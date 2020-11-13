Az sermaye ile kurulacak işler

İş kurmak isteyenlerin en büyük beklentisi az parayla iş kurmaktadır. Birçok vatandaşımız az sermaye ile iş kurmanın yollarını aramaktadır. Az sermaye ile birçok iş kolu kurulabilmektedir. Vatandaşlarımız az sermaye ile hangi işlerin kurulabileceğini merak etmektedir.

Az Sermaye İle Hangi İşler Kurulur?

Az sermaye ile iş kurmak isteyenlerin fotoğrafçılığı düşünmesini tavsiye ediyoruz. Oldukça az bir sermaye ile fotoğrafçılığa başlayabilirsiniz. Özel günler, evlilikler, düğünler ve çeşitli etkinliklerde fotoğrafçılık mesleği ön plana çıkmaktadır. Fotoğraf stüdyosu açarak, sosyal medya üzerinden de reklam yapmanız halinde birçok iş fırsatı yakalayabilirsin.

Az sermayeyle ev yemekleri lokantası da kurabilirsiniz. Günümüzde insanlar doğal olana yönelmektedir. Sağlıklı beslenmek ve doğal bir yaşam sürmek isteyenler ev yemeklerine yönelmektedir. Sanayi çevreleri, ofislerin bulunduğu alanlar ve öğrencilerin yaşadığı yerlerde ev yemekleri lokantası açmak oldukça kazançlı olabilmektedir. 20 bin TL sermaye ile ev yemekleri lokantası açabilirsiniz.

Son yıllarda az parayla çiftlik işleri de yapabilirsiniz. Mantar yetiştiriciliği konusu oldukça gelişen bir alan oldu. Mantar yetiştirmek artık çok karlı bir iş oldu. Bu alanda kolay yetiştirilen mantarları yetiştirirseniz daha fazla ve hızlı kar elde edebilirsiniz. Mantar yetiştirmek için soğuk hava deposuna ihtiyaç vardır.

Solucan gübresi üretmek de son yıllarda moda olan bir meslek oldu. Solucan gübresi, tarım sektöründe oldukça ihtiyaç duyulan bir gübredir. Tarım ürünlerine oldukça faydalıdır. Her geçen gün yayılan bir alan oldu. 100 bin adet solucan alarak yaklaşık 40 metrekarelik bir alanda bu mesleğe başlayabilirsiniz. Aldığınız solucanlar 3 aylık süre içerisinde 2 kat fazla sayıya ulaşabilecekler.

Tekstil sektöründe faaliyet göstermek istiyorsanız bebek ürünleri üzerine bir mağaza açabilirsiniz. Çünkü bebek giyim malzemeleri her zaman revaçta olacaktır. Yaklaşık 30 bin TL sermaye ile bebek ürünleri üzerine bir mağaza açabilme imkanına sahip olursunuz.