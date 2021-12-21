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Ayçiçeği ve mısır yetiştiriciliği karlı olur mu? Mısır ve ayçiçeği nasıl yetişir? Mısır ve ayçiçeği yetiştirme maliyet hesabı

Ülkemizde en çok üretilen bitkisel ürünlerin başında mısır ve ayçiçeği gelmektedir. Vatandaşlarımız ayçiçeği ve mısır yetiştiriciliğini merak ediyor. Ayçiçeği ve mısır yetiştiriciliği karlı mıdır, ayçiçeği nasıl yetişir, mısır nasıl yetişir, mısır ve ayçiçeği maliyeti sorularının yanıtları belli oldu.

21 Aralık 2021 Salı 20:15
Ayçiçeği ve mısır yetiştiriciliği karlı olur mu? Mısır ve ayçiçeği nasıl yetişir? Mısır ve ayçiçeği yetiştirme maliyet hesabı
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Ayçiçeği yetiştirmek isteyenler ayçiçeği ve mısır üretiminin karlı olup olmadığını merak ediyor. Bir dönüm araziye kaç kilo ayçiçeği ekilir, bir dönüm araziye kaç kilo mısır ekilir sorularını merak eden üreticiler intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Ülkemizde en çok yetiştirilen bitkisel ürünlerin başında gelen mısır ve ayçiçeği, birçok alanda kullanılmaktadır. Yağ üretiminde en çok kullanılan bitkiler arasında olan mısır ve ayçiçeği bitkilerinden çerez bile üretilmektedir. Mısır aynı zamanda hayvanlara yem olarak verilebilir. Ülkemizde 5 milyon ton ile 1 milyon ton mısır ve ayçiçeği üretilmektedir. Bu yazımızda mısır ya da ayçiçeği üreticilerinin karlı olup olmadığını araştıracağız. Merak edilen tüm sorulara yanıt vereceğiz.

Mısır ve Ayçiçeği Üreticiliği

Ülkemizde tarım ve hayvancılık konusunda oldukça elverişli araziler bulunuyor. Ülkemizdeki toprakların %31’i tarım arazisi olarak belirlenmiştir. Ülkemiz tarım ve hayvancılığa oldukça müsait bir ülkedir. Dört mevsimi birlikte yaşayabiliyoruz. Bundan dolayı ülkemizde birçok tarımsal ürün yetiştirilmektedir. Bunun yanında seracılık faaliyetleri yapılıyor. Teknoloji ile birlikte bir çok yeni ürün ülkemize gelmektedir. Ananas, avokado, soya fasulyesi, kinoa gibi bitkiler ülkemize sonradan gelmiş olan önemli bitkilerdir.

Orta Amerika’da ortaya çıkan Mısır, Amerika’nın keşfinden sonra ortaya çıkmıştır. Arkeolojik kazılar sonrasında elde edilen bilgilere göre, mısır bitkisi insanlıktan önce var olduğu ortaya çıkmıştır. Mısırlar bölgeden bölgeye değişiklik gösterebildiği gibi hayvansal yem olarak kullanılır. Ayrıca birçok alanda kullanılan bir üründür.

Mısırın Su İhtiyacı

Mısır yetiştirmek için bazı önemli noktalar vardır. Mısır yetiştiriciliğinde sıcaklık, su, iklim şartları önemlidir. Mısır sıcak iklimi sevmektedir. Çok soğuk iklimde yetişmesi daha zordur. Mısır en az 10° sıcaklıkta yetişmektedir. İklim uygun olursa Ekim işleminden bir hafta sonra mısır toprağın üzerine çıkabilir. Mısır suyu sevmektedir. Mısır Işıksız büyümez. Mısır ekilen toprağı, her gün mısır ekerseniz verim düşmektedir. Bunun için bir yıl mısır, bir yıl farklı bir bitki dikmeniz gerekmektedir. Sonbahar aylarında hasat edilir. Hasat işleminden sonra toprağın derin bir şekilde sürülmesi gerekiyor. Ekim yaparken çok derin çukur açmaya gerek olmamaktadır. 10 santimlik bir deri etmektedir. Her dekar başına 2 kg tohum atarsanız yeterli olur. Tohumların rahat bir şekilde büyüyebilmesi için tohumlar arasına biraz mesafe konulması gerekiyor.

Mısır Üretim Maliyeti Ne Kadar?

Mısır bitkisi suyu seven bir bitkidir. Ekim yapıldıktan sonra ve hasat vakti geldikten sonra su verilmesine ihtiyaç yoktur. Mısırlar olgunlaşırken su verilmesi gerekiyor. Damlama sistemi su israfını önleyecektir. Bu sistem sayesinde verilen su bitkinin köküne daha hızlı ulaşabilir. Gıda maddesi olarak kullanılacak olan mısırların kurumadan hasat edilmesi gerekmektedir. Çok büyük bir alana mısır ekecekseniz tarım aletleri kullanabilirsiniz. Mısırı depo yapacak olursanız tamamen kurutmanız gerekiyor. Kurutmazsanız zamanla küf içinde kalacaktır.

Yetiştirdiğiniz üründen gelir elde edebilirsiniz. Mısır yüksek gelir elde edebileceğiniz bir üründür. İyi bir kazanç elde etmek için tarlanın maliyetini, toprağın hazırlanmasını ve sürülmesini ve gübre maliyetini hesaplamanız gerekmektedir. Ürünün verimini artırmak istiyorsanız gübre kullanmanız tavsiye edilir.

Tarla Maliyeti

İlk olarak tarlanın maliyetini düşünmeniz gerekiyor. Tarlanın sahibi siz olursanız kira masrafından kurtulmuş olacaksınız. Genel olarak baktığımızda, dönem başı 100 veya 200 TL’ye tarla kiralama işlemi yapılıyor. Bunun yanında yetiştirdiğiniz ürünün bir miktarını tarla sahibine vererek bu şekilde kiralama işlemi yapabilirsiniz.

Toprağın Ekime Hazır Hale Getirilmesi

Diğer şartta bakacak olursak toprağın ekime hazır hale getirilmesi ve sürülmesidir. Elinizde bir traktör varsa maliyetiniz azalacaktır. 50 Türk Lirası ile 100 Türk Lirası arasında tarla sürme işlemi yapılıyor. Ayrıca ekmek için tohum masrafınız olacaktır. Geçtiğimiz yıl yaptığımız üretimden tohum ayırdıysanız masrafınız azalacaktır. Dönüm başına 2 kg tohum gitmektedir.

Toprağın Verimliliği

Bir diğer dikkat edeceğiniz unsur ise toprağın verimliliğini artırmaktır. Bunun için gübreye ihtiyaç duyacaksınız. Bugün baktığımızda bir çuval gübre 60 Türk Lirası olarak satışa çıkmaktadır. Mısır üretirken yanmış gübre kullanmak daha iyi olacaktır. Ayrıca hayvancılık yapıyorsanız gübre masrafımız çok azalacaktır. Bunlardan sonra sulama aşaması gelmektedir. Araziniz sulara yakın olursa ihtiyacımızı buradan karşılama imkanınız olabilir.

Ayçiçeği Üretimi

Ülkemizde en çok üretilen ürünlerin başında ayçiçeği gelmektedir. Ayçiçeği yağ olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Çekirdek üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde bitkisel yağların %50’si ayçiçek yağı olarak dikkat çekmektedir. Ay çiçeklerin sapları yakacak maddesi olarak kullanılabilir. Ayçiçek ilk kez Peru’da keşfedildi. Amerika kıtası keşfedildikten sonra ortaya çıkan bir bitkidir. Başlangıçta bazı ülkelerde süs çiçeği olarak kullanılıyordu. Endüstrinin ve sanayinin gelişmesi ile birlikte bitkinin önemli fark edildi ve dünya genelinde kullanılmaya başlandı.

Ayçiçeği Ekim Aşamaları

Ayçiçeği 120 gün içerisinde büyüyen bir bitkidir mayıs ayında Ekim yapılır. Ayçiçeği soğuk iklime dayanıklı bir bitkidir. Ancak ılıman iklim de çok daha verimli olmaktadır. Bir tarlaya ayçiçeği actiginiz zaman ertesi sene farklı bir Tarım ürünü ekseniz daha iyi olacaktır. Çünkü bu şekilde her yıl verim artırabilirsiniz.

Ayçiçeğini tohum halinde etmeniz gerekiyor. Sonrasında Filizlenecektir. Ardından büyüyerek fide halini alır. Sonrasında genç bir ay çiçek tomurcuğu olmaya başlar. Çiçek açtığı zaman büyümüş olur. Ayçiçeği hasadı ağustos sonu veya eylül başına denk geliyor.

Ayçiçeği Ekimi

Çiçeği ekimi yapmak istiyorsanız toprağı derin bir şekilde sürmeniz gerekiyor. Ekim yapmadan önce toprağın üst kısmını tırmık ile düzeltmeniz gerekiyor. Sonrasında bir dekar alana bir ila 2 kg tohum atmanız gerekiyor. Azotlu ve fosforlu gübreler kullanmanız daha iyi olabilir. Ayçiçeği sulak alanı sevmektedir. Boyu uzadıkça haftada 1.02 kez sulanması gereklidir. Bitki sarı yapraklarını dökmeye başladığında ve sap kısımları kurumaya Başladığı sırada hasat edilmesi gerekiyor. Çiçek başları kesildikten sonra kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra buradan Çekirdek taneleri ayrılır.

Ayçiçeği Maliyeti Ne Kadar?

Ayçiçeği yetiştiriciliğinde bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar tarlanın sürülmesi, tarla kirası, mazot, tohum masrafı, gübre, sulama, hasat, haşerelere karşı koruma için ilaç gibi unsurlardır. Bunlar maliyet oluşturmaktadır. Tarlanın size ait olursa, hayvancılık yapıyorsanız, traktörünüz var ise masrafların büyük bir kısmından kurtulmuş olacaksınız. Bir dönüm araziden 200 kg Çekirdek elde edebilirsiniz. Çekirdeğin kilosu 2.5 Türk Lirasından satılmaktadır. Ayrıca yağ olarak satabilirsiniz. Ayçiçek yağı litre bazında sekiz Türk Lirası ile on Türk Lirası arasında satılmaktadır.


Son Güncelleme: 21.12.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
MısırAyçiçeği
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