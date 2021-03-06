Avrasya Tüneli'nin Güney Koreli ortağı hisse satışını planlıyor!

Avrasya Tüneli’nin işletmecisi Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’nin (ATAŞ) %50 ortağı olan Güney Koreli SK Group, konuyla ilgili yakın kaynaklar tarafınca Bloomberg’e vermiş olduğu bilgilere göre, olası hisse satışı için uluslararası bir denetim firmasına yetki verildi.
Bloomberg'te bulunan haberin içeriğinde, görüşmesi yapılan kaynakların SK Group’un iştiraki SK Gas’ın %18 hissesini satmayı düşündüğü bilgisi paylaşıldı.
SK Gas, Bloomberg’e yapmış olduğu açıklamada ATAŞ’ta hisse satışının değerlendirdiklerini duyurdu.
Avrasya tünelini işletecek olan konsorsiyum, 1,25 milyar dolarlık projenin inşaatı için 2012’de 960 milyon dolarlık kredi harcamıştı.
Son Güncelleme: 06.03.2021 13:05