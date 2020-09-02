Bakıcılar için sigorta teşvikleri ne kadar, sigorta primleri ve aylık prim hesaplamaları?

Bakıcı sigortaları pandemi sürecinde daha fazla merak edilmeye başlanmıştır. Brüt maaş üzerinden hesaplanan bakıcı sigortaları asgari ücrete bağlı olarak artış göstermektedir. Son yapılan açıklamalar ile birlikte 1 Ocak 2020 – 31 Ocak 2020 arasında ödenmesi gereken 2020 bakıcı sigortası tutarları belli oldu.

Bakıcılara sigorta zorunluluğu getirildi

Bebek, hasta bakımı gibi ev hizmetlerinde çalışan kişilere çalıştıkları ücret karşılığında sigorta yapılması zorunlu hale getirildi. Sigorta yapılmadığı durumlarda SGK tarafından büyük cezalar verilmektedir.

Bebek bakıcı sigortası nasıl yapılır?

Yeni çıkarılan kanunlar ile birlikte çalıştırmak istediğiniz bakıcıyı SGK’ya bildirmeniz gerekmektedir. Herhangi bir bildirim sonrasında sigorta prim ücretlerinin ödenmesi çok kolay olarak yapılabilmektedir. Bakıcılara yapılacak sigorta prim ödemeleri Ek9 kapsamında değerlendirilmektedir.

Hasta bakıcı sigortası nasıl yapılır?

Hasta bakıcılar için ödenen sigorta primleri de bebek bakıcılarının sigorta primleri ile aynıdır.

Bakıcı sigorta teşviki 2020

Bakıcı teşviki konusunda üç farklı sigorta teşviki bulunmaktadır. Belirtilen teşvikler şu şekildedir,

5510-5 puanlık indirim teşviki

Belirtilen 5510-5 teşvikinden faydalanabilmek için geçmişe ait prim borcunuzun olmaması gerekmektedir ve prim ödemelerinin düzenli yapılması gerekmektedir. Bu şartlar dışında bir şart açıklanmazken 9 – 10 günden fazla başvuru formu teşviklerinde 551081. Madde teşvikini işaretlemenizde fayda vardır.

6111 sayılı kanun teşviki

İşe alınan tarih öncesinden son 6 aylık süre içerisinde sigortalı çalışanın olmaması gerekmektedir.

Kişinin başka bir iş yerinde veya kurumda bu teşvikten faydalanmamış olması gerekmektedir.

18 – 29 yaş arasında ki erkeklerin olması veya kadın olması gerekir. Kadınlarda yaş şartı aranmamaktadır.

Bakıcı teşviki şartlarını sağlayan kişiler 2 yıl süre ile bu teşvikten faydalanabilmektedir.

Bakıcıların sigortasını başlatmadan önce İŞKUR kaydı yapılırsa 6 ay süre ile teşvikin süresi uzatılabilmektedir.

Tüm bunlar yapıldıktan sonra sigorta teşvikinden 30 ay faydalanılabilmektedir.

27103 sayılı kanun

Bebek, hasta, çocuk bakıcısı ve benzeri sigorta durumlarında 10 günden fazla sigortalı olarak çalıştırılan işverenlerin en çok yararlanılan teşviklerden bir tanesidir. Ev hizmetinde bulunan sigorta teşvikinden yaralanabilmek için,

Bu teşvik 700 TL bakıcı teşviki olarak da bilinmektedir. 2018 yılında uygulanmaya başlayan bu teşvikten yararlanılabilmesi için,

İşe alınan bakıcının işe başlama tarihi öncesinde ki 3 aylık süreçte ve 10 günden fazla SSK, Bağkur çalışanı olmaması gerekmektedir.

İŞKUR kaydının olması gerekmektedir.

Bu şartlar sağlanması durumunda 15 aylık bir süre ile teşvikten faydalanabilirsiniz.

Teşvik kapsamında 18 – 25 yaş aralığında erkek alınacaksa 12 ay teşvikten faydalanılabilirken kadınlarda yaş şartı aranmamaktadır. Eğer alınacak teşvik engelli teşviki ise 18 ay süre ile teşvik verilmektedir.

Bakıcı sigorta primi hesaplama

Bakıcı sigorta primlerinin brüt miktarı asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Aylık ödenecek prim tutarları işverenlerin teşvikten yararlanmalarına göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca prim ödemeleri düzenli yapılmazsa da ödemeler değişebilmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışacak kişilerin aylık prim ödemeleri,

Prim ödemeleri düzenli yapılmazsa geçmişe ait prim borç ödemeleri %37,5 olarak değişecektir. Buna göre aylık ödenecek prim borcu 1103,62 TL olacaktır.

Bu kanunda bakıcılara verilen teşvik süresi 24 aydır. Eğer kişinin İŞKUR kaydı varsa 6 ay daha uzatılarak 30 aylık bir teşvik verilebilmektedir.

Prim ödemeleri düzenli yapılıyorsa 5510/5 puan indirim yapılarak ödemelere %32,5 ödeme yapılır. Buna göre ödenecek tutar 956,47 TL olacaktır.

Kişi eğer 4447/10. Madde teşvikinden faydalanıyorsa ödenecek tutar 500,11 TL olacaktır.

Eğer işveren 4447/19. Maddeden faydalanırsa 15 ay süre ile sigorta ödemeden bakıcıyı çalıştırabilir.

Yabancı bakıcı sigorta primi

Ülkemizde yabancı hasta bakıcı veya yabancı bebek bakıcıları sıklıkla işe alınmaktadır. Bu nedenle yabancı uyruklu kişilerin sigorta primleri merak edilmektedir.

Hasta bakıcı ücretleri ne kadardır?

Bebek ve hasta bakıcılar için ödenecek en düşük maaş asgari ücret hesabı üzerinden belirlenmektedir. Öte yandan çalışacak kişinin alacağı maaş bakıcı ve işveren arasında ki sözleşme ile belirlenmektedir.

Sigorta bakıcı teşvik şartları nelerdir?

Evde çocuk bakımı başta kadınlar olmak üzere pek çok kişi tarafından kullanılan ve teşvikler verilen bir durumdur. Evde bakım konusunda desteklemeyi yapan kurum ise SGK’dır. Evde bakıcı teşvikinden faydalanabilmek için gerekli şartlar ise,