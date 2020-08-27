Aygaz güncel tüp fiyatları 2020

Ülkemizde doğalgaz tüketiminin artması nedeni ile tüp kullanımı azalmaya devam etmektedir. Ancak çoğu zaman piknik ve aciliyeti olan durumlarda tüp kullanılmaktadır. Tüp fiyatları genellikle yıl içerisinde çok değişmese de yıldan yıla fiyatlarda bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Tüp fiyatları ise son zamanlarda merak edilmektedir.

Aygaz Tüp fiyatları ne kadardır?