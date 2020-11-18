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Bağ-kur borç yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri nasıl yapılır? Gerekli şartlar ve detaylar

Bağkur borçlarını yapılandırmak isteyen kişiler SGK'nın sitesinden ve E-devlet üzerinden kolayca yapabilmektedir. Bağkur borçlarını yapılandırmak isteyen kişilere taksitlendirme ve erteleme imkanları sunulmaktadır.

18 Kasım 2020 Çarşamba 22:06
Bağ-kur borç yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri nasıl yapılır? Gerekli şartlar ve detaylar
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Bağkur borçlarının öğrenilme işleri intenet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilmektedir. İşlemler SGK’nın intenet sitesinden ve E-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bağkur borcunun yapılandırmak isteyen kişilerin gerekli belgeler ile birlikte başvuru yapmaları gereklidir.Başvuru yaparken yapılandırma için gerekli formu ve kimlik belgesinin fotokopisi gerekmektedir.

Bağkur Borç Yapılandırma İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

  • Bağkur borcu yapılandırmadan faydalanabilmek için en az üç yıl primlerin ödenmesi şartı aranmaktadır.
  • Benzer alanlarda vergiden muaf olanlar da bağkur borçlarını taksitlendirebilirler.
  • Borç yapılandırması için bir sene içinde borç ödemesi yapılmamış olmalıdır.
  • Eğer ki borç yapılandırma yapıldıktan sonra ödeme işlemi üç defadan çok yapılmaz ise yapılandırma işlemi iptal edilir.
  • Aynı şekilde üç defadan fazla ödemede aksaklıklar yapılır ise yapılandırma işlemi iptal olur.


Bağkur Borcu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Bağkur borcu yapılandırma ve taksitlendirme işlemi için SGK merkezlerine gidilmesi gerekmektedir. Belgeler doğrudan yapılabildiği gibi posta yoluyla gönderimle de yapılabilmektedir. SGK’da başvuru yapabilmesi için kişinin kendi dosyasının bulunduğu SGK şubesine gitmesi gerekmektedir. Başvurular her şubeden yapılamamaktadır.

Borcun ödemeleri PTT üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca mobil bankacılık ile telefondan da ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkündür. Bağkur borçları erteleme ve taksitlendirme olarak iki biçimde yapılandırılmaktadır. Bunun için SGK’ya dilekçe verilmesi gerekmektedir. Bağkur borcunu öğrenme, form isteme gibi tüm durumlar için SGK’nin web sitesi kullanılabilmektedir.



Son Güncelleme: 18.11.2020 22:06
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Anahtar Kelimeler:
BağkurBorçTaksitlendirme
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