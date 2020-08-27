Aygaz güncel tüp fiyatları 2020

Ülkemizde doğalgaz tüketiminin artması nedeni ile tüp kullanımı azalmaya devam etmektedir. Ancak çoğu zaman piknik ve aciliyeti olan durumlarda tüp kullanılmaktadır. Tüp fiyatları genellikle yıl içerisinde çok değişmese de yıldan yıla fiyatlarda bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Tüp fiyatları ise son zamanlarda merak edilmektedir.
Aygaz Tüp fiyatları ne kadardır?
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12 Kiloluk ev tüpünün fiyatı 16.08.2018 tarihinden itibaren 102.00 TL olarak belirlendi.
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2 Kiloluk küçük tüpün fiyatı 16.08.2018 tarihiyle birlikte 18.75 TL oldu.
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24 kiloluk ticari tüplerin fiyatı son zamlarla beraber 209.50 TL oldu.
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16 kiloluk Forklift tüpünün fiyatı 132.50 TL
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24 kiloluk Forklift tüpünün fiyatı ise 209.50 TL
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Son olarak 45 kiloluk Propan tüpünün fiyatı ise 430.00 TL olarak satışı yapılmaktadır.
2018 yılında belirlenen fiyatlara halen zam yapılmazken bayilerden alınan fiyatlar 2 yıldır sabittir. Ancak bayiden değil de bakkallardan alınması durumunda fiyatlarda belirli dönemlerde artışlar yaşanmaktadır. Aygaz tüp almak isteyenler için değişmeyen fiyatlar vatandaşları memnun etmektedir.