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Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım talep eden kişilere güzel haberi verdi. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım verileceği açıklandı…

05 Ekim 2020 Pazartesi 15:26
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
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Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahiplerine verilecek olan yeni sosyal destek paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son olarak başvuru yapan 83.000 anne için ödemelerin gerçekleştirilmeye başlandığını ve 36.7 milyon TL’lik ödeme yapılacağını ifade etmişti.

Annelere Süt Parası ve Doğum Parası

Devlet doğum yapan kadınlara sosyal destek vermektedir. Bu destekler doğum parası ve süt parası olarak bilinmektedir. İlk kez çocuk sahibi olan anneler için 300 TL olarak ödenen bu yardım ikinci çocuklar için 400 ve sonraki çocuklar için ise 600 TL olarak verilmektedir. Eylül ayı kapsamında doğum parası almak için 83.000 anne başvuruda bulunmuştur. Bu annelere toplamda 36,7 milyon TL ödeme yapılacağı ifade edilmiştir.

Kimler Süt Parası Alabilir?


Süt parasına başvuru sırasında kişilerin bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir. Kadınların doğum yapmadan önceki 1 senelik dönem içinde en az 120 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir.

Doğum yapan kadınların canlı doğum yapmış olması ve doğumdan sonraki 5 sene içinde başvuru yapması gerekmektedir. Ödemeler PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Doğum yapan kadınların yanı sıra vekalet verdikleri eşleri de onlar adına bu parayı alabilmektedirler.

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 15:26
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal YardımSüt ParasıDoğum Parası
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