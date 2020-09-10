İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor
Son Dakika
İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 Milangaz tüp kaç para?

Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz büyük tüp ne kadar oldu? Milangaz tüp kaç para? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz büyük tüp ne kadar oldu? Milangaz tüp kaç para? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 10.09.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 16:59
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 Milangaz tüp kaç para?
Takip Et:

Tüpgaz olarak bilinen LPG, ham petrolün damıtılması esnasında doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Bu gaz renksiz, kokusuz, yanıcı ve patlayıcıdır. Türkiye’de Miks LPG %30 propan ve %70 bütan karışımı, ticari propansa %95 ve üzeri saflıkta propan olarak kullanılmaktadır.

2020 Mogaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,25 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 243,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 457,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 499,50 TL

2020 İpragaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 propan tüpü fiyatı: 489,50 TL

2020 Aygaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,00 TL


16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL

2020 Milangaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 21,50 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 117,00 TL

19 kg Forklift tüpü fiyatı: 186,75 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 240,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 454,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 484,00 TL

2020 Bizimgaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 489,50 TL



Son Güncelleme: 10.09.2020 16:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IpragazAygaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?

Popüler Haberler

Asuman'la Sevgili Dünürüm programı Show TV başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Rüyada civciv görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada civciv görmek rüyasının tabiri
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi ile yapılan faaliyetler 2020
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 10 Eylül 2020
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?
Hangi bankalar kredi borcu erteleme yapıyor? 10 Eylül 2020 3 ay kredi erteleme yapan bankalar ve şartları
İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Eylül 2020 emekliye seyyanen zam son dakika
Evde doğal ve sağlıklı cilt bakımı yapmak için maske tarifleri 2020
23 Eylül 2019 Pazartesi Günlük Burç Yorumları - Burcunuz Günlük Yaşamınız İçin Ne Diyor?
Sokağa çıkma yasağı fırınlar açık olacak mı? 18-19 Nisan Cumartesi Pazar
Çiftçilere 284 Milyon Destek hangi üretimlere verilecek? Destek başvuruları nasıl yapılacak?
Akut farenjit nedir? Faranjit kaç gün sürer?
Yüzdeki siyah noktaları geçirmek için bitkisel öneriler
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2020 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmalı? 2020 Emekli maaşı en yüksek ne kadar olabilir?
Ptt çağrı merkezi neden çalışmıyor, neden cevap vermiyor? 2020
Zatürre aşısı koronadan korur mu? Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.