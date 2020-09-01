İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz küçük tüp ne kadar oldu? Boylarına göre tüp fiyatları haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz küçük tüp ne kadar oldu? Boylarına göre tüp fiyatları ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Eylül 1 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 12:58
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Takip Et:

Tüpgaz olarak bilinen LPG, ham petrolün damıtılması esnasında doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Bu gaz renksiz, kokusuz, yanıcı ve patlayıcıdır. Türkiye’de Miks LPG %30 propan ve %70 bütan karışımı, ticari propansa %95 ve üzeri saflıkta propan olarak kullanılmaktadır.

2020 Mogaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,25 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 243,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 457,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 499,50 TL

2020 İpragaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 propan tüpü fiyatı: 489,50 TL

2020 Aygaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,00 TL


16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL

2020 Milangaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 21,50 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 117,00 TL

19 kg Forklift tüpü fiyatı: 186,75 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 240,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 454,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 484,00 TL

2020 Bizimgaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 489,50 TL



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IpragazAygaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası

Popüler Haberler

Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Tövbeler Olsun hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Tövbeler Olsun tekrar bölümleri ne zaman?
Yemin Reyhan kimdir? Gerçek adı ne? İlayda Altuntaş oynadığı diziler
Eylül 2020 kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı!
Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak?
Akıncı dizisi Yılmaz Bayraktar Kimdir? Yılmaz Bayraktar hakkında bilgiler
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 1 Eylül 2020 Salı
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 1 Eylül 2020 Salı
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
Bu sene aşure günü ne zaman? 2020 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
AUZEF Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İstanbul Auzef sınav giriş yeri bilgisi
YÖK ALES şartı kalktı mı? ALES son dakika açıklaması!
2020 Vodafone ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Faizsiz kar marjı üzerinden kredi veren katılım bankaları
Exatlon Cup 2019 ne zaman başlayacak? Türk takımı yarışmacıları kimlerdir? Exatlon Cup ne zaman ve nerede yayınlanacak?
Odeabank sıfır araç taşıt kredisi kampanyası şartları nelerdir? Kaç yıl vadeli kredi veriyor?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 1 Eylül 2020 Salı bankaların güncel faiz oranları
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Özcan Deniz yeni dizisi Seni Çok Bekleyeceğim dizi konusu ve oyuncuları
Altın ne kadar oldu? 1 Eylül 2020 Salı Güncel altın fiyatları 1 Eylül 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.