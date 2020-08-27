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Aygaz güncel tüp fiyatları 2020

Doğalgaz kullanımı artsa bile piknik ve ev tüpleri halen kullanılmaktadır. Pek çok kişi ise gerek pikniğe giderken gerekse acil durumlarda tüp alarak işlerini halletmektedir. Vatandaşlar Aygaz güncel tüp fiyatlarını ise araştırmaktadır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:15
Aygaz güncel tüp fiyatları 2020
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Ülkemizde doğalgaz tüketiminin artması nedeni ile tüp kullanımı azalmaya devam etmektedir. Ancak çoğu zaman piknik ve aciliyeti olan durumlarda tüp kullanılmaktadır. Tüp fiyatları genellikle yıl içerisinde çok değişmese de yıldan yıla fiyatlarda bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Tüp fiyatları ise son zamanlarda merak edilmektedir.  

Aygaz Tüp fiyatları ne kadardır?

  • 12 Kiloluk ev tüpünün fiyatı 16.08.2018 tarihinden itibaren 102.00 TL olarak belirlendi. 

  • 2 Kiloluk küçük tüpün fiyatı 16.08.2018 tarihiyle birlikte 18.75 TL oldu. 

  • 24 kiloluk ticari tüplerin fiyatı son zamlarla beraber 209.50 TL oldu. 


  • 45 kiloluk sanayi tüpünün fiyatı da 16.08.2018 tarihinden itibaren 393.50 TL oldu. 

  • 16 kiloluk Forklift tüpünün fiyatı 132.50 TL 

  • 24 kiloluk Forklift tüpünün fiyatı ise 209.50 TL 

  • Son olarak 45 kiloluk Propan tüpünün fiyatı ise 430.00 TL olarak satışı yapılmaktadır.  

2018 yılında belirlenen fiyatlara halen zam yapılmazken bayilerden alınan fiyatlar 2 yıldır sabittir. Ancak bayiden değil de bakkallardan alınması durumunda fiyatlarda belirli dönemlerde artışlar yaşanmaktadır. Aygaz tüp almak isteyenler için değişmeyen fiyatlar vatandaşları memnun etmektedir.  

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
AygazTüp Fiyatları 2020
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