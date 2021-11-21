Balık Temizleme İşçisi maaşları ne kadar?

Balık temizleme işçisi, balık ve denizden çıkan diğer gıda maddeleri satışa, pişirmeye ya da konserve yapmaya hazırlamakla görevli olan kişilerdir.

Balık temizleme işçisi maaşları ne kadardır?

Balık temizleme işçilerinin aylık aldıkları maaş ortalama 3230 TL'dir. Bu işi yapan kişilerin aylık maaşları minimum 2826 TL iken, maksimum 5450 TL'dir.

Balık temizleme işçisi olmak için en az ilköğretim mezunu olmak gerekiyor.

Balık temizleme işçisi ne iş yapıyor?

Balık temizleme işçilerinin yaptıkları iş şunlardır;

- Balık pullarının özel bıçak ile kazıyarak ya da derisini yüzerek, baş, kuyruk ve kanatlarının kesilmesi,

- Havyar imali için gereken yumurta keseleri gibi iç organlarının ayrılarak bağırsağını vb. iyice temizlenmesi,

- Kılçık balığı ile balık kılçıklarının çıkarılıp balğıa kesip kotlet, fileminyon ve ızgaralık parlaçalar halinde hazırlanması,

- Alabalık ya da kılıç balığı gibi büyük balıklardan belli büyüklük ile ağırlıkta parçalara ayırılması,

- Kalitesi iyi olmayan balıkların kıyma haline getirilerek sosis ve benzeri yapılması,

- Perakende satış mağazalarında balık ile balık mamüllerinin satımı.

Meslek ana grubu

Sanatkarlar ile alakalı işlerde çalışanlardır.

Meslek alt ana grubu

Gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ve diğer sanatkarlarla alakalı işlerde çalışanlardır.

Meslek grubu

Gıda işleme ve alakalı işlerde çalışanlardır.

Meslek birim grubu

Kasaplar, balık satıcıları ve benzeri gıda hazırlama işinde çalışanlardır.

Balık temizleme işçisi meslek kodu

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 7511.03'tür.