Avrupa Merkez Bankası, faiz hakkında verilen kararı duyurdu!

Geçtiğimiz haftalarda varlık alımlarını artıran yönetim kurulu, salgın sırasında varlık alımlarını istikrarlı tutarken, bölge ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin devam etmesi nedeniyle varlık alımlarının ilk çeyrekten sonra ikinci çeyrekte artması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta aşılama konusunda ilerleme kaydedilirken, aşılama oranı bölgeye bağlı olarak %10'un altında ve süregelen kısıtlamalar hizmet sektörü ve istihdamın daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Kararın sonrasında fiyatlarda önemli bir değişiklik olmazken, EUR / USD kuru 1.1960'tan 1.1942'ye düşerken, ABD doları endeksi bir ons altın için 91.68 dolar ve 1.736 dolar olarak gerçekleşti. Lagarde'nin açıklamalarıyla fiyatlarda oynama meydana gelebilir.