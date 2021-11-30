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Banka borcundan dolayı neleri haciz edebilir?

Banka borcu olan birçok kişiye banka tarafından borcun ödenmesi için peş peşe ihtar verilerek borcun ödenmesi için belli bir süre tanınır. Ancak kişi borcunu ödemediği zaman banka haciz gibi farklı yollara başvurur. Peki, banka borcundan dolayı nelere haciz gelir? İşte cevabı…

30 Kasım 2021 Salı 20:13
Banka borcundan dolayı neleri haciz edebilir?
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Bankalar bu zamanda kredi imkanlarıyla birçok kişinin gözdesi olmuş durumda. Kredi çekerken herkes rahat bir nefes alacağını düşünse de borçların ödenmesine geldiğinde durum tam olarak öyle olmuyor. Bankalar borçların ödenmesi için farklı yöntemler sunarak müşterilerine zaman tanısa da, borçlar uzun süre ödenmediği zaman haciz işlemi uygulayabiliyorlar.

Banka nelere haciz koyabiliyor?

28344 Sayılı İcra ve İflas kanunu banka tarafından icra edilebilecekleri maddelerle açıklamıştır. Kanun kişilerin evlerinde bulunan temel ihtiyaç malzemelerine haciz konulamayacağını açık açık ifade ediyor. Ancak kişinin bu temel ihtiyaç malzemelerinden çifter çifter bulunuyorsa, yani iki televizyon, iki fırın gibi bunlara haciz işlemi uygulanıyor.

2012’de çıkan 28344 Sayılı İcra ve İflas kanunu haciz edilebilecek taşınırla ilgili kanun şöyledir;

  • Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanmakta olan borçlu kişinin mesleğini sürdürebilmesi için gereken tüm eşyalar,
  • Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taşlar, antika ya da süs eşyası gibi kıymetli eşyalar dışında, borçlu ile birlikte yaşadığı ailesi adına gerekli eşyalar: aynı amaç ile kullanılmakta olan eşyanın birden fazla olması halinden bunların bir tanesi,
  • Borçlunun haline münasip evi,
  • Öğrencilerin bursları

Haciz işlemleri nasıl başlatılıyor?

Haciz işlemleri başlamadan önce kişiye yazılı ihtaname yollanıyor. Tebligat geldiğinde adreste bulunmuyorsanız kapıya ihbar kağıdı yapıştırılıyor ve ihbaname bağlı olduğunuz mahallenin muhtarına yapılıyor. Ancak bu işlem sizi haciz işleminden kurtarmıyor. Sizin yerinize muhtar tarafından alınan bu tebligat sizin de haciz işleminden haberiniz olduğunu gösteriyor.

İcra ihbanamesinin alınması itibari ile icra dairesine başvuru yaparak borcunuzu ödeyeceğinizi belirtip alacaklıyla anlaşma yoluna gidip icra işlemini durdurma şansınız var.

Düzenli bir işte çalışıyorsanız banka borcunuz karşılığında e-haciz işlemi başlatır. E-haciz işlemi sonrasında maaşınız veya bankadaki nakit paranıza bloke işlemi uygulanır.


Son Güncelleme: 30.11.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Banka BorcuBanka Hacizi
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