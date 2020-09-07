Avukat icralık borç için yakalama kararı çıkarabilir mi? Araç haczi nasıl kaldırılır?

İcra takibine düşen ödeme emri tebliğiyle icra takibi kesinleştiyse borçluların alacaklarının karşılanabilmesi için taşınır halde motorlu taşıta sistemden haciz konulabiliyor. Bu çerçevede icralık araç üzerinde haczin kaldırılması gerekiyor. Aksi halde kanunlar çerçevesinde aracın satılmasına dair sorun olmasa dahi trafik memurları aracınızı bağlayıp aracınızı otoparka gönderebilecektir.

Aracın elinizden alınmaması ve trafiğe rahatlıkla çıkabilmeniz konusunda eğer icralık durumda borcunuz ya da hacze düşen aracınız varsa haczi kaldırmanız gerekmektedir. Park halindeyken veya trafikte seyir halinde herhangi bir konumda yakalanırsanız aracınız trafikten men edilebilir.

İcralık borç için yakalama emri çıkarılabilir mi?

Araçtaki haciz nasıl kaldırılır?

Borcunuz çerçevesinde aracınız haczedilebilmektedir. Buna göre araç haczini kaldırabilmek için altenatif seçeneklerden birisi alacaklı kişiyle anlaşma yoluna başvurulmasıdır. Alacaklıyla iletişime geçerek görüşme talep edip haczin kaldırılması yönünde uzlaşma yolunu izleyebilirsiniz. Borcunuzu ödeyebileceğinizi fakat şahsınıza süre tanınmasını isteyebilirsiniz.

Araçtaki haczi kaldırabilmek için borcunuzu ödeyebilirsiniz. Eğer borcunuzu ödemeyi düşünüyorsanız takibin başlatıldığı icra dairesini ziyaret edip bölgenizdeki icra dairesinden gönderilecek yazıyla takipteki borç tutarını faiz ve vekalet masraflarıyla ödeyip dosyanızı kapatabilirsiniz.