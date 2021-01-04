Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?

Türk vatandaşlarının neredeyse tamamının kardeş ülke olarak gördüğü Azerbaycan merak edilmektedir. Azeri Manat’ının Türk Lirası karşısında değeri, Azeri Manat’ı Dolar kur değerleri merak edildiği kadar aynı zamanda ev kiraları ve yaşam standartları da merak edilmektedir.

Azerbaycan’a gitmek isteyen herkesin özellikle tercih ettiği şehir başkent Bakü’dür. Bakü’de ise ev fiyatları diğer şehirlere göre ciddi farklar bulunmaktadır.

Azerbaycan’da okumak, çalışmak veya direkt yaşamak isteyenler Azerbaycan’ın kalbi sayılan Bakü’ye gitmek istemektedir.

Azerbaycan ev kiraları 2020

Azerbaycan’da tüm şehirler baz alınarak bir hesaplama yapılırsa merkezde bulunan 1 odalı evlerin kira ücretleri 503 Manat’a denk gelmektedir. Şehir merkezleri dışında bulunan bölgelerde ise 257 Manat kira ücreti bulunmaktadır.

Eğer 3 odalı bir istenirse şehir merkezinde 996 Manat, merkez dışında olan 3 odalı evlerin kira ücretleri 492 Manat kira ödemesi yapılmalıdır.

Azerbaycan Ev Kiraları Şehir Merkezinde Şehir Merkezi Haricinde En Yüksek (1 Oda) 800 AZN 350 AZN En Yüksek (3 Oda) 1.500 AZN 700 AZN En Düşük (1 Oda) 300 AZN 200 AZN En Düşük (3 Oda) 600 AZN 350 AZN

Azerbaycan’da ev nasıl kiralanır?

Dil konusunda anlaşılabildiği takdirde Facebook, resmi siteler ve normal intenet sitelerinden ev kiralanabilir. Facebook’ta Azerbaycan kiralık evleri adı altında çok fazla duyuru yapılmaktadır.

Azerbaycan’da ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Azerbaycan’da ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenler ülkemizde ki durumlar ile aynıdır. Ancak özellikle kiralanmak istenen evinde bulunan çevre evlerin sıklığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Azerbaycan’da binalar çok yakın yapıldığı için genellikle hem hava almaz hem de balkondan veya camdan bakıldığı anda diğer evlerin içine bakılmaktadır. Bu yüzden kiralanacak evin önünün açık olması gerekmektedir.

Ayrıca Azerbaycan’da evlerin büyük bir çoğunluğu eşyalı olarak kiraya verilmektedir. Televizyon, fırın veya mikrodalga, süpürge gibi pek çok ev eşyası Azerbaycan’da ev kiralayınca otomatik olarak size verilmektedir.

Ancak bilinmelidir ki Azerbaycan’da evlerin neredeyse tamamı hem elektrik, hem pis su hem de su tesisatı olarak başarılı değildir. Hatta kötü sayılmaktadır. Evin kira sözleşmesi imzalanmadan önce bunların bir usta ile görüşülerek yaptırılması gerekmektedir.

Bakü ev kiraları 2020

Bakü Azerbaycan denilince akla gelen ilk şehirdir. Ülkenin hemen hemen bütün yatırımları Bakü’ye yapılmaktadır. Buna göre 1 odalı bir evin merkezde kirası 520 Manat seviyelerindeyken merkeze uzak 1 odalı evlerin kira ücretleri 267 Manat’tır.

3 odalı merkezde ki evlerin kira ücretleri 1.048 Manat olurken merkeze uzak 3 odalı evlerin kiraları ise 511 Manat’tır.

Bakü Ev Kiraları Şehir Merkezinde Şehir Merkezi Haricinde En Yüksek (1 Oda) 800 AZN 350 AZN En Yüksek (3 Oda) 1.600 AZN 700 AZN En Düşük (1 Oda) 350 AZN 200 AZN En Düşük (3 Oda) 750 AZN 350 AZN

Sumgayıt ev kiraları 2020

Azerbaycan’da uygun evler ve kiraları nerededir sorusu sorulduğunda akla ilk gelen bölge Samgayıt şehridir. Bakü’ye göre düşünüldüğünde son derece uygun olan ev kiraları vardır. 1 odalı Samgayıt merkezde ki evler 216 Manatken, 1 odalı Samgayıt merkezde olmayan evlerin kiraları 158 Manat’tır. Öte yandan aileler için tavsiye edilen 3 odalı merkezde Kievlerin kiraları 466 Manat, merkeze uzak 3 odalı evlerin kiraları ise 333 Manat’tır.