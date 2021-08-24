Bakan Yanık açıkladı: Paralar bugünden itibaren hesaplara yatıyor

Destek ödemeleri bugün itibariyle ihtiyaç sahiplilerinin hesaplarına yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise beş nakdi sosyal yardım programlarının olduğunu söyleyerek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız.” dedi.

Eşi vefat eden kadınlara destek ödemesi

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi kadınların yanında olduklarını ifade ederek; yapılacak olan bu destek kapsamında, eşi vefat eden ve yardıma muhtaç olan kadınlara toplamda 52, 6 milyon TL destek sağlanacağını söyledi.

Kronik hastalığı olanlara destek

Öksüz ve yetimlere destek

Bakan Yanık, kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine deda bulunacaklarının altını çizdi ve 3, 6 milyon TL yardımda bulunacaklarını ifade etti.

Annesi ya da babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altında olan çocuklar içinde destek sağlanıyor. Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi 18 yaş altındaki çocuklar için 11, 3 milyon TL yardımda bulunacaklarını söyledi.

Asker ailelerine destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verileceğini belirtti. Gerçekleştirilen bu destek kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına toplamda 25,4 milyon TL yatıracaklarını dile getirdi.