Bağkur Prim Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır? Nereye Prim Ödemesi Yapılmaktadır?

Bağkur Prim Ödemesi Nasıl Yapılır?

Devlette ya da özelde çalışanlar Bağ-Kur ödemesi yapabilmektedir. Bu prim ödemeleri sayesinde emeklilik hakkı elde etmiş olursunuz. Bağ- Kur ödemesi farklı şekillerde yapılabilmektedir. Sizde size en uygun olan ödeme şeklini kullanarak Bağ-Kur prim ödemesi yapabilirsiniz.

Bağ-Kur ödemesini SGK ile anlaşmalı bankaların şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte yapabilirsiniz. Ya da PTT şubelerinden kimlik numaranız ile birlikte ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca bankalara gitmeden bankaların intenet bankacılığından da Bağ-Kur ödemenizi gerçekleştirmeniz mümkün. SGK resmi intenet sitesi üzerinden de Bağ-Kur ödeme ya da emeklilik bağ- kur seçeneklerinden birini seçerek ödeme yapabilirsiniz.

Ödemeleri düzenli yaparak emeklilik için hak elde etmiş olursunuz. Bunun için 9000 günlük prim ödemesi gerekmektedir. Kısmi emeklilik istiyorsanız 5400 günlük prim ödemesi yaparak kısmi emekli olabilirsiniz. Çalışan ve emekli olmak isteyen herkesin prim ödeme günleri eşittir. Ödeme yapılırken kimlik numarası gerekmektedir bu nedenle PTT üzerinden ya da banka şubesinden ödeme yapacaksanız mutlaka kimliğiniz yanında olmalıdır. PTT şubesine nakit ödeme yapılır. E- devlet üzerinden de ödemenizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İzleyeceğiniz adımlar şunlardır:

1.Adım: E- devlet resmi intenet sitesine giriniz.

2.Adım: T.C kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazarak giriş yapınız.

3.Adım: Ana sayfada yer alan E-hizmetler bölümünü seçiniz.

4.Adım: Menünün altında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumunu tıklayınız.

5.Adım: Ekranda çıkan 4/B hizmetleri kısmını tıklayınız. Daha sonra borç durumu kısmını tıklayın ve borcunuzu sorgulayın.

6.Adım: Ödeme kısmına tıklayarak kartlarınız ile ödeme yapabilirsiniz.