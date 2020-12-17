Bakanlık duyurdu! Yıl sonunda 1092 TL ek ödeme yapılacak!

Yapılan son dakika açıklamaları binlerce çalışanı sevindirdi. Açıklamalarda yıl sonunda işçi ve çalışanların hesaplarına 930 TL ile 1092 TL arasında ek ödeme yapılacağı belirtildi.

Kamu ve 4D taşeron işçileri için yapılan açıklamalarda 31 Ocak, 22 Mayısıs ve 27 Temmuz tarihlerinde ödemeler yapılmıştı. Son taksit ödemeleri için 14 Aralık tarihi belirlenirken en düşük 930 TL ek ödeme yapılacağı aktarıldı.

Gelir vergisi kapsamında çalışan ve %20’lik kısımda olmalarından dolayı verilen tediye ödemeleri geçmiş dönemlere göre daha az yapılırken belediye kadrolarına istihdamı yapılan kişilere ek ödeme yapılmıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda kamu ve 4D taşeronlarında görevli işçilere 13 günlük son taksit ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

Tediye ödemeleri kimlere verilir?

6772 sayılı devlete ve devlete bağlı kurumlarda çalışan işçilere verilen tediye ödemeleri;

Genel ve katma bütçeli olarak yer alan kurumlar

Özel idareli olarak yer alan kurumlar

Sermayenin yüzde elli oranlarından daha fazlası devlette olan kurum ve kuruluşlar

Kamu iktisadi teşekkülleri için ödemeler yapılır.

İlave tediye ödemesi nedir?

6772 sayılı kanun ile hakları korunan işçilere verilen ek ödemelerdir. Bir yılda toplamda 4 defa verilen ek ödemelerde her biri için ek 13 gün ödeme yapılır.