Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için müjde

Bağ-Kur’dan emekli olacak insanlar, Meclis’te görüşülmeye devam eden ''prim borçlarının yapılandırılması'' konusunu merak ediyordu. Görüşmelerden müjdeli haber çıktı ve artık emekli olabilmek için dondurulmuş zamanlara ait olan prim borçlarının yapılandırılarak ödenmesi yeterli olacak.

Meclis’te görüşülen 15 maddelik yasa teklifi yakında resmiyet kazanacak. Yasa dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Görüşülen konular arasında,, stok düzenleme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi arttırımı, çek, senet ve kredi borcunu ödeyenlerin sicil affı yer alıyor.

Görüşme Bağ-Kur’luları etkiliyor. Yasa resmiyet kazandıktan sonra başvuru yapanlar, ortaya çıkan miktarı ekim ayında ödeyenlerin daha önce dondurulmuş sigorta zamanları yapılandırılacak. Diğer şartları sağlayıp prim günlerinin tamamlanmasını bekleyen emekliler, yapılandırma sayesinde emekli olabilecekler.

Prim borçlarının ödemesi asgari ücrete göre yapılıyor. Dondurulan sigorta zamanlarının her günün bedeli olarak yıllık en az 41.14 Türk Lirası ödenecek. Bağ-Kur’dan sigortalı olanlar olmak üzere birçok sigortalı emekli adayı, başvurularını e-devlet üzerinden yapabiliyor. Ödemelerin yapılması için 3 aylık bir süre var.