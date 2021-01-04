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Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?

4 Ocak 2021 tarihli Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar? Tüp fiyatları ne kadar oldu? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Ocak 4 Pazartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:09
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
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Tüpgaz olarak bilinen LPG, ham petrolün damıtılması esnasında doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Bu gaz renksiz, kokusuz, yanıcı ve patlayıcıdır. Türkiye’de Miks LPG %30 propan ve %70 bütan karışımı, ticari propansa %95 ve üzeri saflıkta propan olarak kullanılmaktadır.

2020 Mogaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,25 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 243,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 457,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 499,50 TL

2020 İpragaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 propan tüpü fiyatı: 489,50 TL

2020 Aygaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,00 TL

16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL

2020 Milangaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 21,50 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 117,00 TL

19 kg Forklift tüpü fiyatı: 186,75 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 240,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 454,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 484,00 TL

2020 Bizimgaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 489,50 TL



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
IpragazAygaz
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