İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Bakıcı desteği nasıl alınır? Bakıcı desteği alma şartları nelerdir?

Devlet evde sigortalı olarak hasta bakıcı, bebek bakıcıları ve ev hizmetlerinde çalışan kişilere sigorta prim desteği sunmaktadır. Evinde bu alanda çalışanı olan kişiler 'Bakıcı desteği nasıl alınır, bakıcı desteği alma şartları nelerdir?' ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bakıcı destekleri ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:53
Bakıcı desteği nasıl alınır? Bakıcı desteği alma şartları nelerdir?
Takip Et:

Devlet tarafından hasta ve bebek bakıcılarına önemli maddi destek verilmektedir. Birçok kişinin sigorta primlerinin yüksek olması nedeniyle kişiyi sigortasız çalıştırması, ilgili birimleri harekete geçirdi. Devlet, gerekli şartları sağlayan bakıcıların maaşının tamamını öderken, sigorta priminin yanında 300 euro maaş da veriyor.

Bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Bakıcılar için devlet desteğinden yararlanabilmenin şartı, bakıcı olan kişinin ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılanlar kapsamında tescil başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar formdaki ‘’C-Yararlanılacak Prim Teşvikleri’’ bölümünde ‘’4447/19.madde teşviği’’ seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Eski formu dolduran kişiler, bu maddeyi sayfaya ekleyebilirler.

Bakıcı teşvik şartları nelerdir?

SGK Ek 9 kapsamında yer alan ev hizmetleri çalışanlarının hepsi bu teşvikten yararlanabiliyor. Sigorta prim desteğinden faydalanılabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

-SGK ev hizmetleri ek9 kapsamında ilk kez sigortalı işçi çalıştırıyor olmanız veya mevcut çalışanınızın yanına ilave bir kişi daha almanız gerekiyor.


-Mevcut durumda evinizde çalışan sigortalı bir kişi var ise ikinci kişinin sigorta primini devlet karşılıyor.

-Çalışanınız yoksa ve ilk kez ev hizmetleri tescili açıyorsanız, tescil açıldıktan sonraki üçüncü aydan itibaren 700 liralık sigorta prim desteğinden yararlanabilirsiniz ve bu kişinin sigorta primi devlet tarafından karşılanır.

-Ev hizmetlerinde çalışmaya devam edenlerin teşvikten yararlanma hakkı yoktur.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan kişi için sigorta prim desteğinden faydalanılabilmesi için;

-Çalışanın yanınızda çalışmaya başladığı tarihten önceli son 3 ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalışmasının olmaması, 10 günden fazla bağkurlu olmaması ve İşkur’a kayıtlı işçi olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişilerin sigorta primleri 18 ay boyunca devlet tarafından ödenmektedir. Yabancı uyruklu çalışanın da Türkiye’de çalışma ve oturma hakkı bulunması durumunda bu destekten yararlanma imkanı bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 24.08.2020 19:34
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Ağustos 2020
2020 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Ağustos 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Emeklilere müjde! 4100 TL banka promosyonu yolda! Tarihi belli oldu
Salavat-ı Şerife Nedir? Salavat neden gitirilir, faziletleri nelerdir?
Vuslat Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Filiz Taçbaş hakkında bilgiler
2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman ve nasıl yapılacak?
Türkiye'nin Tatil Bölgelerinde Yazlık Ev Fiyatları Listesi
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller
E-devlet kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 kömür yardımı için gerekli evraklar
Kimler esnaf kredisi alabilir? 2020 Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.