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Bağ-Kur ve SKK emeklilerine müjde! 550 TL zam

Bağ-Kur ve SKK emeklilerine Temmuz ayında 550 TL zam geliyor. Alınan 1.100 TL maaş ikramiyesinin yanında 550 TL zam ekleniyor. Sevindiren haber geldi. Kurban Bayramında erken yatabilme durumu olan emekli maaşlarında ne zaman alınabilir? Ne kadar alınacak? Emeklilerin merak ettikleri detaylı bir şekilde haberimizde yer almaktadır.

10 Haziran 2021 Perşembe 16:20
Bağ-Kur ve SKK emeklilerine müjde! 550 TL zam
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Bağ-Kur ve SKK emeklilerine 550 TL zam

Emekliler için temmuz ayında %7,66 bir zam oranı belirlendi. Bağ-Kur ve SKK emeklileri 550 TL zam alarak aylık aldığı 1.100 TL ikramiyeye katacaktır. 

Emekliler temmuz ayında hem zam hem ikramiyelerini alacaklar. Artış oranı 5 Temmuz enflasyona göre belirlenecektir. 

TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon emekliler için %7,66 bir artış olacaktır. Bu duruma göre SKK ve Bağ-Kur emeklileri 550 TL zam alacaklar. 

12-19 Temmuz tarihlerinde 1.100 TL ikramiyeye 550 TL zam katılarak verilecektir. Kesin tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınlayacaktır. 

Bağ-Kur 25-28, SKK her ay 17-26 maaş almaktadırlar. 

Kurban Bayramı emeklilerin maaş gününe denk gelebilir. Bu yüzden erken emekli maaşları yatabilir. 

-1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

-5 TEMMUZ: Emeklilerin zam oranları belli olacak

-12-19 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

-17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

-25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş


Son Güncelleme: 10.06.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
Bağ-KurSKKEmekliMaaşZamİkramiye
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