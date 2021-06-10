Bağ-Kur ve SKK emeklilerine müjde! 550 TL zam

Bağ-Kur ve SKK emeklilerine 550 TL zam

Emekliler için temmuz ayında %7,66 bir zam oranı belirlendi. Bağ-Kur ve SKK emeklileri 550 TL zam alarak aylık aldığı 1.100 TL ikramiyeye katacaktır.

Emekliler temmuz ayında hem zam hem ikramiyelerini alacaklar. Artış oranı 5 Temmuz enflasyona göre belirlenecektir.

TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon emekliler için %7,66 bir artış olacaktır. Bu duruma göre SKK ve Bağ-Kur emeklileri 550 TL zam alacaklar.

12-19 Temmuz tarihlerinde 1.100 TL ikramiyeye 550 TL zam katılarak verilecektir. Kesin tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınlayacaktır.

Bağ-Kur 25-28, SKK her ay 17-26almaktadırlar.

Kurban Bayramı emeklilerin maaş gününe denk gelebilir. Bu yüzden erken emekli maaşları yatabilir.

-1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

-5 TEMMUZ: Emeklilerin zam oranları belli olacak

-12-19 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

-17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

-25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

