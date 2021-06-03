Automata Network (ATA) nasıl kazanılır?

ATA nedir?

DApp’ler için gizlilik kapsamlı bir ara yazılım ara yüzü sunacak olan Automata Network, farklı işlevleriyle gizlilikle birlikte rahat hareket alanını da önemseyecek. Son zamanlarda token satış ekranlarının önceki zamanlarda başarmadıkları kadar başarılı duruma geldikleri bilinir bir durum. Ethereum ağında buna benzer bir hayli proje kayda değer şekilde yükseldi ve Binance Launchpool bizlere bu yöntemin faydalı olduğunu kanıtladı.

Automate Network (ATA) Kazanılır?

Automata, Binance Launchpool’un yirminci işi olacak. Merkezi olmayan bir hizmet sunan ATA, yine merkeze sahip olmayan apps’ler için bir çeşit gizliliğe önem veren yazılım türünde sunulacak. Kullanıcılar 2 Haziran 2021 ile birlikte 1 ay süreyle BNB, DOT VE BUSD stake yapabilecekler.

Binance, 7 Haziran 2021 ile birlikte ATA’yı İnovasyon bölgesi içine alacak. Toplam 1 milyar gibi bir kesim ile talebi bulunan ATA’nın yüzde 4 gibi bir oranda maksimum token arzı Launchpool ödüllerine sahip şekilde sunulacak.