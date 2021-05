Axie Infinity (AXS) coin nedir? AXS Token açıklaması

Axie İnfinity hem oyun tutkunlarının hem de yatırımcıların dikkatini çeken bir platformdur. Axie İnfinity nedir? Nelere sahiptir? Kurucuları kimdir? Bu soruların yanıtını merak eden okurlarımız için haberimizde detaylı bilgilendirme yaptık. İşte konuya ilişkin detaylar…

Axie İnfinity Coin, kısmen oyuncuların sahip olduğu ve Blockchain tabanlı işletilen savaş oyunu Axie İnfinity’nin kripto para birimidir. Bu oyun Pokemon ve Tamagotchi gibi popüler oyunlardan esinlenilmiştir. Axie Infinity, oyuncuların Axies olarak bilinen token tabanlı yaratıkları toplamasına, üretmesine, yetiştirmesine, savaşmasına ve takas etmesine olanak sağlamaktadır.

AXS nedir?

AXS, tüm Axie topluluğu üyelerini birbirine bağlayan bir tokendır. AXS sahipleri, token’ları kullandıkları takdirde, oyunu oynadıkları takdirde ve önemli yönetim oylamalarına katıldıkları takdirde ödül kazanabilmektedir. Oyuncular bunun yanı sıra Axie Infinity Universe içinde çeşitli oyunlar oynadıkları zaman ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik girişimleri aracılığı ile de AXS kazanabilmektedir.

Axie İnfinity kurucuları kimlerdir?

Bu platform 2018 senesinde, ilk olarak Vietnam merkezli bir ekibi olan teknoloji odaklı oyun geliştiricisi Sky Mavis tarafından oluşturulmuştur. Daha sonra Trung Nguyen ve Aleksander Larsen tarafından ortak olarak kurulmuştur. Platformun şuan ki CEO’su Trug Lguyen’dir. Nguyen’in alanı bilgisayar yazılım mühendisliğidir. Bu platformu kurmadan evvel ise Anduin İşlemlerinde yazılım mühendisi olarak görev yapmıştır. Aleksander Larsen ise eski rekabetçi oyuncudur. Hem platformun kurucu üyesi hem de COO’su olarak kabul edilmektedir. Larsen, 2017 senesinden bu yana blockhain oyunlarında çalışmaktadır. Daha önce ise Norveç Hükümeti Güvenlik Teşkilatı için üst düzey güvenlik görevlisi olarak çalışmıştır. Bununn yanı sıra hala Blockchain Game Alliance'da Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Axie Infinity ekibi toplamda 25 tam zamanlı çalışandan oluşmaktadır ve bunların çoğu oyun geliştirme konusunda tecrübeli kişilerdir.

Axie İnfinity’yi benzersiz yapan nedir?

Her Axie, her biri kendi savaş hareketine sahip olan yüzlerce farklı potansiyel vücut parçasından altısına sahiptir. Bu, Axies arasında esasen sonsuz çeşitlilik yaratmaktadır ve çoğu Axies nispeten zayıf istatistiklere sahip iken, vücut parçalarının en güçlü kombinasyonuna sahip olanlar inanılmaz istatistikler elde edebilmektedirler. Diğer bazı blok zinciri tabanlı savaş ve yetiştirme oyunlarının tersine, her Axie, Axies popülasyonunu kontrol etmeye yardımcı olmak için toplamda yalnızca yedi defa yetiştirilebilmektedir .Axie Infinity, oyuncuların kendi Axie'lerini üremek için uygun bir eşleşme bulmalarına yardımcı olacak ve nadir veya güçlü bir yavru üretme şansını en üst düzeye çıkaracak kendi çiftleşme merkezine sahiptir. Axies üretmek için Small Love Potion (SLP) tokenlerine ek olarak 0,005 ETH'ye mal olmaktadır. Ancak diğer bazı hisseli varlıkların aksine, AXS sahiplerinin de ödüllerini talep etmek için oy vermeleri ve oynamaları gerekmektedir.

Oyuncular, yeni oluşturulan AXS’yi almak için token’larını kilitleyebilmektedirler. Ayrıca stakerların ödül talep etmek için oy kullanması ve oynaması gerekir.AXS, Axie NFT pazarında para birimi olarak kabul edilmektedir. AXS, Axie ekibi tarafından yürütülen belirli satış / müzayedelere katılım için uygunluğu belirlemek amacı ile de kullanılabilmektedir.2021 yılının il zamanlarında, Topluluk Hazinesi yayınlanacak ve Axie Infinity tarafından elde edilen gelirlerin yanı sıra stake etme ödüllerinin bir kısmını almaya başlayacaktır. Bu hazine, ağ yeterince merkezsiz hale geldiğinde AXS stakerları tarafından yönetilmeye başlanacak.

Bunların yanı sıra her Axie, farklı niteliklere ve güçlere sahip, non-fungible bir token olmasının dışında kazanan ekip, Axie’nin istatistiklerini yükseltmek veya vücut parçalarını geliştirmek için kullanılan daha fazla deneyim puanı kazanarak 3’e 3 savaşlara girilebilmektedir. Bu Axies, Axie pazarında kullanılabilen veya satılabilen yeni ve benzersiz yavrular üretmek için bir araya getirilebilir.

Bir diğer taraftan oyun içinde her Axie, her biri kendi savaş hareketine sahip olan yüzlerce farklı potansiyel vücut parçasından altısına sahiptir. Bu, Axies arasında esasen sonsuz çeşitlilik yaratmaktadır. Çoğu Axies diğerlerine göre zayıf istatistiklere sahip iken, vücut parçalarının en güçlü kombinasyonuna sahip olanlar inanılmaz istatistiklere sahip olabilmektedir.

Diğer bazı blok zinciri tabanlı savaş oyunlarının zıttına, her Axie, Axies popülasyonunu kontrol etmeye yardımcı olmak için toplamda yalnızca yedi defa yetiştirilebilmektedir.

AXS Coin Yorum

AXS coin özellikle oyun tutkunu yatırımcıların dikkatini çekiyor gibi görünse de bunun yanı sıra bazı yatırımcılar Axie Infinity Coin’in gelecek vaat ettiğini ve önümüzdeki aylarda en çok konuşulan kriptolardan olacağını da düşünüyorlar.

Bunlara ek olarak AXS Coin henüz çok yeni olduğu için bir yandan da temkinli yaklaşılan bir kripto para olarak nitelendiriliyor. Çok yeni olmasına rağmen AXS coin’in güncel rakamları gelecek beklentiler ile ilgili ipuçları verebilir.