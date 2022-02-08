Bağkur İhya Canlandırma nedir, nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden başvuru işlemi

2021 yılında Bağkur ihya canlandırma 7256 sayılı kanun çerçevesinde yapılır. Bağkur ihya canlandırma başvurusu için son tarih 1 Şubat 2021 ve çıkan borcun tamamını ödemek için son tarih ise 1 Mart 2021’dir. SGK’ya dilekçe ile birlikte başvuru yaparak dondurulan sigortalılık süresi için prim borçlanması yapılabilir. 7256 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilen borçlanmalarda, prim borcunun olduğu dönemdeki güncel rakamlar ile hesaplama yapılır. Bağkur prim borcu yapılandırılmadan önce e-devlet sisteminden olağan Bağkur prim borcunun sorgulanabilmesi mümkündür. İhya canlandırma işlemi için içinde bulunulan dönemdeki yasalar ve belirlenen başvuru tarih aralıkları dikkate alınmalıdır.

Bağkur İhya Canlandırma hizmetinden kimler faydalanabilir?

Bağkur ihya canlandırma müracaatı yapabilecekler şöyledir:

Prim borcu silinenler başvuru işlemi yapabilir.

Günleri dondurulmuş olan sigortalıların vefat eden hak sahipleri ölüm aylığı alabilmek için ihya canlandırma başvurusu yapabilir.

Mahalle muhtarları, kendi tarım arazisini işletenler, bağımsız olarak kendi işletmesinde çalışanlar, yani Bağkur birimine bağlı olanlar ihya canlandırma başvurusunda bulunabilirler.

Bağkur İhya Canlandırma işleminin amacı nedir?

Bağkur ihya canlandırmanın yapılma amacı, durdurulan sigortalılık sürelerinin prim borçlarını ödeyerek ödenen prim gün sayısını artırmak ve prim gün sayısı ile kazanılan haklardan faydalanmaktır. Emeklilik hakkını kaybetmemek için ihya canlandırma işlemi yapılır. Bağkurluların prim borçlarını ödemeleri için kendilerine verilen süre içinde borçlarını ödememeleri durumunda, primlerinin karşıladığı ayın sonu ile birlikte sigortalılıkları durdurulur.

Aynı zamanda prim ödemesi olmayan Bağkurluların da tescil tarihleri ile birlikte sigortalılıkları durdurulur. Bağkurluların durdurulan sigortalılık sürelerinin prim ödemesini gerçekleştirillerek bu süreyi ödenen prim gün sayısına saydırabilmeleri mümkündür. Bunun için prim borç tutarları hesaplanır ve bu süre ihya edilir. 7256 sayılı borç yapılandırma yasası ile ihya canlandırma imkanı Bağkurlulara sağlanmıştır.

Bağkur İhya Canlandırmasıyapılma süreci nasıl işler?

Bağkur ihya canlandırma hizmetinden faydalanaıldığında; daha öncesinde silinmiş olan Bağkur prim günleri iade edilir. Toplam prim borç tutarları güncel prim miktarları üzerinden hesaplanır ve dolayısı ile her Bağkurlu için ödenecek olan miktar farklılık gösterir. Hesaplanan tutar için eşit ödemelerden oluşan bir plan hazırlanır. Ödenmemiş prim borçlarına uygulanan faizler silindiği ve mevcut borç yapılandırıldığı için ihya canlandırma sonrasında düzenli ödeme ile Bağkurlu daha düşük tutar ödemiş olur.

Bağkur İhya Canlandırma süreçleri değişiklik gösterir mi?

Bağkur borç yapılandırma süreçleri, dönem dönem çıkan yasalar çerçevesinde farklılık gösterir. Bağkurluların emeklilik hakkı elde etmek için prim borçlarını kapatmalarına destek olmak için borç yapılandırma koşullarının düzenlendiği yasalar belirli dönemlerde çıkarılır. Bu yasalardan bazıları; Bağkur prim borçlarının silinmesi, kalan Bağkur borcunun yapılandırılması, borç dönemlerinin canlandırması gibi içeriklere sahip olan yasalardır.

Güncel enflasyon zamları doğrultusunda ihya edilecek borçlara yönelik hesaplama işlemi yapılır. Bağkur ihya canlandırma ile ilgili yasa çıktıktan sonra başvuru tarihleri içerisinde borçların yapılandırılması için başvuru yapılmalıdır. Borç yapılandırması ile ilgili en son çıkan yasa ise, 7256 sayılı kanundur.

Bağkur İhya Canlandırma başvurusu için gerekli koşullar nelerdir?

Bağkur ihya canlandırma başvuru koşulları aşağıda verilmiştir:

2008 yılında çıkartılmış olan kanun çerçevesinde belirlenmiş olan süre içerisinde ihya canlandırma başvurusu yapılması gereklidir.

Başvurular sırasında yazılı olarak ihya canlandırma dilekçesinin SGK’ya sunulması gereklidir.

60 aydan daha uzun süreli Bağkur prim borcu olanların ihya canlandırma başvurusu yapabilmeleri mümkündür.

Başvuru için gerekli koşulları sağlamayanların ihya canlandırma başvuruları geçersiz sayılacağı için prim borç hesaplaması yapılmaz.

Bağkur İhya Canlandırma başvurusu için istenilen belgeler nelerdir?

Bağkur ihya canlandırma başvuru belgeleri aşağıda sıralanmıştır:

İhya canlandırma başvuru dilekçesi hazırlanmalıdır.

Bağkur belgesi talep edilir.

Müracaatta bulunacak olan kişinin kimlik belgesinin hem aslı hem de fotokopisi istenir.

Ticari sicil kaydı ve vergi kayıtları istenir.

Bağkurlunun kayıtlı olduğu meslek odalarına ait kayıt evrakları istenir.

Bağkur İhya Canlandırma Dilekçesinde Neler Bulunmalıdır?

Bağkur ihya canlandırma dilekçesini doldurmak için öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan dilekçe indirilmelidir. Başvuru sahibinin dilekçeyi kendisi doldurmalıdır.

Dilekçeyi doldururken ihtiyaç duyulan bilgiler ise şunladır:

İhya canlandırma yapacak olan sigortalının adı ve soyadı istenir.

Müracaat eden kişinin T.C. kimlik numarası gereklidir.

Bağkur numarası talep edilir.

Tebligat adresi belirtilmelidir.

Prime esas günlük kazanç beyanında bulunulmalıdır.

Dilekçenin alt kısmına iletişim bilgilerinin eklenmesi gereklidir.

Bağkur İhya Canlandırma başvuru yöntemleri nelerdir?

Bağkur ihya canlandırma başvuru yolları şu şekildedir:

SGK il veya ilçe müdürlüklerine gidilerek Bağkur ihya canlandırma başvurusunda bulunabilir.

Posta yolu ile SGK’ya ihya canlandırma müracaatı yapılabilir.

E-devlet sistemi üzerinden Bağkur ihya canlandırma müracaatında bulunulabilir.

Bağkur İhya Canlandırma İçin Nasıl Müracaatta Bulunulur?

Bağkur ihya canlandırma yapmak için öncelikle belirtilen koşulların yerine getiriliyor olması gereklidir. Daha sonra Bağkur canlandırma dilekçesi doldurulmalıdır. SGK il veya ilçe müdürlüklerine gerekli belgeler ile birlikte başvuru yapılmalıdır. İhya canlandırma yapılabilmesi için gerekli hesaplamalar müracaat eden kişiye göre yapılır. Yapılan prim borcu hesaplamaları borcun ait olduğu yıla göre değil de güncel rakamlara göre yapılır.

Bağkur İhya Canlandırma başvurusu posta ile nasıl yapılır?

Posta ile Bağkur ihya canlandırma müracaatı için gerekli belgeler adi veya taahhütlü posta yolu ile SGK’ya gönderilebilir. Evrakların postaya verildiği tarih SGK’ya teslim edildiği tarih olarak kabul edilerek Bağkur ihya canlandırma müracaatı için işlem yapılır.

E-Devlet sistemi üzerinden Bağkur İhya Canlandırma başvurusu nasıl yapılır?

E-devletten Bağkur ihya canlandırma başvurusu için yapılması gerekenler şunlardır:

E-devlet sistemine giriş yaparak kimlik doğrulaması yapılmalıdır.

E-devlet sisteminden hizmet veren kurumlar arasından Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.

4B Kapsamında 01.06.2018 Öncesi Durdurulan Hizmetlerin İhyası başlığı seçilmelidir.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan Yeni Başvuru butonuna tıklanmalıdır.

Yapılandırma başvuru süresi bittiğinde ekranda yapılandırma başvuru süresinin sona erdiğine dair bilgilendirme yazısı görülür. Fakat başvuru süresi içerisinde bu sayfa açıldığında, başvuru ekranı görüntülenir ve ekranda istenen bilgilerin doldurulması gereklidir.

Bağkur Yapılandırma Başvurusu

Bağkur İhya Canlandırmaya konu olan prim borçları nasıl sorgulanır?

Bağkur prim borcu sorgulaması e-devlet sisteminden gerçekleştirilir. Borç sorgulama aşamaları aşağıdaki gibidir:

https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden e-devlet sistemine girilmelidir.

Ana sayfadaki Giriş Yap butonuna tıklayarak kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Kimlik doğrulaması için e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve intenet bankacılığı seçenekleri mevcuttur. E-devlet şifresi PTT şubelerinden verilir. Yurt dışında bulunanlar ise konsolosluklardan alabilirler.

E-hizmetler kısmına giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.

SGK ile yapılabilecek işlemler içerisinden 4B Borç Durumu başlığı seçilmelidir.

Açılan sayfada 4B prim borcu ile ilgili ayrıntılı bilgi yer alır. İhya canlandırma sonrasında ödenecek olan prim borcu da sorgulama sonucuna göre hesaplanır. Aylık Bağkur primi ile hizmet süresinin çarpılması sonucu ödenecek olan borç miktarı bulunur. Hangi yasa çerçevesinde borçlandırma yapılacak ise, buna göre prim borçlarının olduğu yseneler kapsamında prim tutarları da farklılık gösterir.

Bağkur Prim Borcu Sorgula

Bağkur İhya Canlandırma yapacak olanların vergi dairelerine gitmeleri gerekiyor mu?

Bağkur prim borcunu yapılandıracak olanların vergi dairelerine gitmeleri gerekmez. Covid-19 salgını sebebi ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında, hesaplanan prim borçları için yapılandırma işlemi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7/24 yapılabilir. Peşin ya da taksitli olarak yapılandırma planı hazırlanabilir. 7256 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan ihya başvurularının ise peşin olarak ödenmesi gereklidir.

Bağkur İhya Canlandırma için kısmi ödeme yapılabilir mi?

Bağkur ihya ödemesi için kısmi ödeme yapma gibi bir durum söz konusu değildir. Müracaatta bulunacak olan kişiler sadece kendilerine lazım olan prim gün sayısına göre ihya canlandırma işlemi yapamazlar. Dondurulan sürenin tamamını ödeyebilecek durumda olanların Bağkur ihya canlandırma başvurusu yapmaları gereklidir.

7256 Bağkur İhya Canlandırması ve eski bağkur prim borcu yapılandırmasından farkı nedir?

7256 Bağkur ihya canlandırması; 17 Kasım 2020 tarihi ile beraber Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı kanundur. Bu kanun kapsamında Bağkur prim borcu olan sigortalılara prim borçlarını yapılandırma imkanı sunulmuştur. Eski Bağkur prim borcu yapılandırmasında prim borcu hesaplanırken borcun ait olduğu dönem değil de yapılandırma yapılan dönemdeki güncel borçlanma tutarları dikkate alınır. Ancak 7256 sayılı kanun kapsamında borçlandırma yapacak olanlar için borcun ait olduğu dönemdeki rakamlar üzerinden borçlanma gerçekleştirilir.

7256 sayılı kanun kapsamında yapılacak borç yapılandırması ile eski Bağkur prim borç yapılandırmasını karşılaştırmak için 2020 yılında 2017 yılındaki prim borçları için ihya canlandırma yapılacağı varsayılsın. Yeni düzenleme öncesinde her bir ay için minimum asgari ücret üzerinden prim ödemesi yapılması gerekecekti ve bu miktar 2020’nin asgari ücretinden hesaplandığında 1.015,34 TL olacaktı. 7256 sayılı kanun çerçevesinde yapılacak olan ihya canlandırması kapsamında 2017 senesinin asgari ücretinden borçlanma hesaplaması yapılır. Bu sebeple her ay için prim ödemesi 613.24 TL olur. Aynı zamanda bu miktara aylık değişim oranları da hesaplanarak dajil edilirr. Yine de 7256 sayılı kanun kapsamında yapılan ihya işlemi, eski sistem yapılan ihya işlemine göre daha az prim ödemesi yapılmasını sağlar.

Bağkur İhya Canlandırma başvurusu ne zaman yapılabilir?

Bağkur ihya canlandırma müracaat tarihi 1 Aralık 2020 ile 1 Şubat 2021 tarihleri arasındadır. Bu tarih aralığında hayatta olanların kendileri ve vefat edenlerin de hak sahipleri başvuru yapabilir.

Bağkur İhya Canlandırma sonrasında borç ödemeleri nasıl yapılmalıdır?

Bağkur ihya canlandırma ödemeleri için bir ödeme planı oluşturulur ve toplam prim borcunun geri ödemesini eşit taksitler ile Bağkurlu sigortalı yapar. İhya canlandırma başvurusu yapıldıktan ve bu başvuru onaylandıktan sonraki 3 ay içerisinde ödemelere başlanması gereklidir. Eğer ilk taksit için verilen son ödeme tarihi geçirilir ve herhangi bir borç ödemesi yapılmazsa, prim borçları için yapılan yapılandırma otomatik olarak iptal edilir. Ödemeler anlaşmalı bankalardan da PTT şubelerinden de kabul edilir.

Bağkur İhya Canlandırma ödemelerinin ilk taksiti ne zaman ödenmelidir?

Bağkur ihya canlandırmanın ilk taksit ödemesi için son tarih, 28 Şubat 2021 tarihi pazar gününe denk geldiği için 1 Mart 2021’dir. İhya canlandırma müracaatında bulunan kişiler eğer mevcut prim borçlarının tamamını verilen süre içerisinde ödemezlerse, ihya canlandırma işlemi gerçekleşmez.

Anlaşmalı Bankalardan 7256 Bağkur İhya Canlandırma ödemeleri nasıl gerçekleştirilir?

Bankadan 7256 Bağkur ihya yapılandırma ödemesi intenet veys mobil bankacılık yöntemleri aracılığı ile gerçekleştirilebilir. Bankadan bankaya göre işlem menüleri değişiklik gösterse de izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Bankanın dijital kanalları üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri menüsüne giriş yapılmalıdır.

Bağkur Geçmiş Dönem Ödemesi seçeneği seçilmelidir.

7256 Bağkur İhya Ödemesi başlığına tıklandığında Bağkur ihya canlandırma kapsamında ödeme gerçekleştirilebilir