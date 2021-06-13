İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 13 Haziran 2021

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 13 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Haziran 2021 Pazar 09:34
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 13 Haziran 2021
Takip Et:

Bankalar, günlük hayatımızda fazlasıyla yer almış sektörlerden birisidir. Birçok işlemi bankalar sayesinde çok kolay ve güvenli bir şekilde halletmemiz mümkündür. Sundukları bankacılık ürünleri ile herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedeflerken, bu ürünlerden de kar etme amacı güderler. Öneğin bir bankadan kredi çekerek hem kendinize hem de bankaya fayda sağlamış olursunuz. Banka size verdiği paranın üzerine  belirli faiz oranlarını doğrultusunda karını koyarak geri alır.

Bankalar müşterilerinin kullandığı ürünlere belirli ek avantajlar tanımlayarak zor şartlar ile karşılaştıklarında anında yardımcı olmayı hedeflemektedirler. Bu avantajlardan bir tanesi de bankada bulunan hesabınıza tanımlanan ek hesaptır.

Ek hesaplar bankanızda bulunan hesabınızda limit yeterli olmadığı zaman devreye giren hesaplardır. Eğer banka sizin hesap hareketlerinizden memnun ise size ek hesap tanımlayabilir. Ancak kullanmak istemezseniz reddetmeniz mümkün. Ek hesaplar nakit avans çekme mantığı ile çalışmaktadır. Bu yüzden çektiğiniz miktarları geri öderken bankanın belirlediği faiz oranı tutarı eklenerek geri ödersiniz. Ek hesap hesabınıza tanımlı ikinci bir hesap gibi işlem görmektedir. Bankalar ek hesap açtırdığınızda yeni bir kart göndermezler.

Ek hesap

limiti bankanın size uygun göreceği limit doğrultusunda olacaktır.

Hesabınıza ek hesap tanımlatmak isterseniz bankanız ile irtibata geçerek başvurabilirsiniz. Banka uygun gördüğü takdirde ek hesabınızı tanımlayacaktır. Ek hesap için bankaya ait intenet bankacılığı, mobil şube kanalı, telefon bankacılığı ya da bankaya ait şubelere giderek başvuruda bulunmanız mümkün. 

Ek hesap kullanmak bazı durumlarda çok faydalı olsa da eğer geri ödemede sıkıntılar yaşarsanız, bu durum kredi puanınızı olumsuz etkileyecektir. Eğer ödemelerinizi üst üste aksatırsanız ve bankanın belirlediği tutarlarda gerçekleştirmezseniz, banka ek hesabınızı kapatabilir. Bu da kredi puanınızı olumsuz etkileyerek riskli seviyelere gerilemesine neden olabilir. Bankaların sunmuş oldukları ürünleri kullanamamanıza neden olabilir. 


Son Güncelleme: 13.06.2021 09:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ek Hesap Ne DemekEk Hesap Ne Demek|Ek Hesap KapatmaEk Hesap LimitiEk Hesap Faiz OranlarıEk Hesap Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1325 yardım parası başvuruları başladı!
1325 yardım parası başvuruları başladı!
Torku bayilik veriyor mu? Torku bayilik alma şartları neler? Güncel Torku bayilik başvuru formu
Torku bayilik veriyor mu? Torku bayilik alma şartları neler? Güncel Torku bayilik başvuru formu
Pazar tezgahı nasıl açılır? Belediyeden pazar tezgahı kiralama şartları
Pazar tezgahı nasıl açılır? Belediyeden pazar tezgahı kiralama şartları
Evde çikolata kutusu nasıl yapılır? Evde çikolata kutusu yaparak para kazanma yöntemi
Evde çikolata kutusu nasıl yapılır? Evde çikolata kutusu yaparak para kazanma yöntemi
Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi başvuru şartları neler? Ziraat Bankası’ndan sıfır faiz imkanıyla meyve bahçesi kredisi
Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi başvuru şartları neler? Ziraat Bankası’ndan sıfır faiz imkanıyla meyve bahçesi kredisi
Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? Başvuru Şartları nelerdir?
Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? Başvuru Şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazının sünneti ve farzı nasıl kılınır? Sabah namazı kılınışının anlatımı
Tiktok videosu nasıl çekilir? Tiktok video yapma
Bugün hangi maçlar var, 14 Haziran 2021 Pazartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Namazın edepleri nelerdir?
14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında neler var?
14 Haziran 2021 Pazartesi Show TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TRT Spor'da 14 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? TRT Spor 14 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
14 Haziran 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Fox TV 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
14 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon aynı kadroyla mı devam edecek?
Karantinaya alındım gıda yardımı nasıl alırım? 14 gün izolasyonda gıda yardımı nasıl alırım?
Sadakatsiz dizisine katılan Kenan Ece kimdir? Turgay Güngör karakteri kimdir?
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin 344.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti Kanal 7
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
E-nabız şifresi nasıl değiştirilir? E-nabız e-devlet şifresi olmadan giriş yapılır mı?
Karıncayı kovmak için ne yapmalıyım? Karınca kovma yöntemleri
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi şartları Haziran 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.