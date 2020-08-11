Banka borçlarınızı tek yerde toplayın! İşte borç transfer kredisi veren bankalar

Ülke genelinde kredi veya kredi kartı kullanan bireyler kullandıkları ürünlerin borçlarını ödüyorlar. Bankaların sağladığı paketlerde aylık ödemeler talep edilir ve ödeme sorunları yaşandığında borçlar faiziyle birlikte birikerek problemler yaşamanıza neden olabilir. Bu süreçte borçlarınızı ödeyebilecek düzeyde yapılandırabilmek için borç kapatma kredileri verilmektedir.

QNB Finansbank borç kapatma kredisi kampanyası

Bankaların borç transfer kredi kampanyalarına başvuruda bulunarak 45.000 TL ve üzeri borçlarınızı tek bir yerde toplayarak kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi alacak vatandaşlar ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatabilecekler. Ödemelerini yapamadığınız borçlar nedeniyle icralık olursanız banka kredi vermek istemeyecektir. Borç kapatma kredilerine başvuruda bulunabilmek için de bankanın kredi şartlarına uygun olmanız gerekir. Başvurulardan sonra kredi siciliniz ve kredi notunuz incelendikten sonra kredi kullandırılacaktır.

QNB Finansbank’tan kredi ve kredi kartı borcunuzu tek bir bankada toplamak istediğinizde düşük faizlerle kredi sağlanmaktadır. 45.000 TL’ye kadar olan borçlarınızı toplayabilir ve bu borç tutarından fazla kişiler de gelir durumunun yeterli olması halinde kredi başvurularını yapabilirler. Yüksek borçlar için kredinizi alabilirsiniz ve başvurularınızı QNB Finansbank şubelerinden tamamlayabilirsiniz. SMS veya intenet şubesinden kredi başvurunuzu yaptığınızda doğrudan olumsuz yanıt almanız halinde kredi değerlendirmeniz yapılır ve borçlarınız kapatılarak yeni bir kredi açılır. Alacağınız krediyi ise 60 aya varan vadelerde kullanabilir veya 3 ay erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.

Garanti BBVA borç kapatma kredisi kampanyası

Garanti BBVA, 45.000 TL ev üzeri borçlarınız için borç kapatma kredisi sağlamaktadır. Bankanın kampanyası ile mevcut borçlarınızın tamamını tek bir bankada toplayabilirsiniz. 60 ay vade fırsatıyla borç yükünden kurtulabileceğiniz borç kapatma kredilerinden kredi notu 1100 ve üzeri olan, en az 3 aylık sigortası olan veya emekli olanlar yararlanabilir.