızda bulunan hesabınızda limit yeterli olmadığı zaman devreye giren hesaplardır. Eğer banka sizin hesap hareketlerinizden memnun ise size ek hesap tanımlayabilir. Ancak kullanmak istemezseniz reddetmeniz mümkün. Ek hesaplar nakit avans çekme mantığı ile çalışmaktadır. Bu yüzden çektiğiniz miktarları geri öderken bankanın belirlediği faiz oranı tutarı eklenerek geri ödersiniz. Ek hesap hesabınıza tanımlı ikinci bir hesap gibi işlem görmektedir. Bankalar ek hesap açtırdığınızda yeni bir kart göndermezler.

Ek hesap

limiti bankanın size uygun göreceği limit doğrultusunda olacaktır.

Hesabınıza ek hesap tanımlatmak isterseniz bankanız ile irtibata geçerek başvurabilirsiniz. Banka uygun gördüğü takdirde ek hesabınızı tanımlayacaktır. Ek hesap için bankaya ait intenet bankacılığı, mobil şube kanalı, telefon bankacılığı ya da bankaya ait şubelere giderek başvuruda bulunmanız mümkün. 

Ek hesap kullanmak bazı durumlarda çok faydalı olsa da eğer geri ödemede sıkıntılar yaşarsanız, bu durum kredi puanınızı olumsuz etkileyecektir. Eğer ödemelerinizi üst üste aksatırsanız ve bankanın belirlediği tutarlarda gerçekleştirmezseniz, banka ek hesabınızı kapatabilir. Bu da kredi puanınızı olumsuz etkileyerek riskli seviyelere gerilemesine neden olabilir. Bankaların sunmuş oldukları ürünleri kullanamamanıza neden olabilir. 



Son Güncelleme: 16.03.2021 18:21
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