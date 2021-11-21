Balık Temizleme İşçisi maaşları ne kadar?

Balık temizleme işçisi, balık ve denizden çıkan diğer gıda maddeleri satışa, pişirmeye ya da konserve yapmaya hazırlamakla görevli olan kişilerdir.
Balık temizleme işçisi maaşları ne kadardır?
Balık temizleme işçilerinin aylık aldıkları maaş ortalama 3230 TL'dir. Bu işi yapan kişilerin aylık maaşları minimum 2826 TL iken, maksimum 5450 TL'dir.
Balık temizleme işçisi olmak için en az ilköğretim mezunu olmak gerekiyor.
Balık temizleme işçisi ne iş yapıyor?
Balık temizleme işçilerinin yaptıkları iş şunlardır;
- Balık pullarının özel bıçak ile kazıyarak ya da derisini yüzerek, baş, kuyruk ve kanatlarının kesilmesi,
- Havyar imali için gereken yumurta keseleri gibi iç organlarının ayrılarak bağırsağını vb. iyice temizlenmesi,
- Kılçık balığı ile balık kılçıklarının çıkarılıp balğıa kesip kotlet, fileminyon ve ızgaralık parlaçalar halinde hazırlanması,
- Kalitesi iyi olmayan balıkların kıyma haline getirilerek sosis ve benzeri yapılması,
- Perakende satış mağazalarında balık ile balık mamüllerinin satımı.
Meslek ana grubu
Sanatkarlar ile alakalı işlerde çalışanlardır.
Meslek alt ana grubu
Gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ve diğer sanatkarlarla alakalı işlerde çalışanlardır.
Meslek grubu
Gıda işleme ve alakalı işlerde çalışanlardır.
Meslek birim grubu
Kasaplar, balık satıcıları ve benzeri gıda hazırlama işinde çalışanlardır.
Balık temizleme işçisi meslek kodu
Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 7511.03'tür.