Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?

Pandemi döneminden dolayı birçok esnaf ve sanatkar piyasadaki durgunluk yüzünden zor zamanlar geçiriyordu. Son zamanlarda ise esnafı ve sanakatları mağdur durumda bırakmamak için kredi borçlarına 3 ay erteleme geleceği konuşuluyordu. Resmi gazetede yayınlanan habere göre kredi borçlarına gelecek olan erteleme onaylandı. Esnaf ve sanatkarların Halkbank üzerinden yapmış olduğu kredi işlemlerindeki borçları 3 aylık bir süre ile ertelendi.

3 ay erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı aranmıyor

Alınan bu karar ile birlikte pandemi döneminden dolayı zor durumda kalan esnaflara ve sanatkarlara erteleme uygulanacak. Bu karar sayesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğin bağlı ve ortak olan esnaf ve sanatkarların kefalet ile ya da direkt düşük faizli kredi kullanılmasına yönelik alınan kararlar için kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi.

Yapılıcak erteleme işlenlerinde herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor. 30 Haziran 2020 ve daha öncesi bir tarihte kullanılan düşük faizli kredilerden olan borçlardan 1 Temmuz 2020 ile 30 Eylül 2020 arasında vadesi dolucak olanların karar sonrasında ödenememesi halinde başvurularak vade sayısı değişmeden 3 ay ertelenebilecek.

Erteleme süresi olan 3 ay boyunca kredi borcu olan kişiye yansıyan taksit, anapara borcu ve vade miktarları ve banka ve sigorta vergileri kalan taksitlere eşit olucak şekilde eklenecek. Fakat erteleme başvurusunda bulunan esnaf ya da sanatkarların erteleme dönemi boyunca işçi sayısında bir azaltma olmayacağına dair taahütname vermesi gerekmektedir. Eğer bu dönem boyunca işçi sayısında herhangi bir eksilme gözlenirse erteleme iptal edilicektir. Bu karar 1 Temmuz 2020 itibariyle geçerli olmaya başlayıp gelir eksiklikleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.