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Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri 2021

Birçok kişinin merak ettiği 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü gündeme gelen Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 15-05-2021 tarihli haberimizde Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:36
Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri 2021
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Emekli maaşı elde etmek veya düzenli olarak birikim yapmak isteyenler için Aviva Sigorta BES uygulamasını sunuyor. Aviva bireysel emeklilik sistemi ile beraber uzun soluklu birikimler yapılması mümkün hale geliyor. İsteyenler bu sistem kapsamında katkı oranını ödeyerek biriken paralarını çekebiliyor ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Aviva Bireysel Emeklilik Sistemi Özellikleri

Aviva Sigorta bünyesinde hazırlanan BES’in genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

  • Aviva bireysel emeklilik sistemi, katkı oranı yatırımıyla birikim meydana getirilen kanallardan bir tanesidir.
  • Katkı payının tutarı, asgari miktarın altına inmemek şartıyla kişiler tarafınca belirlenmektedir.
  • İsteğe bakılırsa ödeme periyotları belirlenerek, uygun dönemlerde katkı oranı ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
  • Aviva bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı elde eden kişiler, SGK emekli aylığına ek olarak emekli maaşı almaktadır.
  • İsteğe bakılırsa, emeklilik hakkı kazanan kişilere, toplu şekilde katkı oranı ödemesi yapılmaktadır.

BES’ten yararlanacak olanlar emekli olmalarını beklemelerine gerek kalmadan 3-5 sene sonunda katkı oranı tutarını alabilmektedirler. Az miktarlar halinde uzun vadeli birikim yapmak isteyen kişiler isteklerine bağlı ya da mecburi olarak iki farklı kategori kapsamında yer almaktadırlar. Mecburi BES, SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışanlar için uygulanır.

Aviva Bireysel Emeklilik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Aviva Sigorta BES kapsamına alınan kişilerde aşağıdaki koşulların sağlanıyor olması gerekmektedir.

  • Mecburi ve isteğe bağlı olarak iki ayrı kategoride incelenen Aviva bireysel emeklilik sistemi, 40 yaşından ufak ve 18 yaşından büyük olan vatandaşlar adına başlatılmaktadır.
  • Aviva bireysel emeklilik sistemine mecburi BES kapsamında dahil olacak kişilerin, etken bir işte emek harcaması ve SGK sigortasının bulunması koşul koşulmuştur.
  • Aviva bireysel emeklilik sisteminden faydalanacak kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
  • İsteğe bağlı bireysel emeklilik sisteminden faydalanabilmek için değişik bir bireysel emeklilik hesabına haiz olmamak gerekir.
  • Geliri olan ya da olmayan tüm vatandaşların, Aviva bireysel emeklilik sisteminden yaralanma hakkı bulunmaktadır.

Aviva Sigorta BES Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki kısımda Aviva Sigorta kapsamında BES başvurusu yapmak için tamamlanması gereken adımlar yer almaktadır.

  • Aviva bireysel emeklilik sistemine müracaat yapmak için sigorta şirketinin şubelerine gidilmesi ya da online olarak talep oluşturulması gerekir.
  • avivasa.com.tr adresi üstünden, bireysel emeklilik sistemiyle ilgili detaylı bilgiye erişim sağlanabilir.
  • https://www.avivasa.com.tr/bireysel-emeklilik-bes-basvurusu bağlantı adresi kullanılarak, Aviva bireysel emeklilik sistemi müracaat formuna erişim sağlanabilir.
  • Aviva bireysel emeklilik sistemine müracaat sayfası açıldıktan sonrasında, ana sayfanın alt bölümünde yer edinen müracaat formu doldurulmalıdır.

Aviva Sigorta BES başvuru formu içerisinde talep edilen kişisel bilgiler aşağıdaki gibidir;

  • İsim
  • Soy İsim
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Yaşanılan İl/İlçe
  • Cep Telefonu Numarası
  • E-Posta Adresi

Aviva BES Başvurusu Sorgulama

Aviva Sigorta kapsamında yapılan BES başvurularının sorgulanması için aşağıdaki kısımda sıralanmış olan adımların tamamlanması gerekli olmaktadır.

  • Aviva bireysel emeklilik sorgulama işlemleri için alan kişi hizmetleri aranmalıdır.
  • https://www.avivasa.com.tr/bize-ulasin/iletisim-formu bağlantısı kullanılarak, alan kişi temsilcisinin geri dönüş yapacağı müracaat formuna ulaşılmalıdır.
  • Müracaat formu üstünde “İsim, Soy isim, T.C. kimlik numarası, Yaşanılan il-ilçe, Cep telefonu numarası E-posta adresi” detayları yer verilmiştir.
  • Belirtilen bilgiler doldurulduktan sonrasında, alan kişi temsilcisinin geri dönüş yapması için onay verilebilir.
  • Biçim doldurmak istemeyen kişiler, 444 11 11 yazışma numarası üstünden, Aviva Sigorta alan kişi hizmetlerine erişim sağlayabilirler.
  • Aviva alan kişi hizmetleriyle, hafta içi saat 09.00 ila 19.00 içinde yazışma kurulmaktadır. Hafta sonu ya da mesai saatleri haricinde meydana getirilen aramalar, bir sonraki mesai gününe aktarılmakta ve yazışma engellenmektedir.

Temsilci ile iletişim kurulduktan sonra kimlik bilgilerinin verilmesi ilgili sorgulamanın yapılması için yeterlidir. Hesabın aktif hale gelip gelmediği, katkı oranı kapsamında ne kadar ödeme yapılacağı ve devlet katkısı hakkındaki tüm ayrıntılar sorgulama sırasında öğrenilebilmektedir.

Aviva BES’in Kazandırdıkları

Aviva BES ile beraber kişiler 3,5,10 sene ya da daha uzun süreli birikim yapabilmektedirler. Katkı oranı ödemeleri kişilerin isteklerine göre aylık,3 aylık,6 aylık ya da senelik olarak yinelenmektedir. Katkı oranı takipleri için mobil uygulamalar kullanılabilmektedir. Katkı oranı toplamının %25’i kadarı devlet katkısı olarak yatırılmakta ve hesaba ekstra olarak verilmektedir. Ayrıca bu katkıya ek olarak fon yatırımları ile düzenli gelir alınabilmektedir. Bu fonlar faizli ya da faizsiz şekilde yapılabilmektedir.

Aviva BES Devlet Katkısı Ne Kadar?

BES kapsamında belirtilen katkı oranı tutarının %25’i kadar devlet katkısı olarak verilir. Bu oranın belli bir bölümü 3,5,10 senelik yatırımlara göre değişik olarak verilmektedir. Devlet katkısı miktarı %25’i geçememekle birlikte 3 senelik sözleşmelerin süre dolmadan bitirilmesi halinde herhangi bir devlet katkısı yansıtılmaz. 3 sene sonunda BES’in sonlandırılması istenirse devlet katkısının %15’i oranında katkı yapılmaktadır. 6 senenin tamamlanması halinde devlet katkısının %35’i ve 10 senede ise katkının %60’lık kısmı yansıtılır. BES üzerinden emekli olmaya hak kazananlar ise katkının tümünü elde edebilmektedirler.

Aviva Sigorta BES Nasıl İptal Edilir?

Aviva Sigorta kapsamında BES’in iptal edilmesi için cayma süresine dikkat edilmesi gerekmektedir. İlk 3 aylık süre içinde cayma hakkı kullanılabilmektedir. Bu sürenin geçmesi halinde iptal edilebilmesi için 900 TL kesinti yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 15.05.2021 23:36
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Anahtar Kelimeler:
BESEmeklilik
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