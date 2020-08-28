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Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları

Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp tutarları ne kadar? Boylarına göre tüp fiyatları haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizde, Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp tutarları ne kadar? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 01:53
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
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Tüpgaz olarak bilinen LPG, ham petrolün damıtılması esnasında doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Bu gaz renksiz, kokusuz, yanıcı ve patlayıcıdır. Türkiye’de Miks LPG %30 propan ve %70 bütan karışımı, ticari propansa %95 ve üzeri saflıkta propan olarak kullanılmaktadır.

2020 Mogaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,25 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 243,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 457,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 499,50 TL

2020 İpragaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 propan tüpü fiyatı: 489,50 TL

2020 Aygaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,00 TL


16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL

2020 Milangaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 21,50 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 117,00 TL

19 kg Forklift tüpü fiyatı: 186,75 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 240,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 454,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 484,00 TL

2020 Bizimgaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 489,50 TL



Son Güncelleme: 28.08.2020 01:53
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Anahtar Kelimeler:
IpragazAygaz
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