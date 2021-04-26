Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzı bitti! Aydem Enerji'nin borsa kodu nedir?

Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz sırasında 5 kat talep aldı. 1,3 milyar lira tutarındaki işlem büyüklüğüyle son 3 senenin en büyük halka arzı düzenlendi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, konsorsiyum liderliğini Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yapı Kredi Yatırım’ın üstlenmiş olduğu ve Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım’ın eş liderler olarak rol üstlendiği Aydem Yenilenebilir Enerji için halka arz talep toplama işlemi 19-22 Nisan tarihleri arasında düzenlendi.

Toplam 338.548 yatırımcıdan 586 milyon 426.281 lot talep toplandı. Sürece en çok ilgi bireysel yatırımcılardan geldi. Halka arz fiyatı 9,90 TL olarak açıklandı.

Halka arzda hedeflenen %18’lik ek satış hakkının dahil edilmesiyle birlikte toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar lira oldu. Böylelikle şirket, yapıldığı tarihten beri son 3 senenin en büyük halka arzını düzenledi.

Borsadaki kodu

Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ paylarının AYDEM koduyla 29 Nisan tarihinde Borsa İstanbul’da işlem göreceği tahmin ediliyor.

Portföy gücünü arttırmayı planlıyor

Şirket üst yöneticisi ve yönetim kurulu başkanı İdris Küpeli, şirketin sağlam ve sürdürülebilir iş modelinin yatırımcıdan karşılık aldığını açıkladı.

Küpeli, 5 sene içinde portföy gücünü iki katına çıkarmayı planladıklarına vurgu yaparak, "Yatırımcıların, şirketimizin güçlü yapısına ve portföyüne gösterdiği güven sayesinde son 3 yılın en büyük halka arzına imza attık. Şimdi çok daha büyük bir aile olarak, karlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Başta hibrit santral yatırımlarımız olmak üzere yenilenebilir yatırımlarımıza odaklanarak bu hedefimize kararlılıkla ulaşacağız." Açıklamasında bulundu.