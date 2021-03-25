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Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?

Türkiye’nin en çok kullanılan kartlarından biri olan Axess Chip Para son dönemlerde dikkat çekmeye devam ediyor. Kullanıcılar 2021 Axess Chip Para geçen yerleri merak ediyor.

25 Mart 2021 Perşembe 23:38
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
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Axess Chip Paranın nerede kullanılacağı Axess kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Türkiye’nin en çok kullanılan kartlarından biri olan Axess Chip Para son dönemlerde dikkat çekmeye devam ediyor. Kullanıcılar 2021 Axess Chip Para geçen yerleri merak ediyor.

Axess, Akbank bünyesinde çıkarılan bir karttır. Akbank, ülkemizde 70 senedir uzun yıllardır hizmet eden büyük bir bankadır. Akbank’ın müşterilerinin kullanımına sunduğu Axess kartı, günümüzde en çok tercih edilen kartlar arasında yer almaktadır.

Axess Chip Paranın kullanan insanlar, bu kart sayesinde taksitli nakit avans ve normal nakit avans kullanabiliyorlar. Pos cihazının geçerli olduğu her işyerinde yaptığınız her harcamada para puan kazanacaksınız ve bu kart sayesinde artık kullanılmaya chip paralar da yok olmayacak.

Chip Para Ne Anlama Gelir?

Akbank tarafından kullanıma sunulan Axess kredi kartı oldukça kullanışlı bir kredi kartıdır. Müşterilerine karşı oldukça duyarlı olan Akbank, bu kart ile ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu kart üzerinden yaptığınız harcamalarda chip para kazanmaktasınız. Bu paralardan kazanmak için kart ile pos cihazı geçerli olan yerlerden alışveriş yapmanız gerekiyor.

Chip Para Nereden Sorgulanır?

Akbank Axess kartı üzerinden kazandığınız chip paraları sorgulama imkanı vardır. Bu paralar kart üstünde bulunan çipin içinde birikiyor. Bu paraların miktarını size gönderilen ekstreler üzerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca KARTBILGI yazın boşluk bırakın, kartınızın son 4 hanesini yazın ve 4425’e gönderin. Buradan size kazandığınız chip paraları öğrenebilme imkanınız vardır.

Axess Chip Para Geçen Yerler

  • Şok market
  • Migros
  • Happy Market
  • Kipa
  • Sarıyer market
  • Metro Toptan Marketler
  • BİM
  • A101
  • Kiler
  • Carrefoursa

Axess Chip Para Kullanımı

Akbank’ın Axess’e ait olan kartına biriken chip paraları dilediğiniz gibi kullanma hakkınız vardır. Kartın anlaşmalı yerlerde biriken puanlarını her türlü kullanabilirsiniz. Axess üyesi olan yerlerde pos cihazı varsa kartınızda birikenleri kullanma imkanı var. Eğer alışverişinizde limitiniz yetersiz kalırsa biriken chip paralarınızı kullanarak alışverişinizi tamamlama hakkınız da vardır. Chip paralar nakit olarak kullanılmaz. Yalnızca bankanın anlaşmalı yerlerinde kullanılır.

Chip Paraların Süresi Ne Kadar?

Birçok kredi kartında anlaşmalı yerlerden alışveriş yapmanız halinde ekstra para puanlar birikmektedir. Bu biriken paraları belli bir süre içerisinde kullanmanız gerekiyor. Eğer belirtilen süre içerisinde kullanmazsanız bu paralar silinmektedir. Ancak Akbank Axess kartında bu süre limiti kaldırıldı. Bu karar tüm müşterileri gayet memnun etmiştir. Bu kampanyadan sadece 21 Ekim 2019 tarihine kadar kredi kartında parası olanlar için geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra biriken paralarda bir zaman sıkıntısı konulmadı. Siz de bu avantajlardan yararlanmak istiyorsanız Akbank Axess kartı kullanıma alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.03.2021 23:38
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Axess Chip ParaAkbank
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