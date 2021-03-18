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Az bilinen sermayesiz para kazanma yöntemleri

Bugünlerde birçok kişi ekonomik zorluk yaşıyor ve yeni para kazanma yöntemlerini araştırıyor. Az bilinen sermayesiz para kazanma yöntemlerine yazımızda yer verdik.

18 Mart 2021 Perşembe 08:19
Az bilinen sermayesiz para kazanma yöntemleri
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Son dönemlerde yaşanan zorlu süreçlerle beraber insanların ekonomik zorluklar çektiği için farklı mesleklere yöneldi. Mevcut gelirlerin ihtiyaçları karşılamada yetersiz olduğu bu dönemde çeşitli mesleklere yönelip kazancınızı artırabilirsiniz.

Evde veya dışarıda yapabileceğiniz meslekler ile kazancınızı arttırmanın yanında, psikolojik olarak da olumlu yansıyacağının farkına varacaksınız. Yeniden bir şeyler yapmak, hedefler koymak insanı hayata bağlayan ve motive eden durumlardır.

Bugünlerde para kazanmak oldukça zor ama pes etmeden bir hedef belirlemeli ve bu hedefe yoğunlaşıp yeni deneyimlere yol almanın yöntemlerini belirleyeceksiniz. Kadınların ve erkeklerin rahatlıkla yapabileceği pek çok para kazanma yolları vardır. Legal bir şekilde para kazanmanın yollarını öğrenebilir ve bir an önce işe başlayabilirsiniz. Aynı zamanda çok fazla bir sermayeye gerek duymadan belki de “sermayesiz nasıl para kazanılır?” diye araştırmalar yapabilirsiniz.

1- Twitch uygulamasıyla ek gelir sağlayabilirsiniz

Çok fazlaca bilinmeyen para kazanma yöntemlerinin arasında olan Twitch uygulamasıyla düzenli gelir sağlayabilirsiniz. Oyun tabanlı bir platform olarak kullanılmasının yanında “Sadece Sohbet” seçeneğini de kullanarak, konuşarak farklı konuları anlatan veya tanıtan kullanıcıları da ekledi.

Düzenli olarak gelir sağlayabileceğiniz bu uygulamada, diğer sosyal medya platformlarına nazaran para kazanmanın daha hızlı ve aktif olduğunu söylemek mümkündür. Korona virüs salgını sebebiyle bu dönemlerde evde para kazanmanın yolları arasında en çok tercih edilen bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca kadınlar için de kolay para kazanma yolları arasında yer almıştır.

Twitch uygulaması sayesinde para kazanmanın en önemli yöntemi, ilk başta 10-15 kişilik bir grubun sizin yayınınızı izleyerek desteklemesi olacaktır. Böylece izleyiciler lokomotif sistemi görevini üstleneceklerdir. Canlı yayınları düzenli olarak açmanız halinde sizi izleyenlerin sayısını da kısa süre içinde artabilirsiniz.

Sabrederseniz ve erken pes etmezseniz bu sizin için iyi bir gelir veya ek gelir kapısı olabilir. Ayrıca uygulama, abonelik ve bağış sistemleri gibi para kazanma yöntemleri de sunmaktadır. Sıfırdan başlayarak para kazanma açısından ve kısa zaman içinde yapacağınız bir açıklamayla yani bir saatte para kazanma şansını yakalayabileceğiniz iyi bir tercih olacaktır.

2- Barter sistemiyle kazanç elde edebilirsiniz

Birçok kişinin neredeyse hiç bilmediği para kazanma yöntemlerinin arasında rahatlıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de Barter sistemidir. “Al gülüm, ver gülüm” olan bu modelle elinizdeki ürünü kolaylıkla değerlendirebilirsiniz.

Yaşam şartlarının getirdiği durumlara bağlı olarak tedarikçi firma veya üretici firmalar bu sisteme yöneldi. Bu işe başlamadan önce araştırmalarınızı tamamlayıp, elinizdeki var olan değerleri gözden geçirin. Barter merkezli işbirliklerinde işin en can alıcı noktası karşılıklı fayda görmekte saklıdır.

Freelans yada şirkete bağlı yapabileceğiniz bu sistemde; üretici yada tedarikçi firmalara sunabileceğiniz ürün, hizmet yada farklı bir menfaat mevcudiyetiniz söz konusu olduğunda çok kolayca deneyebilirsiniz. Bu kapsamda elinizdekileri değerlendirmiş olursunuz ve karşı taraftaki firmadan da herhangi bir gider olmadan ihtiyaç karşılanabilirsiniz.

3- Yatırımcılara yeni fikirler sunabilirsiniz

Çok az kişinin bildiği para kazanma yöntemlerinden biri olan ve her zaman işleyen yöntemlerden yeni bir iş fikri yada yatırımından yüzde99 oranında kazanç sağlayabileceğiniz projeniz bulunduğu zaman, bu projeyle ilgilenen ve parası olan birini tercih etmeniz doğru olacaktır. Böylece yeni ve çeşitli yatırımcılara iş daveti yapmış olacaksınız. Kimileri "Yatırımcının aklı yok mu da bizlerden fikir alsın?” diye düşünebilir. Tabiki var fakat, yatırımcının düşündüğünüz kadar vakti yada önereceğiniz konuda fikri olmayabilir.

Yatırımcı portföyünden yararlanabileceğiniz, bu hizmeti komisyonlu olarak yapan şirketlerden de destek almanız ikinci bir altenatifiniz olabilir.

4- Müşterilerinize yerinde hizmet verin

Az bilinen para kazanma yöntemlerinin içinde olan” müşterilerinize yerinde hizmet verin” yöntemide bugünlerde en uygunudur. Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada pazarlamacılık alanında tüm kriterlerin değişerek yeniden bir oluşuma girdi. Bu değişimler, takip ederek bugünlerde de böyle bir hizmeti seçmeniz tam isabetli bir tercih olacaktır. Müşteri potansiyelinizi ve gelirinizi artırmak da sizin göstereceğiniz performansa ile doğru orantılı olacaktır.

Sunumunuzu yapabileceğiniz ürün tedarikçisi yada son satıcı, hizmet üretimi noktasında teslimlerinizi gerçekleştirebilecek bilgi birikimine sahip olarak müşterilerinizin ayağına gidebilirsiniz. Adrese teslim hizmet yada ürün teslimi hizmeti veren kişilere karşı pandemi koşulları nedeniyle karantina kurallarına uyan kişilerin yada firmalar daha da ılımlı ve anlayışlı davranacaktır.

5- Sokak satışıyla gelirinizi arttırın

Sokaklar, herkesi içinde bulunduran ayrıca büyük fırsatların olduğu yerlerdir. Herkesi buluşturan bu yerlerde hangi ürünü satacağınızı ve nasıl bir hizmet vereceğinizin kararını verin. Yetkili mercilerden de izin alarak ve işinize istediğiniz yerden başlayın.

Satış yapacağınız ürünü yada hizmeti seçin ve bir yerden başlayın. Ürün yada hizmetinizi müşterilerinizle en kolay yoldan buluşturmak bu salgın dönemi içinde çok karlı bir kazanç elde etmenizi sağlayacaktır.



Son Güncelleme: 18.03.2021 08:19
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Sermayesiz Para KazanmaTwitchPara Kazanma Yöntemleri
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