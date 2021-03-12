İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Avrupa Merkez Bankası, faiz hakkında verilen kararı duyurdu!

Avrupa Merkez Bankası, bugün yapmış olduğu toplantıda beklenildiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve pandemi tahvil alım programını 1,85 trilyon Euro seviyesinde tuttu. Yaklaşık yarım saat sonra ECB başkanı Lagarde'nin varlık alımlarının devamına ilişkin yorumları takip edilecek.

12 Mart 2021 Cuma 14:43
Avrupa Merkez Bankası, faiz hakkında verilen kararı duyurdu!
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda varlık alımlarını artıran yönetim kurulu, salgın sırasında varlık alımlarını istikrarlı tutarken, bölge ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin devam etmesi nedeniyle varlık alımlarının ilk çeyrekten sonra ikinci çeyrekte artması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta aşılama konusunda ilerleme kaydedilirken, aşılama oranı bölgeye bağlı olarak %10'un altında ve süregelen kısıtlamalar hizmet sektörü ve istihdamın daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Kararın sonrasında fiyatlarda önemli bir değişiklik olmazken, EUR / USD kuru 1.1960'tan 1.1942'ye düşerken, ABD doları endeksi bir ons altın için 91.68 dolar ve 1.736 dolar olarak gerçekleşti. Lagarde'nin açıklamalarıyla fiyatlarda oynama meydana gelebilir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 14:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez BankasıABDDolarEuroOns Altın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçi için karlı ve kazandıran tarım ürünleri nelerdir?
Çiftçi için karlı ve kazandıran tarım ürünleri nelerdir?
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri

Popüler Haberler

Survivor 2021 Öykü Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
13 Mart Memet Özer ile Mutfakta'nın bu haftaki konukları
A 101 11 Mart Perşembe 2021 aktüel ürünler kataloğu!
Ufo filminin oyuncu kadrosu belli oldu!
Ücretsiz Google Play kodları!
HES kodu kredi kartına nasıl tanımlanır? Temassız kredi kartına HES kodu yükleme işlemleri
11 Mart Perşembe tarihinde Gelinim Mutfakta programı birincisi kim? Puan durumu nasıl?
Türk Telekom bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021
Bim 19 Mart 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü ( Ankastre Set, Mini Fırın, Termos, Blender Seti, Boya malzemeleri )
Kuruluş Osman Malhan Hatun ölüyor mu, diziden çıkacak mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden ayrılacak mı?
A101 25 Şubat – 4 Mart 2021 kataloğunda neler var?
Emanet dizisi Ela kimdir?
Eltilerin Savaşı ve Ağır Romantik ilk kez Show TV'de
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia (Arzu Yanardağ) kimdir?
Ramazan ayı en kısa oruç tutan ülkeler hangileridir?
Ziraat Bankası düşük faizli sera kredisi müjdesi! 2021
KRT TV sunucusu Ülkü Çoban kimdir? Ülkü Çoban evli mi, kaç yaşındadır?
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Kontakt veya numaralı lens nedir? Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Numaralı ve numarasız lens fiyatları
Canlı yayında kan donduran söz: Öldürürüm lan seni!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.