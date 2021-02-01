Banka EFT saatleri kaça kadardır?

Ülkemizde milyonlarca insan Eft işlemi yapmaktadır.Eft işlemi iki farklı bankalar arasında yapılır.Kontrolü Merkez Bankası tarafından yapılır.Her bankanın kendine göre işlem saati bulunur.Eft gönderirken dikkat etmeniz gereken bir hususdur.Sabah saati 08.00 gibi başlayıp akşam 17.00’e kadar yapabilirsiniz.

Eft sorgulama nasıl yapılır?

Öğle arası eft yapılır mı?

Kendi banka hesabınızdan başka kişinin hesabına göndermek için sorgu numarası bilmemiz gerekir.İntenet ya da telefon bankacılığı ile de yapabilirsiniz.

Bankalar arası öğle eft işlemi yapılabilir ancak bazı bankalar öğle tatilinden sonra işlemi yapar.Ancak 17.00’den sonra eft işlemi yapar iseniz ertesi gün sabah’a transfer olur.