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Banka EFT saatleri kaça kadardır?

2021 yılı banka eft gönderme saatleri ve yapılması gereken işlemleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:22
Banka EFT saatleri kaça kadardır?
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Ülkemizde milyonlarca insan  Eft işlemi yapmaktadır.Eft işlemi  iki farklı bankalar arasında yapılır.Kontrolü Merkez Bankası tarafından yapılır.Her bankanın kendine göre işlem saati bulunur.Eft gönderirken dikkat etmeniz gereken bir hususdur.Sabah saati 08.00 gibi başlayıp akşam 17.00’e kadar yapabilirsiniz.

Eft sorgulama nasıl yapılır?

Kendi banka hesabınızdan başka kişinin hesabına göndermek için sorgu numarası bilmemiz gerekir.İntenet ya da telefon bankacılığı ile de yapabilirsiniz.

Öğle arası eft yapılır mı?

Bankalar arası öğle eft işlemi yapılabilir ancak bazı bankalar öğle tatilinden sonra işlemi yapar.Ancak 17.00’den sonra eft işlemi yapar iseniz ertesi gün sabah’a transfer olur.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 12:22
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Anahtar Kelimeler:
BankaEft
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