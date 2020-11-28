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Banka banka yeni ihtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi faiz oranları listesi

Merkez Bankası faiz artırımının ardından bankalarda kredi faiz oranlarını güncelledi. İşte banka banka yen ihtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi faiz oranları listesi…

28 Kasım 2020 Cumartesi 16:12
Banka banka yeni ihtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi faiz oranları listesi
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Merkez Bankası’nın mevduat faiz oranları kararının ardından bankalarda faiz oranlarını güncelledi. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde faiz artırımı kararı almıştı. Alınan karar sonrası bankalar ihtiyaç, konut ve araç kredisi faiz oranlarını artırdı.

Faiz oranlarındaki değişikliğin ardından vatandaşlar bankaların yeni faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları;

İş Bankası

İhtiyaç kredisi faizi %1,40  

Konut kredisi faizi %1,35

Taşıt kredisi için %1,50

Akbank

İhtiyaç kredisi %1,38

Konut kredisi %1,25

Taşıt kredisi ise %1,33

Vakıfbank

İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,40

Konut kredisi faizi %1,25

Taşıt kredisi faizi %1,43

Garanti BBVA

İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,49

Konut kredisi faiz oranı %1,49

Taşıt kredisi faizi %1,64

Altenatifbank

İhtiyaç kredisi faiz oranları %1,55

Konut kredisi faiz oranları %1,45

Ziraat Bankası

İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,57

Konut kredisi faiz oranı %1,35

Halkbank

İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,59

Konut kredisi faiz oranı %1,45

Yapı Kredi Bankası

İhtiyaç kredisi faizi %1,69

Konut kredisi faizi %1,52



Son Güncelleme: 28.11.2020 16:12
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BankaKrediFaiz
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