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Avukat icralık borç için yakalama kararı çıkarabilir mi? Araç haczi nasıl kaldırılır?

Borçlu olmanız halinde standart prosedürler uygulanmaktadır. 'Avukat icralık borç için yakalama kararı çıkarabilir mi ve araç haczi nasıl kaldırılır?' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:25
Avukat icralık borç için yakalama kararı çıkarabilir mi? Araç haczi nasıl kaldırılır?
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İcra takibine düşen ödeme emri tebliğiyle icra takibi kesinleştiyse borçluların alacaklarının karşılanabilmesi için taşınır halde motorlu taşıta sistemden haciz konulabiliyor. Bu çerçevede icralık araç üzerinde haczin kaldırılması gerekiyor. Aksi halde kanunlar çerçevesinde aracın satılmasına dair sorun olmasa dahi trafik memurları aracınızı bağlayıp aracınızı otoparka gönderebilecektir.

Aracın elinizden alınmaması ve trafiğe rahatlıkla çıkabilmeniz konusunda eğer icralık durumda borcunuz ya da hacze düşen aracınız varsa haczi kaldırmanız gerekmektedir. Park halindeyken veya trafikte seyir halinde herhangi bir konumda yakalanırsanız aracınız trafikten men edilebilir.

İcralık borç için yakalama emri çıkarılabilir mi?


Borcunuz çerçevesinde aracınız haczedilebilmektedir. Buna göre araç haczini kaldırabilmek için altenatif seçeneklerden birisi alacaklı kişiyle anlaşma yoluna başvurulmasıdır. Alacaklıyla iletişime geçerek görüşme talep edip haczin kaldırılması yönünde uzlaşma yolunu izleyebilirsiniz. Borcunuzu ödeyebileceğinizi fakat şahsınıza süre tanınmasını isteyebilirsiniz.

Araçtaki haciz nasıl kaldırılır?

Araçtaki haczi kaldırabilmek için borcunuzu ödeyebilirsiniz. Eğer borcunuzu ödemeyi düşünüyorsanız takibin başlatıldığı icra dairesini ziyaret edip bölgenizdeki icra dairesinden gönderilecek yazıyla takipteki borç tutarını faiz ve vekalet masraflarıyla ödeyip dosyanızı kapatabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:25
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Anahtar Kelimeler:
AvukatIcra Takibi
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