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Bakanlık açıkladı! Prefabrik ev yapanlara 30 bin lira devlet desteği sağlanacak

Devlet tarafından, prefabrik ev yapanlara 30 bin lira devlet desteği sağlanacağını açıkladı. Destekten faydalanmak için bakanlığın belirtmiş olduğu şartları sağlamak gerekiyor.

04 Kasım 2020 Çarşamba 23:13
Bakanlık açıkladı! Prefabrik ev yapanlara 30 bin lira devlet desteği sağlanacak
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2020 yılında prefabrik ev yapmak isteyen vatandaşlara devlet tarafından prefabrik ev destekleri sunulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sağladığı yardımlara ek olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da prefabrik ev yapımı için destek sunacağını aktardı.

Prefabrik ev yapanlara 30 bin lira devlet desteği

2020 yılında konut sahibi olmak ya da prefabrik ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet tarafından verilen destekler devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sunduğu destekler ile prefabrik ev yapımı kolaylaştırılıyor. Barınma koşullarının yetersiz olduğu, eski ve bakımsız evde yaşamak zorunda kalanlara kendi evlerini inşa edebilmeleri için prefabrik ev yapımı mümkün hale getiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bu yardımlar için vakfa başvuru yapılması gerekmektedir. Barınma yardımı adı altında verilen prefabrik ev desteğine ilişkin yardımdan faydalanabilmek için bakanlık tarafından belirlenen koşulların sağlanması gerekiyor.

Prefabrik ev yardımını kimler alabilir?


Prefabrik ev yapma desteği alabilmek için bakanlık tarafından belirlenen şartların karşılanması gerekmektedir. Başvuru için ilk olarak başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olması şartı aranmaktadır. Bunun yanında hane içinde kişi başına düşen gelir, yaşlılık, engelli, dul olma gibi özel şartlardan birini taşıma ve inşası ya da onarımı yapılacak arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak gerekiyor. Ayrıca muhtarlık ya da belediyeden alınacak fakirlik belgesinin bakanlığa başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekiyor.

Prefabrik ev yapımı yardımında en önemli hususlardan biri de evin inşa edileceği arsanın başvuru sahibine ait olmasıdır. Arsanın başvuru sahibine ait olmaması durumunda bakanlık arsa masraflarını karşılamamaktadır. Eğer yaşanılamayacak durumda bir ev bulunuyorsa ve evin arsa tapusu bu kişiye aitse prefabrik ev desteğinden faydalanarak 30 bin liraya kadar olan bu destekten faydalanabilmektedir.

Prefabrik ev başvurusu nasıl yapılır?

Prefabrik ev yardımı başvurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan vakıflar üzerinden yapılmaktadır. Başvurusu sırasında başvuru yapacak kişinin kimlik kartı ve muhtarlıktan alınmış yoksulluk belgesine sahip olması gerekiyor. Bu belgelerin temin edilmesiyle vakıflara giderek yardım başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru sonrasında vakıf görevlileri haneye inceleme başlatır ve bu inceleme sonrasında evin barınmaya elverişsiz olduğunu tespit etmeleri durumunda başvurunuz kabul edilir. Bunun yanında bakanlığın sunduğu destek, oturulan hanenin bir kısmında tadilat ile ilgili sorunlar bulunduğunda ev yapımı yerinde 10 bin liraya kadar tadilat ve bakım desteği olarak da veriliyor.



Son Güncelleme: 04.11.2020 23:13
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Anahtar Kelimeler:
PrefabrikEvDevlet Desteği
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