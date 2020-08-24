Bakıcı desteği nasıl alınır? Bakıcı desteği alma şartları nelerdir?

Devlet tarafından hasta ve bebek bakıcılarına önemli maddi destek verilmektedir. Birçok kişinin sigorta primlerinin yüksek olması nedeniyle kişiyi sigortasız çalıştırması, ilgili birimleri harekete geçirdi. Devlet, gerekli şartları sağlayan bakıcıların maaşının tamamını öderken, sigorta priminin yanında 300 euro maaş da veriyor.

Bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Bakıcılar için devlet desteğinden yararlanabilmenin şartı, bakıcı olan kişinin ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılanlar kapsamında tescil başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar formdaki ‘’C-Yararlanılacak Prim Teşvikleri’’ bölümünde ‘’4447/19.madde teşviği’’ seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Eski formu dolduran kişiler, bu maddeyi sayfaya ekleyebilirler.

Bakıcı teşvik şartları nelerdir?

SGK Ek 9 kapsamında yer alan ev hizmetleri çalışanlarının hepsi bu teşvikten yararlanabiliyor. Sigorta prim desteğinden faydalanılabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

-SGK ev hizmetleri ek9 kapsamında ilk kez sigortalı işçi çalıştırıyor olmanız veya mevcut çalışanınızın yanına ilave bir kişi daha almanız gerekiyor.

-Mevcut durumda evinizde çalışan sigortalı bir kişi var ise ikinci kişinin sigorta primini devlet karşılıyor.

-Çalışanınız yoksa ve ilk kez ev hizmetleri tescili açıyorsanız, tescil açıldıktan sonraki üçüncü aydan itibaren 700 liralık sigorta prim desteğinden yararlanabilirsiniz ve bu kişinin sigorta primi devlet tarafından karşılanır.

-Ev hizmetlerinde çalışmaya devam edenlerin teşvikten yararlanma hakkı yoktur.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan kişi için sigorta prim desteğinden faydalanılabilmesi için;

-Çalışanın yanınızda çalışmaya başladığı tarihten önceli son 3 ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalışmasının olmaması, 10 günden fazla bağkurlu olmaması ve İşkur’a kayıtlı işçi olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişilerin sigorta primleri 18 ay boyunca devlet tarafından ödenmektedir. Yabancı uyruklu çalışanın da Türkiye’de çalışma ve oturma hakkı bulunması durumunda bu destekten yararlanma imkanı bulunmaktadır.