Banka banka yeni ihtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi faiz oranları listesi

Merkez Bankası’nın mevduat faiz oranları kararının ardından bankalarda faiz oranlarını güncelledi. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde faiz artırımı kararı almıştı. Alınan karar sonrası bankalar ihtiyaç, konut ve araç kredisi faiz oranlarını artırdı.
Faiz oranlarındaki değişikliğin ardından vatandaşlar bankaların yeni faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları;
İş Bankası
İhtiyaç kredisi faizi %1,40
Konut kredisi faizi %1,35
Taşıt kredisi için %1,50
Akbank
İhtiyaç kredisi %1,38
Konut kredisi %1,25
Taşıt kredisi ise %1,33
Vakıfbank
İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,40
Konut kredisi faizi %1,25
Garanti BBVA
İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,49
Konut kredisi faiz oranı %1,49
Taşıt kredisi faizi %1,64
Altenatifbank
İhtiyaç kredisi faiz oranları %1,55
Konut kredisi faiz oranları %1,45
Ziraat Bankası
İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,57
Konut kredisi faiz oranı %1,35
Halkbank
İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,59
Konut kredisi faiz oranı %1,45
Yapı Kredi Bankası
İhtiyaç kredisi faizi %1,69
Konut kredisi faizi %1,52