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Aylık 18 TL taksitli 10 bin TL ihtiyaç kredisi için hemen başvuru yapın!

Daha önce görülmemiş bir ihtiyaç kredisi. Aylık 18 TL karşılığında 10 bin TL veren ihtiyaç kredisi herkesi sevindirdi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:14
Aylık 18 TL taksitli 10 bin TL ihtiyaç kredisi için hemen başvuru yapın!
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Bugüne kadar görülmemiş olan bir fırsat ile karşı karşıyayız.  Aylık 18 TL kadar uygun miktarlı bir ödeme yaparak karşılığında 10 bin TL ihtiyaç kredisi alabilmek daha önce hiç görülmedi. Geçmişe bakıldığı zaman özellikle kamu bankalarında böyle bir kredi fırsatı ile hiç karşılaşılmadı. Aylık sadece 18 TL vererek istediği zaman kredi başvurusu yapıp, istediği zaman çabukça kullanabilecekler. Bu kredi başvurusu sayesinde ihtiyacı olan vatandaşlarımız özellikle en önemli olan temel ihtiyaçlarını acil şekilde karşılayabilecekler. Maddi durumdan orta düzeyin altında olan vatandaşlar bile bu ihtiyaç kredisinden kolaylıkla yararlanabilecek. 

Böyle uygun olan kredi paketinin amacı özellikle vatandaşlarımızın en öncelikli ihtiyaçlarını daha çabuk bir şekilde, ayrıca spesifik olarak karşılamak olduğu biliniyor. Sadece geçirdiğimiz bu pandemi sürecinde değil yardıma ihtiyacı olan, maddi açıdan yetersiz olan vatandaşlarımız istediği zaman bu kredi sayesinde çok daha kolay bir şekilde ödeme yapabilecekler. Ayrıca bu kredi paketlerine hızlı bir şekilde de ulaşabilecekler.

Sizde maddi olarak yetersiz bir döneminizdeyseniz ve düşük faizli ve uzun vadeli bir ihtiyaç kredisi tutarı istiyorsanız en yakın Halkbank’a giderek kredi paketi için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu pandemi döneminde Covid virüsü nedeni ile 4 milyon vatandaşımız işinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Ayrıca yine yaklaşık olarak aynı sayıda vatandaşımız ücretsiz izine çıkarılmıştır. Böylece ekonomimiz büyük oranda zedelenmiştir. Bu dönemde ev özellikle ev geçindiren, özel sektör ve hizmet sektörlerinde çalışan vatandaşlarımız büyük sıkıntı yaşadı. İşten çıkarılmaları ya da ücretsiz izine çıkartılmaları ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşattı. Ancak Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sayesinde milyonlarca insana büyük bir destek yardımında bulundu. Başvuran vatandaşların büyük bir kesimi bu düşük faizli ihtiyaç kredisinden yararlanabilirken dışarıda kalan vatandaşlar bu krediden faydalanamadı. Sizde bu başvurulardan faydalanamadıysanız veya olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş alamadıysanız Halkbank’a gelip istenilen başvuruda bulunursanız aylık 18 TL taksitli 10 bin TL ihtiyaç kredisinden faydalanabilirsiniz. En iyi özelliği ise 6 ay geri ödemesiz olarak yapılandırılmış olan bu paket sayesinde vatandaşlarımız acil nakit gereksinimlerini en hızlı şekilde karşılayabilecektir.

Halkbank’ta kredi faiz oranları nasıl olacak?

1000 TL kredi faiz oranı

  • Toplam Maliyet 1.826 TL
  • Toplam Faiz 69 TL
  • Aylık Taksit 18 TL


10 bin TL kredi faiz oranı

  • Toplam Maliyet 10.826 TL
  • Toplam Faiz 688 TL
  • Aylık Taksit 180 TL

20 bin TL kredi faiz oranı

  • Toplam Maliyet 21.652 TL
  • Toplam Faiz 1.377 TL
  • Aylık Taksit 361 TL

30 bin TL kredi faiz oranı 

  • Toplam Maliyet 32.478 TL
  • Toplam Faiz 2.065 TL
  • Aylık Taksit 541 TL

Halkbank’ta kredi başvurusu nasıl gerçekleşecek?

Halkbank Bireysel İntenet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan üye olup, Halkbank.com.tr web sitesine girip, üye değil iseniz buraya tıklayarak hemen başvuruda bulunabileceksiniz. SMS ile başvurursanız ise aralarında boşluk bırakarak ‘KREDİ, TC kimlik no, gelir bilgisi, talep edilen tutar’ yazıp 3452’ye mesaj atabilirsiniz. Önek olarak bakabileceğiniz bir SMS mesajı: KREDİ 1234567890 4000 60000 Başvurunuz onaylanır ise Halkbank Bireysel İntenet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog’tan kolaylıkla evden de ulaşabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:14
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