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Automate Network (ATA) coin nedir?

Binance, satışa sunacağı yeni çıkan Launchpool projesi olan Automata’yı (ATA) tanıttı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birş olan Binance, Launchpool üzerinden Automata (ATA) projesini başlatacağının duyurusunu yaptı. Binance kullanıcıları da, belirtilmiş olan süre içerisinde Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) ile Polkadot (DOT) stake edinerek ATA elde edebilecekler. Binance Launchpool ne? Automata (ATA) nedir, ne işe yarar? İşte yanıtları..

03 Haziran 2021 Perşembe 13:31
Automate Network (ATA) coin nedir?
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Binance şirketi, geçen sene kullanıcılarının BNB, BUSD ve ellerinde bulunan diğer madenlerinin karşılığında yeni tokenler kazanacakları bir ürün olan Launchpool’u piyasaya sürdü. Launchpool’da tanıtımı yapılan en son projelerden biri olan Automata Network (ATA) idi. Kullanıcılar ayrıca BNB, BUSD ile DOT tokenlerini de üç ayrı havuz içinde stake edebilme imkanına sahip olabilecekler. Kullanıcılar tam 30 gün boyunca da ATA alabilecekler.

Peki Automata (ATA) ne oluyor?

Automata, Binance Launchpool’un geliştirmiş olduğu 20. projesi olarak piyasaya sunulmuştur. Merkezsiz bir hizmet protokolü olarak tanıtımı yapılan ATA, yine merkezsiz uygulamalar (dApp) için de bir nevi gizlilik odaklı olan bir ara yazılım katmanı halinde kullanıcılarına hizmet verecektir. Kullanıcılar ise 2 Haziran 2021 Çarşamba gününden itibaren tam 30 gün boyunca BNB, DOT ve BUSD stake edebilecekler.

Binance şirketi, 7 Haziran 2021 Pazartesi gününde ise ATA’yı İnovasyon Bölgesi içinde listeleyecek ve bu ilk listeleme işlemi ile birlikte ATA/BTC, ATA/BNB, ATA/BUSD ile ATA/USDT işlem çiftlerinin hem alıma hem de satıma sunulacağının da vurgusu yapıldı. Toplamda ise 1 milyarlık bir  arza sahip olan ATA’nın yalnızca %4’lük bir kısmının maksimum token arzı Launchpool ödülleri olarak verilecektir.

DApp’ler için gizlilik odaklı olarak bir ara yazılım hizmeti şeklinde sunulacak olan Automata Network, anonim oylama ya da Miner Extractable Value (MEV) Minimization gibi ek özellikleri sayesinde de aslında hem gizliliği sağlayacak hem de ağdaki kullanıcıların özgürlüklerini üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Automata Network’ün kendi kripto parası olan ATA, ayrıca yönetişim, madencilik ödülleri, protokol ücretleri ile Geode ismindeki token satışlarına da katılabilmek için kullanılabilecek özelliktedir.

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 13:31
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaAutomata NetworkBusdDot
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